Lichterfeste in NRW 2024 – von Schloss Benrath bis Westfalenpark

Funkelnde Feuerwerke und andere atemberaubende Lichtinstallationen warten an NRWs eindrucksvollsten Orten auf Romantiker und die, die es vielleicht noch werden wollen. Denn in einigen Ruhr- und Rheinlandmetropolen feiern die Gemeinden Im Spätsommer 2024 stimmungsvolle Lichterfeste – Streetfood, Wein, Bier und Live-Musik inklusive! Welche sommerlichen Lichterfeste in NRW auf euch warten, erfahrt ihr hier.

1. Lichterfest auf Schloss Benrath in Düsseldorf

Das Lichterfest auf Schloss Benrath 2024 findet am 24. August statt und verspricht, ein besonders stimmungsvoller Abend zu werden. Die Veranstaltung umfasst beeindruckende Lichtinstallationen, die das Schloss und den umliegenden Park in eine zauberhafte Atmosphäre tauchen. Für musikalische Untermalung ist ebenfalls gesorgt: Es wird ein Live-Orchester auf einer Bühnen geben, und auch ein vielfältiges gastronomisches Angebot erwartet die Besucher.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Olaf Oidtmann (@olafoidtmann)

Das Highlight des Abends ist das spektakuläre Feuerwerk, das gegen 22.30 Uhr gezündet wird und den Nachthimmel über dem Schloss in leuchtenden Farben erstrahlen lässt. Eintrittskarten sind bereits online erhältlich, und es wird empfohlen, diese im Voraus zu sichern, da das Event sehr beliebt ist.

Sehenswert: Fotos vom Lichterfest auf Schloss Benrath 2023 und vom Feuerwerk

Weitere Informationen, einschließlich Tickets und Details zum Programm, findest du auf der offiziellen Webseite des Lichterfests auf Schloss Benrath​.

Datum : 24. August 2024

: 24. August 2024 Öffnungszeiten : ab 18 Uhr (Beginn ab 21 Uhr)

: ab 18 Uhr (Beginn ab 21 Uhr) Adresse : Schloss Benrath, Benrather Schloßallee 100-108, 40597 Düsseldorf

: Schloss Benrath, Benrather Schloßallee 100-108, 40597 Düsseldorf Tickets: ab 45 Euro hier

2. Lichterfest im Dortmunder Westfalenpark

Im Spätsommer erstrahlt auch der Florianturm in einem farbenfrohen Licht. Im Westfalenpark wird das traditionelle Lichterfest gefeiert, bei dem Lichterbäume, funkelnde Lampions und kreative Lichtinstallationen den Park in ein warmes, magisches Ambiente verwandeln. Überall im Park sorgen Walking-Acts für Unterhaltung, während Livemusik von Rock bis Elektronik die Stimmung untermalt. Das kulinarische Angebot ist ebenso vielfältig wie die Musik.

Für Kinder wird der Bereich rund um das Regenbogenhaus in ein zauberhaftes Wunderland verwandelt, mit Feuershows, Feen und interaktiven Bastelstationen. Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist das große Höhenfeuerwerk um 22.30 Uhr, das in perfekter Harmonie mit Musik den Nachthimmel erleuchtet. Highlight für Kinder: Für die kleinen Besucher gibt es bereits um 20.45 Uhr ein spezielles Kinderfeuerwerk auf der Wiese an der Ruhrallee.

Datum : 31. August 2024

: 31. August 2024 Öffnungszeiten : 18 Uhr (Einlass ab 16 Uhr)

: 18 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) Adresse : Westfalenpark, An der Buschmühle 3, Dortmund

: Westfalenpark, An der Buschmühle 3, Dortmund Tickets: ab 12,50 Euro hier

Weiterlesen: Das sind die besten Lichterfeste in NRW im Herbst und Winter

3. Rathausfest im Licht in Datteln

Die Stadt Datteln im nördlichen Ruhrgebiet feiert auch in diesem Spätsommer wieder das Rathausfest im Licht. Das neoklassizistische Gebäude aus dem Jahr 1913 vom Essener Architekt Karl Förster wird zur Projektionsfläche für bunte Lichtershows. Das bunte Spektakel bietet den Rahmen für ein umfangreiches Konzert-Programm: Zahlreiche Bands, Solokünstler und sogar ein Udo-Lindenberg-Double werden von Donnerstag bis Samstag für eine feierliche Atmosphäre unter freiem Himmel sorgen. Die Künstler werden auf dem Rathaus-Balkon und im angrenzenden Bier- und Weingarten performen. Von Funk und Reggae bis hin zu Soul und Klassik sind den musikalischen Genres keine Grenzen gesetzt. Das ganze Programm inklusive Timetable findet ihr hier.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Elisabeth Malessa (@malessa_elisabeth_traurednerin)

Datum : 15.-17. August 2024

: 15.-17. August 2024 Öffnungszeiten : Do+Fr ab 17 Uhr, Sa ab 14 Uhr

: Do+Fr ab 17 Uhr, Sa ab 14 Uhr Adresse : Rathaus und Rathauspark Datteln, Genthiner Straße 8, 45711 Datteln

: Rathaus und Rathauspark Datteln, Genthiner Straße 8, 45711 Datteln Eintritt: frei

Lese-Tipp: Festivals, Konzerte, Ausstellungen – die Wochenend-Tipps für Köln

4. Lichtfestival am Schloss Dyck in Jüchen bei Mönchengladbach

In diesem Jahr erwartet die Besucher des Lichtfestivals im Schloss Dyck erneut ein spätsommerliches Highlight, das mit beeindruckender Lichtkunst und faszinierenden Illusionen verzaubert. Insgesamt 14 beleuchtete Stationen verwandeln den Schlosspark dank ihrer kreativen Inszenierung in eine außergewöhnliche Erlebniswelt.

Ein reichhaltiges gastronomisches Angebot sorgt zudem für kulinarischen Genuss unter dem Sternenhimmel. Reservierungen für das Restaurant vor Ort erfolgen unter der Nummer 02182-824260. Um das Festival entspannt zu genießen, wird empfohlen, die Hauptbesuchszeit zwischen 19.30 und 20.30 Uhr zu meiden. Der Ticketverkauf startet am 27. August 2024.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christoph Hütten (@christoph.huetten)

Datum : 6.-21. September 2024

: 6.-21. September 2024 tägliche Öffnungszeiten: 20-24 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

20-24 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) Adresse : Schloß Dyck, 41363 Jüchen

: Schloß Dyck, 41363 Jüchen Tickets: ab 18,50 Euro hier

5. Lichterfest im Fredenbaumpark in Dortmund

Das alljährliche Lichterfest Fredenbaumpark findet auch 2024 wieder statt. Von 18 Uhr bis etwa 22 Uhr erwartet die Besucher ein Programm mit Livemusik, Kinderaktionen und faszinierenden Walkacts. In allen Bereichen wird ein umfangreiches gastronomisches Angebot bereitgestellt. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist eine musikbegleitete Drohnenshow gegen 22.15 Uhr. Die Veranstaltung endet voraussichtlich um 22.30 Uhr.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Joerg Haarmann (@joerg.haarmann)

Das Fredenbaum-Lichterfest ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Dortmunder Veranstaltungskalenders. Besonders die Lasershow mit Musikbegleitung begeistert immer wieder die Gäste.

Datum : 14. September 2024

: 14. September 2024 Öffnungszeit : ab 18 Uhr

: ab 18 Uhr Adresse : Fredenbaumpark, Schützenstraße 250, 44147 Dortmund

: Fredenbaumpark, Schützenstraße 250, 44147 Dortmund Eintritt: frei

Schloss Benrath auch dabei: HIER wird Düsseldorf zum Bridgerton-Hotspot!