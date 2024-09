Foto-Spots in NRW: Das sind die beliebtesten Instagram-Orte

Instagram-Nutzer sehen beim Scrollen der App oft traumhaft schöne Kulissen. Dazu zählen neben weißen Sandstränden und historischen Denkmälern in Urlaubsregionen auch Orte in NRW.

Die Online-Druckerei Vistaprint hat mithilfe von Hashtags analysiert, welche Sehenswürdigkeiten dort besonders beliebt sind und am häufigsten auf Instagram veröffentlicht wurden. Nach dem letzten Ranking über die fotogensten Kleinstädte, sticht nun vor allem eine Großstadt raus.

Instagram-Orte in NRW: Die drei beliebtesten Spots

Der Kölner Dom ist mit Abstand der beliebteste Instagram-Spot NRWs und sichert sich Platz eins im Ranking. (Auf Instagram gibt es 530.866 Beiträge mit dem #kölnerdom.) Über sechs Millionen Besucher zieht es jährlich zur Kirche mitten in der Innenstadt. Wer „ganz neue Perspektiven“ sehen möchte, dem empfiehlt die Website eine kostenpflichtige Führung.

Auf Platz zwei der beliebtesten Instagram-Orte ist das Phantasialand in Brühl mit 302.015 Beiträgen. Der Freizeitpark lädt Besucher in die Themenwelten „Deep in Africa“, „Rookburgh“ „Mexico“, „Mystey“, „Berlin“, „Fantasy“ und „China Town“ ein. Die verschiedenen Kulissen bieten dabei viel Stoff für perfekte und abwechslungsreiche Instagram-Fotos. Für ein Ticket zahlen Erwachsene regulär 57 bis 64 Euro. Wer bei seinem Besuch sparen möchte, muss einen Trick unbedingt kennen.

Kostenpflichtig ist meist auch ein Besuch im Dortmunder Signal Iduna Park. Das NRW-Fußballstadion lässt Herzen der BVB-Fans höherschlagen und konnte sich damit Platz drei sichern. Auf Instagram gibt es 166.698 Beiträge zum #signalidunapark.

Instagram-Spots in NRW: Düsseldorf überzeugt mit drei Spots

Düsseldorf – die Influencer-Hauptstadt schlechthin – schaffte es zwar nicht ins in die Top drei der beliebtesten Instagram-Spots in NRW, ist aber dafür mit gleich drei Orten im Ranking vertreten.

Die gesamte Auflistung findet ihr hier:

Kölner Dom in Köln mit 530.866 Instagram-Posts Phantasialand in Brühl mit 302.015 Instagram-Posts Signal Iduna Park in Dortmund mit 166.698 Instagram-Posts Königsallee in Düsseldorf mit 161.273 Instagram-Posts Medienhafen in Düsseldorf mit 122.911 Instagram-Posts Hohenzollernbrücke in Köln mit 106.624 Instagram-Posts Drachenfels im Siebengebirge am Rhein mit 96.708 Instagram-Posts Rheinturm in Düsseldorf mit 89.029 Instagram-Posts Landschaftspark in Duisburg mit 85.668 Instagram-Posts Zeche Zollverein in Essen mit 85.340 Instagram-Posts

Um die beliebtesten Orte besonders gut für Instagram in Szene zu setzen, können Hobbyfotografen einige Tipps anwenden.

Die beliebtesten Instagram-Orte in NRW – so gelingt jede Aufnahme

Tipp 1: Auf eine saubere Fotolinse achten

Egal ob am Handy oder mit einer Kamera: Eine saubere Fotolinse ist ein Muss für ein ästhetisches Instagram-Foto. Fingerabdrücke, Schmutzrückstände und Staub beeinträchtigen andernfalls die Fotoqualität. Zum reinigen eignet sich ein sauberes Mikrofasertuch.

Tipp 2: Querformat und Hochformat richtig einsetzen

Gerade auf Instagram ist es wichtig, das richtige Format zu wählen. Entscheiden sich User beispielsweise dazu, ein Reel zu drehen, sollten Videos hochkant gefilmt werden.

Tipp 3: Fotos nachbearbeiten

Oft bietet es sich an, die Fotos im Nachgang zu bearbeiten. Dadurch können Helligkeit und Kontrast angepasst und störende Motive im Hintergrund entfernt werden.

Tipp 4: Hashtags nutzen

Um das Ganze abzurunden, bieten sich neben einer Bildbeschreibung und einer Ortsmarke die passenden Hashtags an. Unter diesen können sich Instagram-Nutzer zudem Fotos von anderen Usern ansehen.

