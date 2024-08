8 besondere Ausflugsziele in NRW für unvergessliche Spätsommertage

Der Spätsommer in Nordrhein-Westfalen kann man so bunt gestalten, wie die Jahreszeit selbst ist. Ob man die Natur genießen, kulturelle Veranstaltungen besuchen oder einfach nur entspannen möchte – hier sind acht besondere Ausflugsziele, die die Zeit zwischen Sommer und Herbst noch mehr verschönern.

1. Ein Tag Wellness in der Therme Euskirchen

Nach dem Sommerurlaub plagt das Fernweh, aber die Zeit fehlt? Dann empfiehlt sich ein Abstecher in die Therme Euskirchen, eine der beliebtesten Thermen in NRW. Hier erwarten euch neben „Zauber der Antike“ und „urige Schmiedefeuerstelle“ ganze zehn verschiedene Themensaunen. Das Palmenparadies liegt inmitten einer angelegten türkisblauen Lagune.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Therme Euskirchen (@thermeeuskirchen)

Entscheidet zwischen dem Selen-, Calcium-Lithium- und Totes-Meer-Becken. Den letzten Tropfen Entspannung bringt dann wohl die Massagen-Oase. Tief Ein- und Ausatmen nicht vergessen!

Preise: Tageskarte für Palmenparadies ab 29 Euro, für Vitaltherme und Sauna ab 34 Euro (Tickets hier)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 23 Uhr, Samstag von 9 bis 24 Uhr, Sonntag von 9 bis 23 Uhr

Adresse: Thermenallee 1, 53879 Euskirchen

Weiterlesen: Top Spas und Wellness-Oasen NRW: Das sind die 7 schönsten Orte für Entspannung

2. Die Kirmes in Neuss zum „größten Schützenfest der Welt“ besuchen

Es ist eines der größten Schützenfeste weltweit: Vom 24. bis zum 27. August 2024 findet das Neusser Bürger-Schützenfest statt. Einen Tag vorher startet die dazugehörige Kirmes an der Hammer Landstraße, auch „Rollmoppsallee“ genannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Neuss Marketing (@neussmarketing)

Neben der Rheinkirmes in Düsseldorf gehört das Schützenfest in Neuss zu den größten Veranstaltungen am Rhein: Bis zu 7700 Schützen und Musiker marschieren hier auf. Die Königsparade, der Fackelzug und viele weitere Events gehören zu den Höhepunkten, die jährlich Tausende Menschen in die Stadt locken.

Highlights, Neuheiten, Termine: Alle Infos zum Schützenfest in Neuss 2024

Das zur Kirmes gehörige Feuerwerk wird bereits zum Anfang abgeschossen: Am Freitag, dem 23. August, geht es gegen 22.30 Uhr rund um den Kirmesplatz an der Hammer Landstraße los.

Datum: 24. bis 27. August 2024

Öffnungszeiten: Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Montag und Dienstag ab 14 Uhr

Eintritt: frei

Weitere Kirmes-Termin in NRW 2024 findet ihr hier im schnellen Überblick.

3. Wandern und Schifffahren im Sauerland

Ein Ausflugstipp für Naturliebhaber: das Sauerland! Wandert auf den zahlreichen ausgeschilderten Wegen, wie etwa dem Bergwiesenweg in Altastenberg (5 Kilometer, eineinhalb Stunden) erkundet den Möhnesee mit dem Schiff, den Biggesee über die Aussichtsplattform Biggeblick – oder besucht die vier Millionen Jahre alte Atta-Höhle. Egal ob für gemütliche Spaziergänger, ambitionierte Wanderer oder Beobachter auf der Bank am See – hier lässt es sich gut vermachen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sauerland-Tourismus e.V. (@deinsauerland)

Weitere Routen und Tipps für Ausflüge gibt es auf der Webseite von Sauerland Tourismus.

4. Die Ahrweiler Weinwochen erkunden

Das Ahrtal freut sich auf euren Besuch während der Weinwochen vom 30. August bis 1. September sowie vom 6. bis 8. September 2024 auf dem Marktplatz in Ahrweiler. Rund um den Platz findet ihr Weinstände, gemütliche Cafés sowie Bühnen mit Live-Musik, jeweils Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.

Aber auch sonst ist in der ganzen Region im Spätsommer einiges los. Zu den diesjährigen Highlights gehört wohl das 75. Winzerfest in Dernau, am letzten Wochenende im September. Auf dem Programm steht unter anderem der Abschiedsabend der aktuellen Weinkönigin und die Proklamation der neuen Weinkönigin. Den anschließenden Winzerfestzug solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ahrtal-Tourismus (@ahrtaltourismus)

Tipp: Zeitgleich am letzten Wochenende im September startet der Weinherbst Mittelahr mit Weinständen der regionalen Winzer auf dem Rotweinwanderweg. Eine perfekte Gelegenheit, um die beeindruckenden Reblandschaften zu erkunden (Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr).

Weitere Infos gibt es auf der Webseite von Ahrtahl Tourismus.

Datum: verschiedene Termine im August und September

Öffnungszeiten: variieren je nach Veranstaltung

Eintritt: frei, um Spenden wird gebeten

Weitere passende Themen:

5. Genuss auf dem Herbstfestival auf Schloss Eller in Düsseldorf

Das Schloss Eller ist eigentlich nicht für die Öffentlichkeit zugänglich – doch während des Herbstfestivals werden die Tore für Jedermann geöffnet. Über 100 Aussteller präsentieren hier in den Sälen und den Schlosspark Kulinarik, Wein, Kunst, Mode, Schmuck und Pflanzen sowie Dekoratives. Das gilt auch für den Prinzensaal sowie den Salon von Prinzessin Luise.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mr. Düsseldorf (@mr_duesseldorf)

Ein umfangreiches Rahmenprogramm komplettiert das Herbstfestival: Freut euch auf Live-Musik im romantischen Schlosshof unter der großen Platane – zum Beispiel mit einem Glas Wein und frischem Flammlachs?

Datum: 30. August bis 1. September 2024

Öffnungszeiten: Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Eintritt: 12 Euro für Erwachsene, Kinder bis 18 Jahre kostenlos (Tickets hier)

6. Ein Hundefestival im Düsseldorfer Freibad besuchen

Das erste Hunde-Festival „Pawlooza“ findet am 21. und 22. September 2024 in Düsseldorf am Strandbad Lörick statt. „Damit das Festival auch für Hunde ideal ist, haben wir uns bewusst für ein Open-Air-Event entschieden und ein umfassendes Tierschutzkonzept erstellt“, erklärt Organisator André Karkalis.

Geboten wird außerdem ein volles Rahmenprogramm: Wasserspaß im Pool, Erfrischung an der Hundeeisdiele, zahlreiche Vorträge auf der Bühne von Experten und Agility-Kurse. Auch eine Beauty-Lounge gibt es, allerdings nur für die Protagonisten der Veranstaltung gedacht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

An 30 Verkaufsständen kann geshoppt und sich durch Leckerlis probiert werden. Die gastronomische Versorgung der Zweibeiner kommt natürlich auch nicht zu kurz.

Als Highlight wird die Verleihung der „German Petfluencer Awards“ angeprangert, erstmals vor Publikum – sozusagen die Oscars für tierische Content Creator.

Das komplette Bühnenprogramm kann hier aufgerufen werden.

Weiterlesen: “Pawlooza”: Erstes Festival für Hunde findet in Düsseldorf statt

Datum: 21. bis 22. September 2024

Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr

Eintritt: 19 Euro, Hunde sind kostenlos (Tickets hier, unbedingt Regeln zum Einlass beachten!)

Ihr seid lieber mit eurem Vierbeiner unterwegs, als auf einem Festival? Das sind 13 Spazierrouten in NRW, die eure Hunde lieben werden

7. Schwindelfreiheit im Kletterpark Niederrhein testen

Wie wäre es, sich mal wieder außerhalb der Komfortzone zu bewegen? Relativ unkompliziert, und trotzdem gesichert, geht das beispielsweise in einem Kletterpark, wie dem in Nettetal. Der Kletterpark liegt mitten im Naturpark Maas-Schwalm-Nette, nahe der Vier-Seen-Platte. Auf einer Fläche von über 20.000 Quadratmetern gibt es neun Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen mit insgesamt 125 Kletterelementen wie Netzbrücken, Schaukeln, Seilbahnen, Surfbrettern und Tarzan-Sprüngen in einer Höhe von ein bis 15 Metern.

Wenn das alles geschafft ist, könnt ihr euch hier im kleinen Café vor Ort mit Limonade und Currywurst oder Kaffee und Kuchen stärken.

Öffnungszeiten: in der Regel von 9.30 bis 19 Uhr

Eintritt: 29 Euro für Erwachsene, Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren zahlen 23,50 Euro, Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 19,50 Euro (Tickets hier)

8. Adrenalinkick auf der Sommerrodelbahn in Winterbeg

Das Erlebnisgelände der Rodelbahn Winterberg ist das Herzstück am Erlebnisberg Kappe, ein beliebter Klassiker bei Alt und Jung. Kurven, Brücken und Jumps – ein 700 Meter langer Fahrspaß.

Den Erlebnisberg hinauf geht es samt Schlitten mit dem Lift. Die Geschwindigkeit bestimmt jeder selbst – Hebel nach vorne und ab geht’s ins Tal!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Erlebnisberg Kappe (@erlebnisbergkappe)

Für diejenigen, die sich doch nicht trauen, gibt es von der Terrasse und Zuschauerbrücke aus den perfekten Blick auf die Waghalsigen.

Öffnungszeiten: in der Regel von 9.30 bis 18 Uhr

Eintritt: 4 Euro für Erwachsene, Jugendliche unter 16 Jahren zahlen 3 Euro (Tickets hier)

Weitere Ausflugs- und Veranstaltungstipps in NRW gibt es hier