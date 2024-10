Ausflug mit Hund in Düsseldorf: 8 perfekte Orte für einen Spaziergang

An den täglichen Gassi-Runden kommen Hundebesitzer nicht vorbei. Geht man immer dieselbe Route, wird es allerdings schnell langweilig. Das muss nicht sein! Deshalb haben wir euch sieben Ausflugsziele in Düsseldorf aufgelistet, die sowohl für eure Fellnase als auch für euch ein wahres Highlight sind. Alle Orte eignen sich übrigens auch für einen Ausflug mit Hund und Kind.

Rheinwiesen

Hundebesitzer aufgepasst! Die Rheinwiesen in Düsseldorf Oberkassel sind optimal für einen Ausflug mit der Fellnase geeignet. Hier begegnet ihr während des Spaziergangs oft Personen, die ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs sind. Die Tiere haben also die Möglichkeit, sich zu beschnuppern, auszutoben und zu spielen, während ihr euch über die neusten Hunde-Themen austauschen könnt.

Neben anderen Hunden seht ihr bei eurem Ausflug mit etwas Glück auch süße Schafe. Sie sind nicht nur ein schönes Fotomotiv, sondern auch richtig nützlich. Sie schützen die Rheinwiesen vor Erosion. Dafür trampeln sie den Boden fest, sodass ein potenzielles Hochwasser ihn nicht wegspülen kann. Außerdem dienen sie als tierische Rasenmäher.

Adresse: Kaiser-Friedrich-Ring, 40547 Düsseldorf

Japanischer Garten

Auf 5000 Quadratmetern findet ein kleines Stück Japan in Düsseldorf. Wer den Rundweg des japanischen Gartens entlang geht, kommt an vielen Highlights vorbei: beispielsweise an einem Gewässer mit künstlichem Bachzulauf, einer Schiffsanlegestelle, einem Wasserfall, wunderschönen asiatischen Bäumen und an Laternen im japanischen Stil.

Hunde können zu dem beliebten Ausflugsziel in Düsseldorf problemlos mitgenommen werden. Auch für Kinder gibt es hier einiges zu entdecken. Der Zutritt zu dem japanischen Garten findet über den Nordpark statt und ist kostenfrei.

Adresse: Stockumer Kirchstraße, 40474 Düsseldorf

Schloss Benrath

Ihr wollt mit eurem Hund einen Ausflug in Düsseldorf machen? Dann ist das Schloss Benrath eine gelungene Wahl! Nicht umsonst zählt das Schloss zu den Schönsten in ganz NRW. Schon alleine durch den rosa Anstrich ist das Gebäude ein echter Hingucker. Doch auch die Außenanlage überzeugt.

Sie kann sich mit ihrem Parkwald, den Gärten und den Gewässern sehen lassen und lädt zum Spazieren und Erkunden ein. Euren Hund dürft ihr mit in den Park nehmen. Die Voraussetzung: Er muss an der Leine bleiben.

Adresse: Benrather Schloßallee 100-108, 40597 Düsseldorf

Burgruine Kaiserpfalz

Erkundungstour gefällig? Dann ab nach Kaiserswerth! Hier findet ihr die Burgruine Kaiserpfalz. Die Burg wurde mehrfach erstürmt und wieder aufgebaut. Die übriggebliebene Ruine dient als Denkmal längst vergangener Zeiten. Hier könnt ihr gleichzeitig mehr über ihre Geschichte fahren, und Zeit mit eurem Hund, eurer besseren Hälfte oder den Kindern verbringen.

Übrigens: Wer nach der Erkundungstour eine Stärkung braucht, findet sie in der Galerie Burghof gleich neben der Burgruine. Hier findet ihr alles von Snacks über vollwertige Mahlzeiten. Hunde sind in dem Lokal herzlich willkommen.

Adresse: Burgallee, 40489 Düsseldorf

Unterbacher See

Der Unterbacher See ist ein Top-Ausflugsziel in Düsseldorf und zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Er gehört zu den drei besten Badeseen der Stadt, bietet sich allerdings auch für einen großen Spaziergang oder einen Ausflug mit Hund und Kind an! Hier können sich eure Vierbeiner ordentlich austoben, und ihr könnt den Alltagsstress für einen Moment vergessen.

Vorsicht ist allerdings geboten, denn der Unterbacher See ist schlecht beleuchtet. Gerade im Winter ist es also sinnvoll, nicht allzu spät mit dem Hund loszugehen.

Adresse: Großer Torfbruch 18, 40627 Düsseldorf

Grafenberger Wald

Der Grafenberger Wald ist perfekt geeignet für einen Spaziergang mit Hunden, die noch fit und gut zu Fuß sind. Denn hier geht es steil bergauf. Dennoch lohnt sich der Ausflug und die damit verbundene Mühe.

Oben angekommen erwartet euch die „Schöne Aussicht“, eine der schönsten Aussichtspunkte Düsseldorfs. Von hier habt ihr einen phänomenalen Blick auf den Fernsehturm und das Dreischeiben-Haus. Die Parkbänke laden zudem zum Verweilen und Picknicken ein. Hier kommen Hund und Halter voll auf ihre Kosten!

Hofgarten

Der Hofgarten in Düsseldorf ist das Ausflugsziel schlechthin für Familien mit Hunden und Kindern. Er wurde 1769 angelegt und ist der erste und älteste Volksgarten in Deutschland. Er ist quasi die grüne Insel mitten in der Innenstadt. Der beliebte Park eignet sich hervorragend für Spaziergänge und bietet wunderschöne Gewässer und Skulpturen.

Hier gibt es einen Hundeauslaufplatz, wo Hunde sich entweder alleine oder mit anderen Vierbeinern austoben können. Interessant für Frauchen und Herrchen ist der Hofgarten zudem ein gefragter Veranstaltungsort für verschiedene Events oder Konzerte. So brachte zuletzt beispielsweise das „Chance Festival“ den Park zum Beben.

Adresse: Inselstraße/ Jägerhofstraße/ Hofgartenstraße, 40479 Düsseldorf

Tagesausflug mit Hund im Neanderthal Museum in Mettmann

Lust auf einen Tagesausflug mit dem Hund? Das Neanderthal Museum befindet sich zwar nicht in Düsseldorf, ist allerdings nicht weit entfernt. Es liegt in der Nachbarstadt Mettmann und bietet einmal im Monat einen sogenannten „Doggy-Day“ an: Jeden ersten Freitag des Monats gibt es nachmittags für Hunde und Halter Möglichkeit, die Dauerausstellung des Museums zu erkunden.

Hier dreht sich alles um die Ur- und Frühgeschichte der Menschheit und über Neandertaler. Die einzige Voraussetzung für den Ausflug: Eure Fellnase muss im Museum angeleint bleiben. Übrigens: die Aktion geht von 14 bis 18 Uhr, und bietet sich auch für einen Ausflug mit Hund und Kind an. Das Neanderthal Museum gehört nämlich zu den besten Kindermuseen in NRW.

Adresse: Talstraße 300, 40822 Mettmann