Deutsche Bahn: Diese ICE-Verbindungen fallen monatelang aus

Bahnreisende in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf eine erhebliche Einschränkung im ICE-Verkehr einstellen, die ab dem 5. August beginnt und bis zum 14. Dezember andauert. Laut einem Brief von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer an Bahn-Chef Richard Lutz werden die ICE-Verbindungen deutlich reduziert. Konkret fallen zwei der vier täglichen ICE-Verbindungen von Aachen nach Berlin weg, und auch andere Verbindungen sind betroffen.

Die Deutsche Bahn erklärt, dass diese Einschränkungen temporär und durch ein außergewöhnlich hohes Bauaufkommen entlang vieler Bahnstrecken bedingt sind. Diese Bauarbeiten beeinträchtigen die verfügbare Kapazität und die betriebliche Stabilität des Bahnverkehrs auch außerhalb der Baustellen.

Diese Maßnahmen sind vorübergehend und sollen mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember enden. Die Informationen wurden zuerst vom WDR und der „WAZ“ berichtet und auch der Deutschen Presse-Agentur (dpa) liegt der Brief von Minister Krischer vor.

