Electrisize-Fans aufgepasst: Das beliebte EDM-Festival kommt zurück und findet im nächsten Jahr vom 8. bis zum 10. August 2025 erneut in Erkelenz statt. Ab Donnerstag (3. Oktober) können nun auch endlich Karten für das Event vorbestellt werden. Dabei habt ihr die Möglichkeit, an besonders günstige Eintrittstickets zu gelangen. Mehr dazu und was die Karten dieses Mal kosten, erfahrt ihr hier.

Electrisize 2025: Neue Ticketkategorie eingeführt

Wie die Veranstalter des Festivals unter anderem auf ihrer Instagram-Seite bekanntgaben, soll der Vorverkauf am Donnerstag, den 3. Oktober, um 12 Uhr starten. Bereits ab 10 Uhr startet zudem ein exklusiver Vorverkauf für alle, die sich über Whats-App für diesen registriert haben. Eintrittskarten wird es ausschließlich im Webshop des Events geben.

Direkt nach dem Verkaufsstart habt ihr die Möglichkeit, an die neue Ticketkategorie „First 5000“ zu gelangen. Wie der Name schon verrät, können die ersten 5000 Käufer limitierte Karten ergattern, welche im Vergleich zu den regulären Tickets um einige Euros günstiger ausfallen. Sobald diese Karten jedoch weg sind, kommen sie nicht wieder. Schnell sein, lohnt sich hier also besonders. Eine Übersicht der Preise findet ihr weiter unten.

Ein ähnliches Konzept gab es bereits im Vorjahr. Hier war die Zahl der Spottpreis-Tickets allerdings auf lediglich 1500 Stück reduziert.

Wie viel kosten die Tickets für das Electrisize 2025?

Wer kein limitiertes Ticket ergattern konnte, muss nicht traurig sein. Nachdem die ersten 5000 Karten über den Tisch gegangen sind, tritt die Kategorie „Super Early Bird“ in Kraft. Auch in dieser erhaltet ihr eure Eintrittskarte günstiger, als zum regulären Preis. Beachtet dabei jedoch, dass diese Ticketklasse ausschließlich am 3. Oktober verfügbar ist. Ab dem 4. Oktober gehen die Festival-Karten in die leicht teurere „Early Bird“-Preisklasse über.

Hier findet ihr eine genaue Auflistung über die Ticketpreise für 2025:

„First 5000“ (auf 5000 Karten limitiert):

Full Weekend (Freitag, Samstag, Sonntag): 135 Euro

Kombi-Ticket (Freitag und Samstag): 115 Euro

Kombi-Ticket (Samstag und Sonntag): 99 Euro

Tagesticket Freitag: 65 Euro

Tagesticket Samstag: 89 Euro

Tagesticket Sonntag: 35 Euro

Camping-Ticket: 65 Euro

„Super Early Bird“ (nur am 3. Oktober erhältlich):

Full Weekend (Freitag, Samstag, Sonntag): 139 Euro

Kombi-Ticket (Freitag und Samstag): 119 Euro

Kombi-Ticket (Samstag und Sonntag): 105 Euro

Tagesticket Freitag: 69 Euro

Tagesticket Samstag: 95 Euro

Tagesticket Sonntag: 39 Euro

Camping-Ticket: 69 Euro

„Early Bird“ (ab dem 4. Oktober erhältlich):

Full Weekend (Freitag, Samstag, Sonntag): 145 Euro

Kombi-Ticket (Freitag und Samstag): 125 Euro

Kombi-Ticket (Samstag und Sonntag): 109 Euro

Tagesticket Freitag: 75 Euro

Tagesticket Samstag: 99 Euro

Tagesticket Sonntag: 45 Euro

Camping-Ticket: 75 Euro

Phase 1:

Full Weekend (Freitag, Samstag, Sonntag): 155 Euro

Kombi-Ticket (Freitag und Samstag): 135 Euro

Kombi-Ticket (Samstag und Sonntag): 109 Euro

Tagesticket Freitag: 79 Euro

Tagesticket Samstag: 105 Euro

Tagesticket Sonntag: 49 Euro

Camping-Ticket: 79 Euro

Phase 2:

Full Weekend (Freitag, Samstag, Sonntag): 165 Euro

Kombi-Ticket (Freitag und Samstag): 145 Euro

Kombi-Ticket (Samstag und Sonntag): 119 Euro

Tagesticket Freitag: 85 Euro

Tagesticket Samstag: 109 Euro

Tagesticket Sonntag: 55 Euro

Camping-Ticket: 85 Euro

Phase 3:

Full Weekend (Freitag, Samstag, Sonntag): 175 Euro

Kombi-Ticket (Freitag und Samstag): 155 Euro

Kombi-Ticket (Samstag und Sonntag): 125 Euro

Tagesticket Freitag: 89 Euro

Tagesticket Samstag: 115 Euro

Tagesticket Sonntag: 59 Euro

Camping-Ticket: 89 Euro

Final Phase:

Full Weekend (Freitag, Samstag, Sonntag): 185 Euro

Kombi-Ticket (Freitag und Samstag): 165 Euro

Kombi-Ticket (Samstag und Sonntag): 129 Euro

Tagesticket Freitag: 95 Euro

Tagesticket Samstag: 119 Euro

Tagesticket Sonntag: 65 Euro

Camping-Ticket: 95 Euro

Neben den Festival- und Camping-Tickets werden ab dem 3. Oktober auch Add-Ons wie Token, Bier und Locker in den Vorverkauf gehen. Weitere Infos zum Electrisize findet ihr in unserer großen Übersicht.