Die größten Flohmärkte in NRW: Diese 5 müssen Schnäppchenjäger kennen

Ein Besuch auf einem Flohmarkt gleicht einer Schatzsuche: Der Schatz könnte überall sein, sodass man sich langsam herantasten muss. Hat man ihn gefunden, ist die Freude dafür umso größer. Auf Trödeln findet ihr zahlreiche Schnäppchen von Klamotten über Accessoires bis hin zu Haushaltswaren und Raritäten.

In NRW gibt es zahlreiche Flohmärkte: Alleine Düsseldorf bietet ein XXL-Angebot für Schnäppchenjäger. Wer vom trödeln nicht genug bekommen kann, sollte die fünf größten Flohmärkte in NRW ebenfalls kennen. Eine Auflistung findet ihr hier:

Radschlägermarkt in Düsseldorf

Ihr seid auf der Suche nach Schnäppchen? Dann seid ihr auf dem Radschlägermarkt in Düsseldorf genau richtig! Der Flohmarkt gehört zu einem der größten NRWs, und findet einmal im Monat statt. Dort findet ihr alles, was das Trödel-Herz begehrt: kitschige Puppen, alte Lampen, Vasen, Geschirr und Co.

Bis einschließlich September 2024 fand der Trödel auf dem Gelände des Blumengroßmarktes Düsseldorf statt. Mittlerweile ist der Radschlägermarkt allerdings umgezogen. Ab November findet ihr ihn nun auf dem Parkplatz der Metro in Grafenberg.

Adresse: Metro Düsseldorf, Schlüterstraße 3, 40235 Düsseldorf

Öffnungszeiten: einmal im Monat

Trödel- und Antikmarkt in Köln

Vintage-Fans werden den Trödel- und Antikmarkt in der Kölner Altstadt lieben. Hier gibt es 100 Jahre alte Möbel, bunte Lampen aus den 70ern, antiken Schmuck, sowie ausgefallene Kleidungsstücke und alte Handtaschen. Neben dem vielfältigen Sortiment, überzeugt der Flohmarkt in NRW mit seiner Lage.

Der Flohmarkt befindet sich direkt am Rhein, und bietet euch beim Shoppen eine außergewöhnliche Kulisse. Zudem gibt es vor Ort mehrere Büdchen, wo ihr euch mit verschiedensten Gerichten stärken könnt. Der Trödel- und Antikmarkt in NRW findet von April bis Oktober ein bis zweimal monatlich statt. Im Winter müssen Schnäppchenjäger also stark sein, und auf das Vergnügen verzichten.

Adresse: Auf der Rheinpromenade, zwischen der Hohenzollern Brücke und der Bastei

Öffnungszeiten: ein bis zweimal im Monat

Ruhrorter Hafentrödel in Duisburg

Der Ruhrorter Hafentrödel gehört zu den größten Flohmärkten in NRW. Vor Ort könnt ihr bummeln, stöbern und echte Schnäppchen entdecken.

Beim Kauf habt ihr die Qual der Wahl, denn die Stände bieten von Kuscheltieren über Bücher bis hin zu Antiquitäten alles, was das Shopping-Herz höher schlagen lässt. Der Ruhrorter Hafetrödel in Duisburg hat übrigens tollen Spot: Der Flohmarkt in NRW liegt an der Mühlenwiese mit Blick auf den Rhein.

Adresse: Mühlenweide, Dammstraße, 47119 Duisburg

Öffnungszeiten: zwei Wochenenden (2024)

Flohmarkt an der Veltins-Arena in Gelsenkirchen

Die Veltins-Arena ist vor allem für den Fußball bekannt, denn sie ist das Revier von Schalke 04. Neben den Spielen findet dort auch Konzerte statt. Weltstar Taylor Swift gab im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour ganze drei Konzerte. Was viele jedoch nicht wissen: Auf dem Parkplatz (D3) der Arena gibt es einen der größten Flohmärkte NRWs.

Der NRW-Flohmarkt an der Veltins-Arena findet dienstags und freitags statt. Dort gibt es Anziehsachen, Haushaltsprodukte, Bücher, Lebensmittel und Co.

Adresse: Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

Öffnungszeiten: Jeden Dienstag und Samstag

Flohrian in Dortmund

Dortmund ist für Shopping-Fans ohnehin ein echtes Paradies, denn hier steht eines der besten Einkaufszentren in ganz NRW. Doch nicht nur in der Innenstadt lässt es sich gut einkaufen, sondern auch im Westfalenpark. Auf einer großen Wiese findet der Trödelmarkt „Flohrian“ statt. 2024 konnten sich Flohmarkt-Freunde an insgesamt zwei Tagen über eine breite Auswahl freuen.

Zu Entdecken gibt es auf einem der größten Flohmärkte NRWs Antiquitäten, Kunsthandwerk, Kunst, Kitsch und jede Menge mehr. Hier könnt ihr ausgiebig stöbern und feilschen.

Adresse: Westfalenpark Dortmund, An der Buschmühle 3, 44139 Dortmund

Öffnungszeiten: zwei Mal im Jahr (2024: April und September)

Die größten Flohmärkte in NRW: Das müsst ihr über das Verkaufen wissen

Auf den größten Flohmärkten in NRW könnt ihr nicht nur Schnäppchen kaufen, sondern auch eigene Sachen verkaufen. Dafür müsst ihr einen Standplatz mieten. Der Preis variiert je nach Anzahl der Meter. Tipp: Oft bietet sich ein Stand in der Mitte an, denn gerade am Anfang wollen Leute lieber noch gucken, anstatt etwas kaufen.