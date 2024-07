Erst Sonne, dann Gewitter: So wird das Wetter zum Wochenstart in NRW

Zum Wochenbeginn erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen sonniges und sommerliches Wetter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden am Dienstag Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad erwartet, und am Mittwoch sollen die Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad liegen. Am Dienstag wird, ebenso wie am Montag, ganztägig sonniges und trockenes Wetter prognostiziert.

Passend dazu: 7 Eisdielen in Düsseldorf, die für ihre verrückten Sorten bekannt sind

Auch am Mittwoch wird es zunächst sonnig sein. Im Tagesverlauf nimmt jedoch die Bewölkung zu, und ab dem Nachmittag sind erste Schauer und teilweise kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es unbeständig, mit weiteren Schauern und Gewittern.

dpa