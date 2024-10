Die besten Einkaufszentren in NRW: 7 Spots, die Shopping-Fans lieben

Shoppen löst Glückshormone aus – das ist bereits wissenschaftlich bewiesen. Kein Wunder also, dass viele Menschen einfach nicht genug davon bekommen können. In Gesellschaft der besten Freundin oder dem besten Kumpel, dem Partner oder der Familie macht es meist besonders viel Spaß. Denn dann hat man seine persönliche Beratung immer sofort zur Stelle.

Wer in NRW Shoppen geht, hat allerdings die Qual der Wahl, denn hier es gibt zahlreiche Einkaufscenter. Wir haben euch die sieben besten Ausflugstipps herausgesucht, wo mit Sicherheit jeder Shoppingfan auf seine Kosten kommt.

Westfield Centro in Oberhausen

Das Westfield Centro in Oberhausen ist das Einkaufs-Paradies schlechthin, und eröffnete am 12. September 1996. Es ist das größte Einkaufscenter in NRW, und bietet 125.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und über 150 Shops. Zu kaufen gibt es neben Anziehsachen auch Schuhe, Schmuck, Beauty-Produkte, Elektronik-Artikel, Bücher, Parfüms, Haushaltswaren und Lebensmittel.

Das breite Angebot des Westfield Centro lässt nicht nur die Herzen von Shopping-Liebhabern höher schlagen, sondern auch die von Naschkatzen. In der „Fressmeile“, der Coca Cola Oase, gibt es 53 Restaurants, wo ihr alles von Cafés über Fast Food bis hin zu veganen Gerichten findet. Wer beim Shoppen eine Stärkung braucht, ist hier genau richtig!

Adresse: Centro-Promenade 555, 46047 Oberhausen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

Limbecker Platz in Essen

Der Limbecker Platz ist ist das Mekka für alle Shoppingbegeisterte in Dortmund, und wurde am 22. Oktober 2009 eröffnet. Das Einkaufszentrum liegt mitten in der Essener Innenstadt, und lockt mit 70.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und über 100 Shops. „Unser Shopping-Center bietet dir eine einzigartige Einkaufsvielfalt und viele attraktive Events oder Promotions für Groß und Klein“, heißt es auf der Website des Shoppingcenters.

Auch hier könnt ihr euch auf kulinarische Gerichte freuen, denn in der Gourmet Lounge gibt es eine große Auswahl an Gastronomien. Wem das nicht genug ist, der findet außerhalb des Limbecker Platzes noch einige Stores und Restaurants in der Innenstadt.

Adresse: Limbecker Pl. 1a, 45127 Essen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

Thier-Galerie in Dortmund

Die Thier-Galerie ist der Shopping-Hotspot in Dortmund und lockt Shopping-Queens und -Kings mit über 160 regionalen, nationalen, sowie internationalen Markenshops. Eröffnet wurde das Einkaufscenter am 15. September 2011 und bietet Besuchern eine Verkaufsfläche von knapp 30.000 Quadratmetern.

Hier gibt es über 100 regionale, nationale, sowie internationale Markenshops, in denen das NRW-Einkaufszentrum „Shopping mit westfälischer Extraklasse“ verspricht. Zusätzlich bietet die Thier Galerie eine kulinarische Vielfalt. Da sich das Einkaufszentrum ebenfalls mitten in der Innenstadt befindet, könnt ihr euer Shopping-Erlebnis in umliegenden Stores in der City fortführen.

Adresse: Westenhellweg 102-106, 44137 Dortmund

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

Westfield Ruhr Park in Bochum

In Bochum befindet sich der Ruhr Park, der ebenso wie das Centro Oberhausen der Westfield-Kette angehört. Der Westfield Ruhr Park ist im ein Outdoor-Einkaufszentrum im Stadteil Harpen, und hat eine lange Geschichte. Erstmals eröffnet wurde der Ruhr Park am 14. November 1964. Seitdem wurde er allerdings mehrfach renoviert und überzeugt durch sein moderne Architektur.

Genau so wie in einem Indoor-Einkaufscenter gibt es hier alles, was das Shopping-Herz begehrt: Über 100 Shops von Fashion-Geschäften bis hin zu Einrichtungs- und Dekorations-Stores und verschiedene Restaurants.

Adresse: Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

Westfield Palais Vest in Recklinghausen

Der Palais Vest steht mitten in der Recklinghäuser Innenstadt und gehört ebenfalls der Westfield-Kette an. Das Einkaufszentrum in NRW wurde am 16. September 2014 eröffnet, nachdem das Löhrhof-Center zuvor abgerissen wurde. Das neue Shoppingcenter bietet eine 40.000 Quadratmeter Verkaufsfläche mit über 100 Shops internationaler Marken.

„Der Palais Vest gehört zu den modernsten Einkaufszentren in Deutschland und ist einer der attraktivsten Shoppingstandorte in der Metropole Ruhr“, heißt es auf der Website selbst. Auf insgesamt drei Geschossen können sich Shopping-Fans hier ordentlich austoben. Im Erdgeschoss gibt es zusätzlich zu den Shops einige Lokale, in denen ihr eine Mahlzeit zu euch nehmen könnt.

Adresse: Löhrhof 1, 45657 Recklinghausen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

Schadow-Arkaden in Düsseldorf

Die Shadow-Arkaden in Düsseldorf sind bei einem Gang durch die Innenstadt kaum zu übersehen. Das Einkaufszentrum befindet sich in unmittelbarer Nähe der Königsallee und wurden im Mai 1994 eröffnet.

Hier könnt ihr auf drei Etagen bummeln, einkaufen und gastronomische Genüsse genießen. Vor Ort gibt es insgesamt 60 Shops, in denen ihr alles von Mode über Schuhe, Taschen und Beauty bis hin zu Interieur findet. Sportfans finden hier auch ein Fitnessstudio, wo sie sich ordentlich auspowern können.

Adresse: Schadowstraße 11, 40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

Rheinpark-Center Neuss

Das Rheinpark-Center Neuss ist seit April 2011 vollständig eröffnet und ist mit 37.300 Quadratmetern Verkaufsfläche eines der größten der Region. Hier findet ihr eine Vielzahl an namenhaften Stores auf drei Ebenen. Daneben sorgen zahlreiche Cafés und Restaurants für euer leibliches Wohl.

Adresse: Breslauer Str. 2-4, 41460 Neuss

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

