Das sind die 7 schönsten Schlösser und Burgen in NRW

Die Faszination für Schlösser und Burgen beginnt oft schon im Kindesalter. Filme wie Sissi, Rapunzel und Dornröschen lassen Herzen höherschlagen und erwecken bei vielen den Wunsch, einmal so zu leben wie in der Welt der Adeligen.

Einen Einblick in das Leben von Königen, Prinzessinnen, Rittern und Co. bekommt ihr in den schönsten Schlössern und Burgen in NRW.

Märchenhaftes Feeling in Düsseldorf: Darum lohnt sich ein Besuch auf Schloss Benrath

Düsseldorf kann nicht nur auf der Kö pompös, sondern auch in Benrath. Hier ließ Kurfürst Karl Theodor das Schloss Benrath 1755 erbauen. Durch den rosa Anstrich ist das Gebäude ein echter Hingucker. Auch die Außenanlage kann sich mit seinem Parkwald, den Gärten und den Gewässern sehen lassen. Die große Anlage lädt zum Spazieren und Erkunden ein. Hier kommen auch Naturliebhaber auf ihre Kosten: Ganze 80 Vogel- und Käferarten können hier gesichtet werden.

Wer seinem stressigen Alltag entfliehen und in die Welt des Adels eintauchen möchte, ist hier genau richtig.

Adresse: Benrather Schloßallee 100-108, 40597 Düsseldorf

Eintritt: 14 Euro Erwachsene, 10 Euro ermäßigt

Weitere Informationen findet ihr hier.

Schloss Drachenburg in NRW: Hier werden bekannte TV-Shows gedreht

Das Schloss Drachenburg wurde von 1882 bis 1884 errichtet und zählt zu den bedeutendsten Schlossbauten des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Es steht in Königswinter in NRW und sticht mit seinem historischen Stil heraus. Dem einen oder anderen dürfte das Schloss bereits aus dem TV bekannt vorkommen. Hier wurde unter anderem schon eine XXL-Folge Abendsendung „Bares für Rares“ gedreht.

Adresse: Drachenfelsstraße 118, 53639 Königswinter

Eintritt: 8 Euro Erwachsene, 6 Euro Kind

Weitere Informationen findet ihr hier.

Schloss Nordkirchen beeindruckt mit weitläufiger Parklandschaft

Das Schloss Nordkirchen gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen im Münsterland. Von 1703 bis 1734 wurde es in französisch-klassizistischem Stil erbaut und lockt seine Gäste nun mit einem imposanten Anwesen. Das Schloss in NRW ist auch als „Westfälische Versailles“ bekannt, da es mitten in einer weitläufigen Parklandschaft liegt. Die Gänge sind dort von Skulpturen und Wasserspielen umgeben. Ein Spaziergang durch den Park ist also ein absolutes Muss.

Adresse: Schloß 1, 59394 Nordkirchen

Eintritt: 5 Euro Erwachsene, 2,50 Euro Jugendliche, Kinder frei

Weitere Informationen findet ihr hier.

Schloss Moyland im Rheinland: Skulpturenpark lässt Kunst-Herzen höher schlagen

Ein weiteres Schloss in NRW, dass einen Besuch wert ist, ist das Wasserschloss Moyland im Rheinland. Erstmals urkundlich erwähnt wurde es bereits im Jahr 1307. Da es im Mittelalter und im Barock zu umgebaut wurde, geht es nun aber auf das späte 19. Jahrhundert zurück.

Das Schloss Moyland unterliegt dem neugotischen Stil. Zu erkennen ist dieser an einer Skelettbauweise, hohen Fenster, vielen Giebel, spitze Kuppeln und Glasfenstern. Neben der interessanten Architektur könnt ihr auch außerhalb viel entdecken. Dort gibt es einen Skulpturenpark mit 70 Kunstwerken und einen Kräutergarten mit über 300 Kräutern.

Adresse: Am Schloß 4, 47551 Bedburg-Hau

Eintritt: 9 Euro Erwachsene, Kinder bis 17 Jahre frei

Weitere Informationen findet ihr hier.

Burg Altena im Sauerland: Diese Burg gibt es erst seit 100 Jahren

Die Burg Altena befindet sich im Sauerland und verspricht ihren Gästen pure Ritterromantik. Sie ist etwas ganz besonderes und wurde erst vor knapp 100 Jahren wieder aufgebaut. Übrig waren zuvor nur noch wenige Gebäude- und Mauerreste. Diese reichen vermutlich bis in die Zeit um das Jahr 1100 zurück.

Nun ist die Burg Altena in NRW ein echter Besucher-Magnet. Hier könnt ihr die Geschichte des Märkischen Sauerlands entdecken, euch die Sagen und Geschichten aus der Region anhören und die besondere Burg-Atmosphäre in euch aufsaugen.

Adresse: Fritz-Thomee-Straße 80, 58762 Altena

Eintritt: für die Museen Burg Altena, das Deutsche Drahtmuseum und in die Luisenhütte Wocklum frei, für eine Fahrt mit dem Erlebnisaufzug zur Burg Altena muss ein Eintritt von 4,80 Euro gezahlt werden.

Weitere Informationen findet ihr hier.

Sparrenburg in Bielefeld: Vom Gefängnis zum beliebten Ausflugsziel

Die Sparrenburg ist Bielefelds Ausflugsziel schlechthin und zieht zahlreiche Menschen aus NRW und anderen Regionen in ihren Bann. Sie hat eine lange Geschichte: Sie diente bis 1878 als Gefängnis und wurde während des Nationalsozialismus als Flak­stel­lung und als Luft­schutz­bunker umfunktioniert. Mittlerweile dient die Sparrenburg nur noch den Besucher-Zwecken.

Adresse: Am Sparrenberg 40, 33602 Bielefeld

Eintritt: Aussichtsturm: 2,50 Euro Erwachsene, 2 Euro Kinder

Weitere Informationen findet ihr hier.

Schloss Burg in Solingen: Die pure Ritterfreude für Kinder und Familien

In Solingen steht die Schloss Burg, welche ab dem späten 19. Jahrhundert rekonstruiert wurde. Hier findet ihr eine Burg, wie man sie aus den Büchern und Filmen kennt. Ein echtes Highlight: Hier könnt ihr Ritter hautnah erleben und sogar einen Showkampf sehen. Das Fragenstellen ist hier ausdrücklich erwünscht und mit etwas Glück könnt ihr die Ausrüstung anprobieren. Die Schloss Burg ist also ein Erlebnis für die ganze Familie.

Adresse: Schloßpl. 2, 42659 Solingen

Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder (3-15 Jahre) 3 Euro

Weitere Informationen findet ihr hier.

Ihr habt die Qual der Wahl, wenn ihr ein Schloss oder eine Burg besichtigen wollt. Vorab solltet ihr allerdings die Unterschiede kennen.

Schloss oder Burg? Diese Unterschiede gibt es

Der Unterschied zwischen einer Schloss und einer Burg ist simpel: Burgen dienten damals der Verteidigung und dem Schutz. Die erste Burg wurde deshalb schon in der Antike gebaut. Schlösser wurden erst deutlich später errichtet und hatten vor allem einen anderen Zweck: repräsentativen Wohnsitz des Adels darstellen.

