Wenn auf dem größten Volksfest Nordrhein-Westfalens, der Cranger Kirmes in Herne, Halbzeit gefeiert wird, dann ist eines klar: Zum Bergfest können sich alle Besucher der Cranger Kirmes noch mal auf ein besonderes Schmankerl freuen!

Denn der Mittwoch ist traditionell Familientag auf der Cranger Kirmes. An diesem Tag bieten alle großen und kleinen Fahrgeschäfte sowie alle Imbissbuden und Getränkestände günstigere Preise an. Heißt für alle Kirmesgänger, dass sie am Mittwoch (7. August) zwischen 13 und 0 Uhr – so lange hat die Cranger Kirmes am Mittwoch geöffnet – bares Geld beim Kirmesbesuch sparen können.

Wer nun Angst hat, enttäuscht zu werden, dem sei gesagt: Der Familientag ist für alle Schausteller verpflichtend. Das bedeutet, dass alle Betreiber von Fahrgeschäften und Schlemmerbuden vergünstigte Preise anbieten müssen.

Angebote auf der Cranger Kirmes sichtbar ausgehangen

Die Vergünstigungen werdet ihr auf Hinweisschildern sehen, denn auch dazu sind die Schausteller verpflichtet. Die Angebote müssen gut sichtbar ausgehangen sein.

Doch einen Warnhinweis gibt es. Denn mit den Crangetalern könnt ihr am Familientag nicht bezahlen, heißt es vom Veranstalter. Der Hintergrund: An diesem Tag sollen alle Besucher sparen können. Die Schausteller machen also alles richtig, wenn sie am Familientag keine Crangepässe annehmen.

