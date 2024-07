Parookaville: Der ultimative Party-Wahnsinn läuft noch bis Sonntag!

Am Niederrhein hat das ausverkaufte „Parookaville“-Festival begonnen. Bis einschließlich Sonntag werden in Weeze an der deutsch-niederländischen Grenze täglich 75.000 Menschen erwartet. Insgesamt wurden 225.000 Tickets verkauft. Wie in den vergangenen Jahren ist das Festival damit komplett ausverkauft.

Die große Hauptbühne, deren Design bis zur Eröffnung immer ein Geheimnis ist, zeigt sich in diesem Jahr im Look eines riesigen Gewächshauses mit Wasserfällen und Glaskuppeln. Auf insgesamt 13 Bühnen treten mehr als 300 DJs und Musiker auf, darunter der Niederländer Hardwell und die Band Scooter mit H.P. Baxxter („Hyper, Hyper“), der Hamburger DJ Felix Jaehn, Robin Schulz und Armin van Buuren. Auf Tiktok und Youtube werden pro Tag neun Stunden des Festivalprogramms von fünf Bühnen live gestreamt.

„Unvergessliche Zeit“ für Besucher

„Wir schaffen mit Parookaville eine eigene Welt, in die unsere Citizens für ein langes Wochenende komplett abtauchen können“, sagte der Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur. Durch das erstmalige Angebot einer Frühanreise für die Hälfte der 45.000 Camper ab Mittwoch habe man die Verkehrssituation in der Region um Weeze entspannen können. Doch nicht alle Fans waren begeistert – es gab auch kritische Stimmen bezüglich der Organisation.

Neben den musikalischen Acts wartet auf die Besucherinnen und Besucher auf dem Festivalgelände ein buntes Programm. In einem 700 Quadratmeter großen Pool können sich die Festivalgäste abkühlen, im sogenannten „Jail“ ein Tattoo oder Piercing stechen lassen. Laut eines dpa-Reports tummelten sich bereits kurz nach der Eröffnung rund um den Pool bei hohen Temperaturen viele Festivalbesucher. Viele seien bereits in Schwimmkleidung auf das teils sehr staubige Gelände gekommen. An Trinkstationen gebe es kostenloses Wasser.

Mentalist und Live-Podcast

Traditionell wird beim „Parookaville“ auch geheiratet: Bevor es auf der Hauptbühne laut wurde, gaben sich in der Festival-Kirche Esther und Martin aus Siegburg das Ja-Wort. Trauzeuge war dabei Star-DJ und „Parookaville“-Artist Marten Hørger.

Neu ist in diesem Jahr der neu geschaffene „Theatre District“. Laut Veranstalter soll es hier unter anderem Tanz- und Showeinlagen sowie Auftritte eines Mentalisten geben. Zudem sollen Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden dort live einen Podcast aufnehmen.

Das „Parookaville“ fand im Sommer 2015 zum ersten Mal statt. Das Festival ist wie eine Stadt konzipiert. Neben der Kirche gibt es auch ein Rathaus, in dem die Besucher ihren Parookaville-Pass bekommen, und ein Postamt, von dem jedes Jahr Tausende Postkarten versendet werden. Benannt ist das Festival nach dem fiktiven Gründervater Bill Parooka. Die Veranstaltung am Niederrhein zählt zu den großen Elektronik-Festivals deutschlandweit.

mit Material der dpa