Deutscher Wetterdienst warnt: Bisher heißester Tag des Jahres in NRW

Viel Sonne, kaum Wolken und Höchsttemperaturen von 30 bis 33 Grad: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich heute auf eine Hitzewelle und möglicherweise den bisher heißesten Tag des Jahres einstellen. Kein Wunder, dass der Deutsche Wetterdienst für einige Teile des Bundeslands eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben hat. Es wird dringend geraten, körperliche Anstrengungen im Freien zu vermeiden.

Auch am Mittwoch sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ähnliche Temperaturen zu erwarten. Zwar kühlt es in der Nacht vorübergehend etwas ab und bleibt trocken, doch am Tag wird es mit 28 bis 31 Grad erneut heiß und schwül.

Ab Donnerstag Unwetter in NRW möglich

Doch das sonnige Wetter wird im Tagesverlauf zunehmend von Wolken verdrängt. Am Nachmittag entladen sich die hohen Temperaturen in Form von Starkregen, Hagel, Gewittern und Sturmböen. In der Nacht sinken die Temperaturen bei regnerischem Wetter auf Tiefstwerte zwischen 14 und 18 Grad.

Der Donnerstag wird nach Angaben der Meteorologen ebenfalls von Unwettern geprägt sein. Bei Höchsttemperaturen von 25 bis 28 Grad wird es in vielen Regionen regnen und gewittern. Auch gegen Ende der Woche wird sich daran nicht viel ändern

dpa