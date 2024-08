Autofahrer aufgepasst: Wer regelmäßig auf der A40 rund um Duisburg unterwegs ist, muss sich künftig auf Einschränkungen im Verkehr einstellen. So wird von Freitag, den 23. August, ab 21 Uhr, bis Montag, den 26. August, um 5 Uhr, die A 40 in Fahrtrichtung Venlo zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg und der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen voll gesperrt. Die Sperrung umfasst auch die Autobahnauffahrt der Anschlussstelle Duisburg-Häfen. Bereits vor wenigen Wochen kam es rund um Duisburg zu Einschränkungen der A40. Mehr dazu lest ihr hier.

Die Autobahnauffahrt der Anschlussstelle Duisburg-Homberg in Fahrtrichtung Venlo steht Verkehrsteilnehmenden jedoch weiterhin zur Verfügung. Eine großräumige Rote-Punkt-Umleitung über die A59, A42 und A57 wird laut der DEGES zudem rechtzeitig eingerichtet.

Deswegen ist die A40 bei Duisburg gesperrt

Grund für die Einschränkung sind Umbauarbeiten an der Verkehrssicherung östlich der Rheinbrücke. Die Fahrtrichtung Essen ist von der Einschränkung nicht betroffen.

Die DEGES plant und realisiert den achtstreifigen Ausbau der Autobahn 40 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen einschließlich des Neubaus der Rheinbrücke Neuenkamp. Bereits seit November 2023 fließt der Verkehr ausschließlich über den neuen, südlichen Überbau, pro Fahrtrichtung stehen drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die voraussichtliche Fertigstellung des gesamten Brückenbauwerks ist für 2026 geplant.