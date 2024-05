29 Grad in NRW: Hier drohen ab Nachmittag Gewitter mit Hagel

Nach einem sonnigen Abschnitt mit frühlingshaften Temperaturen zieht feuchte Luft aus dem Südwesten nach Nordrhein-Westfalen, die örtlich Gewitter mit starkem Regen verursachen kann. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen sind für Dienstag sogar im äußersten Südwesten des Landes örtlich Starkregen, kleinkörniger Hagel und stürmische Böen möglich. Die Temperaturen sollen am Dienstag landesweit auf sehr warme 25 bis 29 Grad steigen. Für Mittwoch prognostizieren die Meteorologen aus dem Südwesten schauerartigen Regen und Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad in der Eifel und 27 Grad im Mindener Land.

mit dpa