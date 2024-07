225.000 Menschen auf dem Parookaville 2024 – so lief das EDM-Festival

Drei Tage lang konnten EDM-Fans dieses Jahr vom 19. bis 21. Juli auf dem Gelände des Flughafens Weezes auf dem Parookaville feiern. Für Campingbesucher ging es sogar schon einen Tag vorher am Donnerstag, den 18. Juli, los. Nun hat die Mega-Party in NRW ihr Ende gefunden und die letzten Übernachtungsgäste verlassen am Montag (22. Juli) die Campsite.

Wie auch im Vorjahr war das Event dieses Mal komplett ausverkauft. Laut dem WDR hätten pro Tag knapp 75.000 Menschen und über das ganze Wochenende sogar rund 225.000 Feierwütige das Festival besucht. Über den großen Zuspruch freut sich auch Parookaville-Veranstalter Bernd Dicks: „Alles hat super funktioniert. Sicherlich gab’s hier und da bei der An- und Abreise mal ’nen Holpler. Das lag unter anderem an ’nem brennenden Stoppelfeld. Aber auch das haben wir am nächsten Tag direkt verbessert. Ich denke, dass hier das Feedback sehr, sehr positiv ist“, sagt er im Gespräch mit dem Sender.

Polizeieinsätze und Anreise-Chaos hielten sich in Grenzen

Ähnlich positiv fällt auch die Bilanz der Polizei aus, wie der öffentliche Rundfunk weiter berichtet. So seien „schwere Zwischenfälle“ ausgeblieben und auch generell habe es, gemessen an der Besucherzahl der Events, nur relativ wenig Einsätze für Polizeistreifen gegeben.

In Sachen Anreise verlief das Festival in diesem Jahr ebenfalls etwas entspannter als noch 2023. So wurde der Campingplatz erstmals bereits am Mittwoch geöffnet, um Staus und lange Wartezeiten auf dem Weg zum Gelände des Parookavilles zu vermeiden. Laut laut Polizei und Veranstalter verlief die Anreise dabei ruhig, einige Besucher des EDM-Highlights übten in den sozialen Medien jedoch teils deutliche Kritik.

Über 300 DJs aus den verschiedensten Bereichen der elektronischen Tanzmusik legten am Parookaville-Wochenende auf. Headliner waren unter anderem Robin Schulz, Hardwell, Paul Kalkbrenner, Scooter, Steve Aoki, Felix Jaehn und Oliver Heldens. Neben EDM-Künstlern waren auch Schlager-Musiker wie Alexander Marcus und Heino auf dem Festival zu sehen. Auftritte von Rappern wie Eko Fresh und Ski Aggu gab es ebenfalls. Mehr zum Event und seinen Hintergründen lest ihr hier.