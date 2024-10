NRW: Hier fangen jetzt die ersten Weihnachtsmärkte an

Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist für viele ein absolutes Muss. Aber seien wir mal ehrlich, wer kann bei den himmlischen Gerüchen von gebrannten Mandeln, Glühwein, Zimt und Co. auch schon „Nein“ sagen? In NRW habt ihr die Qual der Wahl, was einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt angeht, doch nicht alle Öffnungszeiten sind gleich.

Während einige erst Ende November ihre Gäste in Empfang nehmen, sind andere besonders früh dran. Doch welche Weihnachtsmärkte in NRW öffnen 2024 als Erstes?

Wann öffnet der erste Weihnachtsmarkt in NRW 2024?

Weihnachts-Liebhaber aufgepasst, es gibt gute Neuigkeiten! Ihr braucht nicht mehr lange warten, bis die ersten Buden auf den Weihnachtsmärkten in NRW euch mit Leckereien wie Glühwein, Maronen, gebrannte Mandeln und weihnachtlichem Krimskrams verwöhnen. In Essen startet der „Steeler Weihnachtsmarkt“ 2024 nämlich schon Anfang November!

Vom 2. November 2024 bis 5. Januar 2025 lädt der Weihnachtsmarkt auf dem Kaiser-Otto-Platz in Steele zum Bummeln mit der ganzen Familie ein. Die kleinen Gäste können sich dieses Jahr auf das Karussell und den Kinderflieger freuen, während sich die Großen kulinarisch verwöhnen lassen dürfen.

Öffnungszeiten:

2. November 2024 bis 5. Januar 2025

2. November und 3. November 2024: 11 bis 22 Uhr

montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr

sonntags von 13 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Duisburg

In Duisburg steht Weihnachten quasi auch schon vor der Tür, denn bis sich die Innenstadt in ein echtes Winter-Wunderland verwandelt, dauert es nicht mehr lange. Am 14. November geht es los, und die Büdchen des Weihnachtsmarkts in NRW haben wieder geöffnet.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg erwartet euch bis zum 30. November ein stimmungsvolles, glitzerndes Lichtermeer mit weit über hundert liebevoll dekorierten Holzhütten, festlich geschmückten Tannen und einer riesigen Auswahl an Köstlichkeiten.

Öffnungszeiten:

14. November bis 30. Dezember

montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr

freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr

sonntags von 13 bis 21 Uhr

Volkstrauertag (17.11) von 13 bis 21 Uhr

2. Weihnachtstag (26.12) von 13 bis 21 Uhr

30.12. von 11 bis 20 Uhr

Geschlossen:

Totensonntag (24.11.)

Heiligabend (24.12.)

1. Weihnachtsfeiertag (25.12.)

Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt

Fast zwei Wochen nach der Eröffnung des „Steeler Weihnachtsmarkts“ wird es auch in der Essener Innenstadt bunt und gemütlich. Deutsche Weihnachtsfolklore trifft hier auf internationale Spezialitäten. Menschen aus zahlreichen Ländern kommen extra nach NRW, und präsentieren euch kulinarische Besonderheiten und allerlei schönen Schnickschnack.

Der Eröffnungstermin des Weihnachtsmarkts in Essen ist der 15. November. Von da an könnt ihr bis kurz vor Weihnachten mit euren Liebsten über den Weihnachtsmarkt schlendern und schlemmen, was das Zeug hält.

Öffnungszeiten:

15. November bis 23. November 2024

sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr

freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr

Volkstrauertag (17.11.) von 14 bis 21 Uhr geöffnet

Geschlossen:

Totensonntag (24.11) ganztägig geschlossen

Weihnachtsmarkt im Westfield Centro

Das Westfield Centro Oberhausen ist das größte und eines der besten Einkaufszentren in NRW. In über 150 Stores bekommt ihr alles, was das Shopping-Herz begehrt: von Anziehsachen über Schuhe, Schmuck, Elektronik-Artikel, Bücher, Parfüms bis hin zu Haushaltswaren ist alles dabei. Ab November gibt es an der Promenade des Centro Oberhausens auch einen Weihnachtsmarkt.

Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen öffnet am 21. November und geht bis zum 21. Dezember 2024. In der Zeit gibt es eine Vielfalt an Themenwelten zu entdecken, wo für jeden etwas dabei ist. Diverse Buden bieten dort ihre handgemachten Waren, Geschenke und Speisen an. Zu Essen bekommt ihr beispielsweise Glühwein, Flammkuchen, Poffertjes, Baumstriezel oder Lángos. Bekannt ist der Weihnachtsmarkt auch weit über die NRW-Grenze hinaus.

Öffnungszeiten:

15. November bis 23. Dezember 2024

montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr

freitags von 11 bis 22 Uhr

samstags von 10 bis 21 Uhr

sonntags von 10 bis 20 Uhr

Volkstrauertag (17.11) von 13 bis 21 Uhr

Totensonntag (24.11) von 18 bis 21 Uhr

23. November von 10 bis 20 Uhr

Hafenweihnachtsmarkt in Köln

Der Hafenweihnachtsmarkt in Köln ist einer der ersten, der in NRW öffnet. Vom 15. November bis zum 23. Dezember findet er vor einer malerischen Kulisse direkt am Rhein statt. Finden könnt ihr ihn am Schokoladenmuseum, welches ohnehin zu den besten Museen in NRW für Familien mit Kindern gehört.

Der Hafenweihnachtsmarkt in Köln bietet euch ein vielfältiges, weihnachtliches Angebot. Hier laden Kunsthandwerker und Gastronomen zum Rundgang durch das Meer weißer Pagodenzelte ein.

Weihnachtsmärkte in Düsseldorf

Auch in Düsseldorf starten schon bald die ersten Weihnachtsmärkte. Neben dem populären Weihnachtsmarkt in der Düsseldorfer Innenstadt gesellen sich zahlreiche weitere sehenswerte Märkte in anderen Stadtteilen dazu. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen, wie Öffnungszeiten und Preise zu den Weihnachtsmärkten in Düsseldorf.