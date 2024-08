Erst Gewitter, dann Sonne: So wird das Wetter zum Wochenende in NRW

Menschen aus Nordrhein-Westfalen können sich auf besseres Wetter freuen, müssen jedoch zuvor noch einmal Geduld aufbringen. Zunächst bleibt es in vielen Teilen des Bundeslandes bewölkt, und laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können ab Samstagnachmittag Gewitter mit Starkregen von bis zu 35 Litern pro Quadratmeter auftreten. Auch Hagel und Sturmböen sind lokal möglich. Die Temperaturen liegen bei warmen 24 bis 27 Grad.

Am Abend und in der Nacht zum Sonntag nimmt die Gewitterwahrscheinlichkeit ab. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 14 Grad. Der Sonntag zeigt sich überwiegend niederschlagsfrei, und von Nordwesten her klart es auf.

Die neue Woche beginnt freundlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Am Dienstag erwarten die Meteorologen nur wenige Wolken. Insgesamt wird das Wetter dann voraussichtlich sonnig und trocken sein, mit einer Höchsttemperatur von 30 Grad.

dpa