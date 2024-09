Glücksgefühle Festival 2024 mit Weltrekord-Oktopus – alle Fotos

Voll, voller, Glücksgefühle Festival 2024: Über 200.000 Fans waren am Freitag und Samstag vor den Bühnen unterwegs und feierten ausgelassen. Foto: Glücksgefühle Festival Zu den Highlights gehörte ein Auftritt der Backstreet Boys. Foto: Glücksgefühle Festival Auch Tokio Hotel ließ sich diesen Spaß nicht nehmen. Foto: Glücksgefühle Festival Weltrekord! Der größte Oktopus aus 27.862 Luftballons in der schauinsland-reisen Glücksoase beim Glücksgefühle Festival 2024. Foto: schauinsland-reisen gmbh / Glücksgefühle Festival Foto: Glücksgefühle Festival So sehen Sieger aus (v.l.n.r.): Lukas Podolski, Markus Krampe, Guido Verhoef (Ballonkünstler) und Mike Laub (schauinsland-reisen) erhalten von RID-Rekordrichterin Laura Kuchenbecker die Weltrekord-Urkunde. Foto: schauinsland-reisen gmbh / Glücksgefühle Festival Foto: Glücksgefühle Festival Wir zeigen die schönsten Fotos vom Freitag und Samstag. Foto: Glücksgefühle Festival EXC Media is the first German media agency specialized in artist presentations, individual show concepts and aftermovies. We are the perfect solution for promoters, artists and agencies. Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival EXC Media is the first German media agency specialized in artist presentations, individual show concepts and aftermovies. We are the perfect solution for promoters, artists and agencies. Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival EXC Media is the first German media agency specialized in artist presentations, individual show concepts and aftermovies. We are the perfect solution for promoters, artists and agencies. Foto: Glücksgefühle Festival EXC Media is the first German media agency specialized in artist presentations, individual show concepts and aftermovies. We are the perfect solution for promoters, artists and agencies. Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Glücksgefühle Festival 2024: ein Weltrekord-Oktopus, 200.000 Besucher und alle Fotos vom Wochenende Foto: Glücksgefühle Festival Schon gesehen? Das sind 7 außergewöhnliche Stadtführungen in Düsseldorf Halloween in NRW 2024: Die besten Grusel-Partys und Events – alle Veranstaltungen im Überblick Tipps für das Wochenende in NRW: Die besten Veranstaltungen und Ausflugsziele

Ein Festival in bester Rekord-Laune: Beim Glücksgefühle Festival 2024 am Hockenheimring konnte mit über 200.000 Besuchern der bereits hervorragende Wert aus dem Vorjahr (130.000) nochmal fast verdoppelt werden. Allein beim Konzert der Backstreet Boys sollen laut Veranstalter über 80.000 Zuschauer vor der Bühne gefeiert haben. Die Backstreet Boys starteten ihre internationale Karriere 1995 in Deutschland und spielten erstmalig auf einem Open Air Festival. Dabei präsentierten Howie, AJ, Nick und Brian alle ihre Welthits in Topform. Howie Dorough begrüßte das Publikum zum Start auf Deutsch und betonte die tiefe Verbundenheit der Band zum deutschen Publikum.

Zuvor hatten bereits Kontra K und Tokio Hotel auf der Euphoria Stage das Festivalpublikum mit spektakulären Shows begeistert, parallel spielten internationale Top Acts und DJs wie Lost Frequencies und Dimitri Vegas & Like Mike auf der Cloud9 Stage, während weitere namhafte Bands und Künstler auf der Good Vibes Only Stage auftraten.

Lukas Podolski in bester Partystimmung

Bei diesen Zahlen kein Wunder: Veranstalter Lukas Podolski und Markus Krampe zeigten sich hochzufrieden über den Auftakt des Festivals, das am Samstag mit weiteren Highlights wie Die Fantastischen Vier, Shirin David und Martin Garrix fortgesetzt wurde. Am Abend genossen sie die Partystimmung an der Hauptbühne und feierten die Backstreet Boys gemeinsam mit den fast 80.000 begeisterten Zuschauern.

Lukas Podolski verglich die Stimmung mit der bei der WM 2014, sein Partner Markus Krampe schlussfolgerte: „Wir sind überglücklich. Das Ziel, den großen Erfolg des letzten Jahres zu toppen, haben wir erreicht.“

Weltrekord: Oktopus aus Luftballons

Bereits im Vorjahr wurde auf dem Glücksgefühle Festival ein XXL-Reisekoffer gebaut, der dank seiner Größe einen Weltrekord aufstellen konnte. In diesem Jahr wurde es etwas „luftiger“: Ein riesiger Oktopus aus über 27.000 Ballons sollte für einen neuen Weltrekord sorgen.

Gemeinsam mit einem Team von 15 erfahrenen Ballonkünstlern aus Europa und den USA rund um den renommierten Guido Verhoef nahm das ambitionierte Projekt Gestalt an. Ziel war es, den weltgrößten Oktopus aus Luftballons zu erschaffen und damit einen bestehenden Weltrekord zu brechen. Zu übertreffen galt es einen beeindruckenden Rekord aus Malaysia, wo ein Oktopus aus fast 20.000 Luftballons mit einer Spannweite von 61,4 Metern von Tentakel zu Tentakel gefertigt wurde.

Das Ergebnis am Ende konnte sich blicken lassen: Mit 27.862 Ballons und einer Spannweite von 65,45 Metern war der Ballon-Oktopus auf dem Glücksgefühle Festival 2024 ein imposanter Anblick, der viele Menschen zum Strahlen brachte. „Sechs Tage am Stück harte Arbeit, kaum Schlaf – und einige hundert Ballons sind geplatzt. Doch alles hat sich mehr als gelohnt“, sagt Guido Verhoef strahlend, der kreative Kopf hinter dem Ballonkunstwerk.

Auch Mike Laub von schauinsland-reisen, der die Weltrekord-Urkunde entgegennahm, zeigte sich begeistert: „Wir haben lange überlegt, wie wir das Thema Urlaub und Glücksgefühle verbinden können – mit einer beeindruckenden Unterwasserwelt, schnorcheln und tauchen. Die Idee passte perfekt, also haben wir sie umgesetzt. Und wir können sagen: Es ist großartig geworden, und der Weltrekord krönt das Ganze!“

Glücksgefühle Festival 2025 bereits in trockenen Tüchern

Die Fortsetzung vom Glücksgefühle Festival steht übrigens schon fest, die Vorbereitungen für das nächste Jahr laufen bereits: Stattfinden soll die nächste Ausgabe vom 11. bis 14. September 2025 wieder am Hockenheimring.