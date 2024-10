Der Cranger Weihnachtszauber läuft vom 21. November bis 30. Dezember 2024 und ist täglich für euch geöffnet. Ausnahmen gelten an Heiligabend sowie am 25. Dezember – hier ist die Weihnachtskirmes geschlossen.

Eintritt auf dem Cranger Weihnachtszauber

Der Eintritt kostet zwei Euro pro Person. Tickets können vor Ort oder online erworben werden. Im Eintrittspreis enthalten ist ein Rabatt in Höhe von einem Euro für die Fahrt im Riesenrad „White Wheel“. Für Fahrten, Speisen und Getränke muss gesondert gezahlt werden. Auf dem Gelände gibt es einen Geldautomaten.

Was sind die Preise für Glühwein, Bratwurst und Co.?

Noch vor dem Start vom Cranger Weihnachtszauber 2024 ist klar: Die Preise bleiben weitgehend stabil, nur vereinzelt haben sich kleine Preiserhöhungen um bis zu 50 Cent eingeschlichen. Sobald alle Infos parat stehen, gibt es hier alle Infos zu den Preisen von Glühwein, Punsch, Kakao und Bier auf dem Cranger Weihnachtszauber.

Eisbahn, Fahrgeschäfte und Funkelgasse: Das sind die Highlights

Zu den Highlights der Weihnachtskirmes zählt definitiv die Fahrt mit dem „Alt Wiener Pferdekarussell“. Hierbei handelt es sich um ein echtes Unikat, welches man nur noch selten sieht: 40 Pferde-Figuren gehen auf der historisch gestalteten Plattform des Karussells auf und ab. Dabei dreht sich der Dachstuhl in die entgegengesetzte Richtung, was für einen zusätzlichen Effekt sorgt.

Wer hingegen den Adrenalinkick sucht, der sollte im Klassiker „Love Express“ oder im rasanten Fahrgeschäft „Playball Reminder“ einsteigen. Für die besonders Wagemutigen unter euch wartet „Konga“ – im Themenkarussell schießt ihr rund 45 Meter hoch in den Cranger Himmel. So muss sich Fliegen anfühlen! Gar entspannend hingegen wirkt eine Runde auf dem Riesenrad „White Wheel“ mit herrlicher Aussicht auf das Lichtermeer vom Cranger Weihnachtszauber.

Ob Groß oder Klein: Die traditionelle Funkelgasse ist ein alljähriges Highlight! Hier bieten über 30 Stände alles, was das weihnachtliche Herz begehrt. Hier gibt es frische Früchte und Liköre, Kuscheltiere, Kräuterbonbons, Dekorationen, Schaumküsse, Kleidung, Schmuck und vieles mehr.

Wann startet das Feuerwerk?

In diesem Jahr gibt es gleich zwei Kracher: Am 5. und 30. Dezember 2024 sorgt der „Cranger Weihnachtszauber in Flammen“ für ein spektakuläres Feuerwerk am Himmel. Los geht’s nach Einbruch der Dunkelheit.

Sparen beim Cranger Weihnachtszauber: Beliebte Taler wieder erhältlich

Wer vorab die limitierten Weihnachtszauber-Taler für 25 Euro im Online-Shop kauft, sichert sich 5 Euro Extrawert. Mit den Talern kann man an zahlreichen Ständen und Fahrgeschäften zahlen. Abholung mit Reservierungsnummer im Veranstaltungsbüro hinter dem Riesenrad (14 bis 20 Uhr).“

Das sind die Neuheiten auf dem Cranger Weihnachtszauber 2024

Neu in diesem Jahr ist die Händlergasse mit liebevoll gestalteten Hütten, die zum Verweilen einladen. Das neue und komplett überdachte Weihnachtsdorf unter einem funkelnden 25-Meter-Dach ist ein weiterer Höhepunkt. Hier könnt ihr bei Glühwein und Punsch die Seele baumeln lassen.

Außerdem neu: Die Eisbahn ist jetzt überdacht und es gibt erstmals XXL-Eisstockschießen-Bahnen.

„Der größte mobile Weihnachtsbaum der Welt“

Alle Jahre wieder ein Hingucker: Der „größte mobile Weihnachtsbaum der Welt“ im Zentrum des Weihnachtsmarktes. Die 45 Meter hohe Tanne bietet im Inneren ein gemütliches Restaurant mit Platz für bis zu 40 Personen und direktem Blick auf die Show-Bühne im Märchenwald. Neben deftigen Speisen gibt es hier natürlich auch jede Menge Glühwein, Bier, Wein und andere alkoholfreie Getränke. Tipp: Zu jeder vollen Stunde glitzert der Baum mit seinen rund 2 Millionen glänzenden LED-Lämpchen.

Was wird für Kinder geboten?

Für kleine Gäste bietet die winterliche Weihnachtskirmes in Herne auch viel Abwechslung. Im Kinder-Paradies warten Formel-1-Autos, Hubschrauber oder Motorräder auf kleine Entdecker. Entlang der Strecke des Rentier-Express zaubern täuschend echtwirkende Weihnachtsfiguren die Extraportion Weihnachtsstimmung ins Gesicht der Kids.

Anfahrt: Wie komme ich hin?

Den Cranger Weihnachtszauber findet ihr auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne. Er ist sowohl mit dem ÖPNV als auch mit dem PKW bequem zu erreichen.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, fahrt zunächst entweder zum Herner Bahnhof oder dem Bahnhof Wanne-Eickel. Von dort aus fahren die Buslinien 322 und 323 in wenigen Minuten zur Haltestelle Cranger Weihnachtszauber.

Autofahrer erreichen den Event-Weihnachtsmarkt hingegen über die Ausfahrt A42 Herne-Wanne. Abgestellt werden kann der Wagen dann auf dem Parkplatz P3. Dafür gebt ihr in eurem Navi die Adresse „Adolf-Brenne-Weg“ in Herne ein. Über den U-Turn gelangt ihr direkt zur vorgegebenen Parkplatzfläche.