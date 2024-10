Düsseldorf beweist: Friedhöfe sind längst keine traurigen Orte mehr. Die einst stillen Begräbnisstätten verwandeln sich in lebendige Räume, die zum Verweilen und Feiern einladen.

„Ein Friedhof ist über der Erde auch ein Ort für die Lebenden“, betont Christian Jäger, Geschäftsführer des Bestatterverbandes NRW. In einigen Kommunen werden unter anderem mobile Cafés auf dem Friedhof aufgebaut. Beispielsweise treffen sich einmal im Monat rund 20 Menschen auf einen Plausch mitten auf einem Friedhof in Rheine. Auch in vielen weiteren NRW-Kommunen sind ähnliche Angebote zu finden, so etwa in Neuenkirchen im Münsterland, in Marl oder in Düren.

Von der Trauerfeier im Zoo bis zum QR-Code auf dem Grabstein

Während in vielen Städten die Friedhöfe noch im „Dornröschenschlaf“ liegen, wird in Düsseldorf bereits kreativ gestaltet. Jazz-Musik und Lichtshows locken beispielsweise an Allerheiligen auf den Nordfriedhof. „Erzählen, lachen, sich austauschen – auch so was darf man auf dem Friedhof“, erklärt Anna Held, Pastoralreferentin in Rheine.

Auch die Gestaltung von Trauerfeiern wird immer individueller. „Was wir seit einigen Jahren beobachten: Die Abschiednahme wird sehr viel bunter gestaltet“, sagt Jäger. Ob eine farbenfrohe Urne, eine Feier in der Lieblingskneipe oder ein QR-Code auf dem Grabstein, wie der TV-Moderator Jean Pütz es vorhat – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Kein Einzelfall: Auf dem Kölner Melaten-Friedhof ist etwa das Grab von Heinz Kunert mit einem QR-Code versehen, der über das Leben des Erfinders informieren soll.

Einen QR-Code am Grabstein habe Jäger selbst bisher nicht gesehen. Seine Trauerfeier, das Begräbnis und die Ruhestätte noch zu Lebzeiten zu planen und auszuwählen, sei mittlerweile aber durchaus üblich. Das zeige eben auch: „Der Tod ist längst kein Tabuthema mehr.“

mit Material der dpa