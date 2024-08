Erst Sonne, dann Regen – das Wetter zum Wochenstart in NRW

Zum Wochenstart können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf sonniges Wetter freuen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden die Höchsttemperaturen bei etwa 30 Grad liegen. Am Mittwoch hingegen ist mit Regen zu rechnen.

Heute klart es zunehmend auf, und die Temperaturen erreichen Werte zwischen 24 und 27 Grad. Auch am Dienstag bleibt es sonnig, und die Temperaturen klettern am Nachmittag auf etwa 30 Grad. Es bleibt trocken, auch nachts bei milden Minimaltemperaturen zwischen 16 und 19 Grad.

Am Mittwoch wird es dann bewölkt. Besonders in den Vormittagsstunden kann es zu Regen und Schauern kommen, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Später am Tag lockert die Bewölkung auf. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 24 und 27 Grad. Der Donnerstag wird laut Wetterexperten bei gleichbleibenden Temperaturen heiter bis wolkig.

dpa