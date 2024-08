Immer mehr Menschen zieht es aufs Land: Zu voll und zu laut sind ihnen die Großstädte. Für alle, die jedoch an ihrer Wohnung hängen oder die Vorzüge des Stadtlebens nicht gänzlich aufgeben möchten, ist der Besuch eines Hofcafés genau das richtige. In den urigen Lokalen lässt es sich in idyllischer Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee und einem Stück selbst gebackenen Kuchen schön entspannen. Glücklicherweise gibt es in NRW gleich mehrerer solcher Höfe. Wir stellen euch die besten vor.

Der Ellerhof in Duisburg

Wer aus Düsseldorf und der Umgebung kommt, sollte dem Ellerhof im Süden von Duisburg unbedingt einen Besuch abstatten. Im liebevoll restaurierten Bauerncafé nehmt ihr inmitten von Feldern und Pferdewiesen Platz und genießt euren Aufenthalt mit Kaffee und Kuchen. Letzterer stammt dabei genauso wie die Torten aus der eigenen Herstellung des Hofes. An Wochenenden könnt ihr hier auch frühstücken.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bauerncafé Ellerhof (@bauerncafe_ellerhof)

Adresse: Rheinfeldsweg 18, Duisburg

Öffnungszeiten: samstags, sonntags und feiertags von 9.30 bis 18 Uhr

Dazu passend: Stadtfeste in NRW: Alle Termine, Standorte und Highlights im Überblick

Bauernhofcafé Groß-Illbeck in Ratingen

Am Rande des Bergischen Landes findet ihr das Bauernhofcafé Groß-Illbeck in Ratingen. Vor allem bei Wanderern und Spaziergängern hat sich die urige Kaffeestube als beliebtes Ausflugsziel etabliert. Nach einer Tour durch Feld und Wald erwartet hungrige Gäste hier eine große Auswahl an hausgemachten Kuchen, Torten sowie Waffeln. Für alle, die es etwas deftiger mögen, stehen ebenso kalte Gerichte auf der Speisekarte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Thomas Schops (@thomasschops)

Adresse: Ilbeckweg 40, 40882 Ratingen

Öffnungszeiten: freitags, samstags, sonntags sowie an allen Feiertagen im Mai von 11 bis 17 Uhr

Dazu passend: Obst und Gemüse selber ernten: Die 7 besten Höfe und Orte in NRW

Gutscafé am Blütengarten im Schloss Bruchhausen in Olsberg

Für dieses Café solltet ihr einen Tagesausflug einplanen, der Weg ist es jedoch definitiv wert: So erwartet euch auf dem Schloss Bruchhausen in Olsberg ein Gutscafé, das seinesgleichen sucht. Denn hier nehmt ihr auf der Terrasse eines romantischen Fachwerkhauses Platz, während ihr leckere Kuchen und saisonalen Gerichte mit frischen Zutaten aus der Region genießt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rosenbogen Heidrich 🌹🌱🍀 (@rosenbogenheidrich)

Das eigentliche Highlight ist allerdings der Blütengarten des Hofes, in welchem euch über 200 verschiedene Rosenarten erwarten. Ein befestigter Weg führt euch durch die Anlage, während Infotafeln viel Wissenswertes über die Gewächse des Gartens vermitteln. Um die Kosten für die Pflege zu decken, ist ein Eintritt von drei bis vier Euro (je nach Saison) zu zahlen.

Adresse: Gaugreben’scher Weg 1, 59939 Olsberg

Öffnungszeiten (Hauptsaison): täglich von 11.30 bis 18 Uhr

Lesetipp: Ausflugstipp in NRW: Erdbeer-Spaß für die ganze Familie auf dem Erlebnisbauernhof Gertrudenhof

Bommers Küppershof in Meerbusch

Egal, ob ausgiebiges Frühstück, deftiger Mittagstisch oder entspannte Kaffee-Pause: Auf Bommers Küppershof in Meerbusch kommt ihr garantiert in den Genuss leckerer Speisen und Getränke. Dabei könnt ihr es euch sowohl im Inneren der umgebauten Scheune sowie bei gutem Wetter auch auf der Außenterrasse bequem machen. Wer von der Location nicht genug bekommt, kann die Festscheune auch für den nächsten Geburtstag oder eine anstehende Familienfeier buchen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Facebook-Beiträge immer entsperren

Adresse: Gruttorfer Weg 12, 40670 Meerbusch

Öffnungszeiten (Hauptsaison): Mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Dazu passend: Die besten Zoos und Tierparks in NRW 2024: Vom Safariland bis zur Zoom Erlebniswelt!

Gut Clarenhof bei Köln

Gleich hinter den Stadtgrenzen Kölns empfängt euch das Gut Clarenhof. Wer eine kleine Auszeit sucht, ist hier perfekt aufgehoben. So lässt euch das gemütliche Café des Hofes den Stress des Alltags bei Kaffee und Kuchen sowie selbst gemachten Gerichten wie Flammkuchen und Reibekuchen für einen Moment vergessen. Anschließend könnt ihr im Hofladen des Guts stöben, wo ihr Produkte aus eigenem Anbau findet oder eine Partie Golf auf der angrenzenden Anlage spielen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gut Clarenhof (@gutclarenhof)

Adresse: Gut Clarenhof 5, 50226 Frechen

Öffnungszeiten (Hofladen): montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr, sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr

Lesetipp: Parks in Düsseldorf: Das sind die schönsten Grünanlagen der Stadt

Gutscafé Schiefelbusch in Lohmar

Mitten in der Natur erwartet euch im beschaulichen Lohmar das Gutscafé Schiefelbusch. Hier könnt ihr euch durch Kuchen und Torten, Spezialitäten des Hauses sowie bergische Waffeln schlemmen. Für besonders hungrige Mäuler steht zudem eine Speisekarte mit herzhaften Snacks und Leckereien zur Verfügung. Bei gutem Wetter könnt ihr es euch zudem bei einer guten Tasse Kaffee auf der Sonnenterrasse gemütlich machen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bauerngut Schiefelbusch (@bauerngut_schiefelbusch)

Adresse: Schiefelbusch 3, 53797 Lohmar

Öffnungszeiten: donnerstags und freitags (nur to go) von 9.30 bis 17.30 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr sowie sonntags und feiertags von 12.30 bis 17.30 Uhr

Lesetipp: Auf diesen acht Feldern in Düsseldorf und Umgebung könnt ihr Erdbeeren selber pflücken

Ausflug in NRW mit Kindern: Diese Hofcafés erfreuen Groß und Klein

Auch für Familien mit Kindern gibt es jede Menge Hofcafés in NRW. Während die Jüngsten ungestört spielen, machen es sich die Großen bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen gemütlich. Möglich ist das unter anderem auf Kinderbauernhof der Stadt Neuss. Hier können Kinder die Tiere der Farm kennenlernen und sich danach anschließend auf dem Spielplatz des Hofes austoben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kinderbauernhof Neuss (@kinderbauernhof_neuss)

Adresse: Nixhütter Weg 141, 41466 Neuss

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

Dazu passend: Top 10 Biergärten in Deutschland: Drei der besten Adressen liegen in NRW

Viel Platz zum Toben und Spaß haben gibt es ebenfalls auf dem Krewelshof in Lohmar. Hier wartet auf die Kleinen eine große Spielscheune sowie ein Spielpark samt Tret-Gokart, Trampolin und Hüpfburg. Bei gutem Wetter können die Jüngsten zudem am Wasser-Matschplatz nach Lust und Laune planschen. Die Famillienkarten (zwei Erwachsene und zwei Kinder) für einen Tag auf dem Hof starten bei 23 Euro.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Krewelshof (@krewelshof)

Adresse: Krewelshof 1, 53797 Lohmar

Öffnungszeiten (Spielscheune): donnerstags und freitags von 15 bis 17.30 Uhr, samstags von 11 bis 17.30 Uhr sowie sonntags von 9 bis 11.30 Uhr (nur in Verbindung mit dem Frühstücksbuffet)

Wer einmal in den Genuss einer bergischen Kaffeetafel kommen möchte, ist auf dem Landcafé Flocke in Leverkusen genau richtig. Während die Großen die Spezialitäten schlemmen und es sich auf der Außenterrasse des Cafés gemütlich machen, können die Kleinen ausgelassen auf dem Spielplatz des Hofes toben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Landcafé Flocke (@landcafe_flocke)

Adresse: Imbacher Weg 116, 51381 Leverkusen

Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr