Aussichtspunkte NRW: Die 7 schönsten Ausflugsziele mit Ausblick

Hoffnungslose Romantiker kennen sie: Die andauernde Suche nach außergewöhnlichen Orten und wunderschönen Aussichten. Genau die findet ihr in NRW! Hier gibt es nicht nur die besten Spots für angehende Instagram-Sternchen, sondern auch Ausflugsziele mit einer atemberaubenden Aussicht.

„Schöne Aussicht“ in Düsseldorf: Beliebter Spot bietet Blick über die ganze Stadt

Ihr wolltet Düsseldorf schon immer mal von oben sehen? Dann solltet ihr unbedingt die Aussichtsplattform „Schöne Aussicht“ im Grafenberger Wald besuchen. Von hier habt ihr einen phänomenalen Blick auf den Fernsehturm und das Dreischeiben Haus. Die Parkbänke laden zudem zum Verweilen und Picknicken ein.

Tipp: Um die Aussichtplattform besser zu finden, könnt ihr bei Google Maps den Jan Wellem Brunnen als Ziel eingeben und links den Weg hochlaufen.

Adresse: Ernst-Poensgen-Allee 58, 40629 Düsseldorf

Gasometer in Oberhausen bietet Rundum-Blick über die Metroploe Ruhr

Oberhausen hat viel zu bieten. Hier steht mit dem Centro nicht nur das größte Einkaufszentrum NRWs, sondern auch die höchste Ausstellungshalle Europas: Der Gasometer. Seit 1994 bestaunen Menschen aus der ganzen Welt die wechselnden Ausstellungen – ebenso wie die Aussicht von ganz oben. Der Gasometer ist 117,5 Meter hoch und bietet einen Rundum-Blick über die Metroploe Ruhr. Wer den Aufzug nutzt oder die 592 Stufen läuft, kann unter anderem die Schalke Arena in Gelsenkirchen sowie die Stahlwerke am Rhein betrachten.

Adresse: Arenastraße 11, 46047 Oberhausen

Kahler Ahsten in Winterberg: Der perfekte Ort zum Spazieren und Schlitten fahren

Der Kahle Ahsten bei Winterberg ist mit seinen 841 Metern NRWs zweithöchster Berg. Wer den Weg nach oben in Kauf nimmt, wird mit einem atemberaubenden Anblick belohnt. Von der Aussichtsplattform schauen Spaziergänger und Naturliebhaber über das umliegende Roothaargebirge. Im Winter verwandeln sich der Berg und die Landschaft in ein wahres Winter Wunderland. Wer zur kalten Jahreszeit gerne Ski oder Schlitten fährt, ist hier genau richtig.

Doch Vorsicht: nicht umsonst wird der kahle Asten auch als nebliges Dach Westfalens bezeichnet. Wer eine klare Aussicht haben möchte, sollte vor seiner Anreise die Wetterbedingungen prüfen.

Adresse: Kahler Asten, 59955 Winterberg

Tetraeder in Bottrop: Wahrzeichen bietet drei große Aussichtsplattformen

Der Tetraeder ist das Wahrzeichen von Bottrop und ein echter Hingucker. Er fällt durch sein riesiges, pyramidenförmiges Bauwerk aus Stahl auf. Die Skulptur ist 60 Meter hoch und wirkt durch ihre Platzierung auf der Halde Beckstraße noch eindrucksvoller. Auf dem Tetraeder selbst befinden sich drei große Aussichtsplattformen. Alle drei bieten eine wunderschöne Aussicht auf die Stadtlandschaft entlang der Emscher.

Übrigens: auch bei Nacht ist der Tetraeder einen Besuch wert. Er ist bei Dunkelheit beleuchtet und bietet auch zur späten Stunde einen tollen Panoramablick.

Adresse: Beckstraße 57a, 46238 Bottrop

Drachenfels belohnt Spaziergänger mit spektakulärer Aussicht

Der Drachenfels ist ein Berg im Siebengebirge zwischen Königswinter und Bad Honnef. Er ist zwar „nur“ 321 Meter hoch, hat allerdings klare Vorzüge. Auf dem Weg nach oben könnt ihr das Schloss Drachenburg bestaunen und Cafés und Restaurants besuchen. An der Spitze angekommen erwartet euch dann eine geniale Aussicht über das Rheintal.

Wer sich den Fußweg sparen möchte, kann die Drachenfelsbahn nehmen. Die fährt alle 30 Minuten zur vollen und halben Stunde. Die Kosten für Erwachsene liegen zwischen zehn und zwölf Euro und für Kinder bei fünf bis sechs Euro.

Adresse: Drachenfelsstraße 118, 53639 Königswinter

Aussichtspunkt Terra Nova: Tagebau aus nächster Nähe betrachten

Wer sich das Ausmaß des Braunkohlebergbaus bewusst machen will, darf sich den Aussichtspunkt Terra Nova in Elsdorf nicht entgehen lassen. Zu sehen gibt es eine XXL-Grube, die über mehrere Jahre mithilfe von Baggern geschaffen wurde. Informationstafeln nehmen Besucher mit auf eine Reise in den Tagebau und Liegestühle laden zum Verweilen ein. Wer mag, kann sich zudem in ein Restaurant setzen und sich vor Ort stärken.

Adresse: Aussichtspunkt Terra Nova 1, 50189 Elsdorf

Weser-Skywalk: Beliebtes Ausflugsziel ist die Foto-Location schlechthin

Ein Handy oder eine Kamera dürfen auf dem Weser-Skywalk bei Würgassen nicht fehlen. Denn die Aussichtsplattform bietet eine Foto-Location nach der anderen. Naturliebhabern liegt die glitzernde Weser direkt vor ihren Füßen. Abgerundet wird das Ganze mit einem Blick ins Wesertal und auf das Kronendach des Buchen- und Eichenwaldes. Die Aussichtsplattform liegt rund 80 Meter über dem Fluss und der offene Gitterrost ragt mehr als vier Meter über die Felsen des Naturschutzgebietes hervor. Wer sich für dieses spannende Ausflugsziel entscheidet, sollte also eine Portion Mut und Schwindelfreiheit im Gepäck haben.

Eines ist also klar: Ausflugsziele mit tollen Aussichten gibt es in NRW zu genüge. Hier könnt ihr einfach mal die Seele baumeln lassen und euch auf die Wunder der Natur konzentrieren. Der Alltagsstress kann bei einem Besuch ganz getrost zu Hause gelassen werden.

Adresse: Marxfeld 2, 37688 Beverungen

