Hinkel, Terbuyken, Oehme, Kamps – die Liste der Bäckereien in Düsseldorf ist lang. Nun hat auch die Kette „Zeit für Brot“ ihren neusten und ersten Standort in der NRW-Landeshauptstadt eröffnet. Doch gibt es überhaupt noch Platz für einen neuen Mitspieler in der Welt der Backwaren? Wir sagen Ja! Was die neue Backstube so besonders macht und wieso sich der Besuch auf jeden Fall lohnt, erfahrt ihr hier.

Neue Bäckerei in Düsseldorf: Das hebt „Zeit für Brot“ von der Konkurrenz ab

Es ist der Morgen der Eröffnung. Obwohl „Zeit für Brot“ erst vor wenigen Stunden die Ladentüren öffnete, tummeln sich schon jetzt einige Menschen vor und im Inneren der Bäckerei.

Trotz des großen Andrangs findet Marketing-Managerin Joanna Piekarska die Zeit für ein kurzes Gespräch mit uns. Sie erklärt, dass es die Kette bereits seit 2009 gibt und es seitdem viel positives Feedback zum Konzept seitens der Kunden gibt.

Denn anders als in vielen anderen Backstuben werden die Brote, Brötchen, Plunder und Co. hier nach Bioland-Qualität in Handarbeit hergestellt. Ziel sei es, dass traditionelle Handwerk wiederaufleben zu lassen und das ohne Schnickschnack, wie Joanna erklärt. Die Teige für die Backwaren werden dafür vor Ort selbst hergestellt. Dabei müssen die Bäcker vor allem darauf achten, dass die fertigen Teile am Ende auch an jedem Standort gleich schmecken. „Das ist eine ganz schöne Herausforderung“, erzählt die Marketing-Managerin.

Doch, oder vielleicht gerade deswegen, fährt „Zeit für Brot“ mit seinem unkonventionellen Konzept auf Erfolgskurs. Nachdem sich die Bäckerei bereits in Städten wie Berlin, Hamburg, Stuttgart und Heidelberg bewiesen hat, wagte das Unternehmen im Frühjahr nun auch den Schritt nach NRW. Derzeit arbeiten in der Düsseldorfer Filiale 18 Mitarbeiter, während sieben Mitarbeiter in der Backstube tätig sind.

In Zukunft will die Bäckerei auf bis zu 25 Mitarbeitern im Ladengeschäft aufstocken. Ebenfalls geplant ist laut der Marketing-Managerin eine Außenterrasse, welche im Sommer Platz für bis zu 40 Personen bietet.

„Zeit für Brot“ in Düsseldorf: So hat uns der Besuch gefallen

Doch auch ohne Terrasse konnten wir es uns während des Aufenthalt in der hellen und modern eingerichteten Backstube gemütlich machen. Selbstverständlich durfte auch ein Geschmackstest nicht fehlen. Dabei fiel unsere Wahl zuerst auf eine Wallnuss-Ahorn-Zimtschnecke – super fluffig, saftig und innen sogar noch leicht warm.

Danach probierten wir uns durch mehrere Brotsorten. Dabei überzeugte uns vor allem das Hausbrot mit seiner knackigen Kruste und dem saftigen Kern. Da wundert es nicht, dass es zu den Bestsellern von „Zeit für Brot“ gehört. Die fluffige Konsistenz erhalte das Brot durch seinen langen Ruheprozess von 16 Stunden. Auf so eine lange Ruhezeit kommt sonst kein anderes Backwerk, wie Joanna der Redaktion erklärt.

Daneben gehören auch die Zimtschnecken zu den Kassenschlagern der Kette, die es hier sowohl klassisch als auch in ausgefallenen Sorten wie weiße Schokolade-Himbeere gibt. Damit das Schnecken-Angebot stets aktuell bleibt, wechseln die Sorten alle zwei Monate durch. Aber auch saisonales Gebäck wie Osterzöpfe oder Weihnachtsspecials gehören zum Sortiment der Bäckerei.

Das kosten Brot, Brötchen und Co. bei „Zeit für Brot“ in Düsseldorf

Preislich schlagen die Zimtschnecken mit 4,30 Euro zu Buche. Das mag zwar im ersten Moment nach viel Geld klingen, in Anbetracht des leckeren Geschmacks und der Herstellung mit Bio-Zutaten ist es ein fairer Preis. Zum Vergleich: Auch bei der beliebten Kette Cinnamood zahlt ihr für das populäre Gebäck je nach Sorte 3,90 bis 4,90 Euro.

Die Brote schlagen in eine etwas teurere Kerbe. So gibt es das eben erwähnte Hausbrot für stolze 8,70 Euro. Ein Dinkelbrot kostet 6,30 Euro, während es das Roggenbrot bereits für 5,30 Euro gibt. Brötchen kosten im Schnitt etwa 90 Cent. Den Back-Klassiker Laugenstange gibt es für 1,30 Euro.

Neben Zimtschnecken und Broten gibt es, wie es sich für eine Bäckerei gehört, auch belegte Brötchen (ab 4,90 Euro) und Stullen (4,60 Euro). Den größeren Hunger stillen Leckereien wie der Ei-Burger (6 Euro). Auch Naschkatzen kommen bei „Zeit für Brot“ auf ihre Kosten und können sich unter anderem durch Buttercroissaints (2,10 Euro), Rosinenknoten (2,50 Euro), luftiges Brioche (2,40 Euro) sowie Schokocreme-Nuss-Brötchen (3,90 Euro) schlemmen.

Für eine kleine Kaffee-Pause stehen euch mehrere Spezialitäten von der Bohne wie Latte Macchiato oder Flat White (je 4,4o Euro) zur Verfügung. Wer es lieber koffeinfrei mag, kann zu verschiedenen Teesorten greifen (ab 3,50 Euro).

„Zeit für Brot“ in Düsseldorf: Öffnungszeiten, Adresse, Anfahrt

Den Düsseldorfer Standort von „Zeit für Brot“ findet ihr zentral gelegen auf der Nordstraße in Pempelfort. Da sich die Parkplatzsuche rund um die Straße oft als sehr schwierig gestaltet, reist ihr am besten mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV an. In unmittelbarer Nähe der Filiale findet ihr die Haltestelle „Venloer Straße“. Hier halten die Straßenbahnlinien 701, 705 und 707.

Adresse: Nordstraße 48, 40477 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, samstags von 7.30 bis 20 Uhr sowie sonntags von 7.30 bis 19 Uhr