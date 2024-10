Dichter Nebel und graue Wolken: Wann kommt die Sonne zurück nach NRW?

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auch zur Wochenmitte auf typisches Herbstwetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, lösen sich am Dienstagmorgen (29. Oktober) die Nebelfelder auf und machen vielen Wolken Platz, vereinzelt kann es regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dabei zwischen 11 und 17 Grad, nachts sinken sie auf 5 bis 10 Grad. Am Mittwoch (30. Oktober) weicht der Nebel bei Temperaturen von 11 bis 16 Grad einer dichten Wolkendecke mit örtlichem Regen.

Am Donnerstag (31. Oktober) zeigt sich das Wetter langsam freundlicher. Nach morgendlichem Nebel wechseln sich Sonne und Wolken bei 13 bis 16 Grad ab, und es bleibt trocken. Am Freitag (1. November) hingegen wird das Wetter wieder unbeständiger.

Mit Material der dpa