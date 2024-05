ADAC warnt: Verkehrschaos am Freitag vor Pfingsten auf NRWs Autobahnen

Der ADAC warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen am kommenden Freitag (17. Mai) in Nordrhein-Westfalen vor dem langen Pfingstwochenende. „Wir rechnen mit massiven Verkehrsstörungen auf den Autobahnen. Das Zusammentreffen von Berufspendlern und Kurzurlaubern wird wieder zur absoluten Gedulds- und Nervenprobe“, sagte Verkehrsexperte Roman Suthold laut einer Mitteilung. Die größte Staugefahr besteht am Freitag zwischen 14 und 19 Uhr. Der ADAC empfiehlt allen, die an diesem Tag reisen möchten, auf die Abendstunden auszuweichen.

Stau an Pfingsten: Diese Autobahnen sind besonders betroffen

Laut dem Automobilclub summierten sich die Staukilometer am Freitag vor Pfingsten im vergangenen Jahr auf bis zu 570 Kilometer. Reisende verbrachten 660 Stunden im Stau oder im stockenden Verkehr.

Besonders hoch ist die Staugefahr in diesem Jahr auf den Autobahnen im Großraum Köln, der A1 (Köln-Bremen), der A2 (Oberhausen-Hannover) und der A3 (Emmerich-Frankfurt).

mit dpa