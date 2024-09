Der Food-Stand Yoon's Deli ist derzeit auf Tour durch Düsseldorf und Umgebung. Foto: Tonight / Nora Eats Hier erhaltet ihr koreanische Spezialitäten wie Bulgogi Grilled Cheese Sandwich mit Kimchi. Foto: Tonight / Nora Eats Zuletzt war der Stand unter anderem auf dem Golzheim-Fest vertreten. Foto: Tonight / Nora Eats Wir waren von den Köstlichkeiten mehr als überzeugt. Foto: Tonight / Nora Eats Koreanisches Streetfood in Düsseldorf: So schmecken die Originalrezepte to go Foto: Tonight / Nora Eats Koreanisches Streetfood in Düsseldorf: So schmecken die Originalrezepte to go Foto: Tonight / Nora Eats Koreanisches Streetfood in Düsseldorf: So schmecken die Originalrezepte to go Foto: Tonight / Nora Eats Koreanisches Streetfood in Düsseldorf: So schmecken die Originalrezepte to go Foto: Tonight / Nora Eats Schon gesehen? Düsseldorf-Nachrichten: Die wichtigsten Meldungen vom Donnerstag Virale Dubai-Schokolade lässt Düsseldorf die Supermarktregale stürmen 8 Streetfood-Festivals in Düsseldorf, die ihr nicht verpassen solltet

Der September verspricht ein spannender Monat für Liebhaber von koreanischem Streetfood zu werden, denn Yoon’s Deli, das Familienunternehmen von Hye-Won und Dirk Weidekamp, ist gleich bei mehreren Veranstaltungen in der Region vertreten. Wir waren zu Besuch beim Golzheim Fest, um das Bulgogi Grilled Cheese Sandwich für euch abzuchecken. Spoiler Alert: Keine Angst vor Kimchi!

Food aus Leidenschaft: Eine Familie und ihre Liebe zum Essen

Für Hye-Won ist Essen mehr als nur ein Geschäft – es ist ihre Leidenschaft. Die Begeisterung für gutes Essen spiegelt sich in jedem Gericht wider, das sie zubereitet. Hye-Won, die ihre Wurzeln in Korea hat, legt dabei besonderen Wert auf authentische Zubereitung und die Weitergabe traditioneller Familienrezepte.

In der koreanischen Esskultur steht die Geselligkeit im Vordergrund. Gemeinsam zu essen, zu teilen und die Vielfalt der Gerichte zu genießen, ist tief in der Tradition verankert. Dieses Gefühl der Verbundenheit möchte Yoon’s Deli an ihre Gäste weitergeben. Hye-Won hat nach dem Tod ihrer Mutter die Verantwortung übernommen, das traditionelle Familienrezept für Kimchi weiterzuführen und mit anderen zu teilen. Das Kimchi, das nach einem Familienrezept zubereitet wird, ist heute ein Herzstück des Angebots – Kaufen könnt ihr es als „to go“-Variante oder im Einmachglas für zu Hause.

Ein Highlight für Kimchi-Fans

Ein besonderes Highlight auf der Speisekarte von Yoon’s Deli ist das Bulgogi Grilled Cheese Sandwich mit Kimchi, wir für euch testen durften. Die Idee hinter diesem Gericht ist es, den Geschmack von Korean BBQ in einem handlichen Sandwich zu servieren. Das saftige, würzig marinierte Bulgogi-Rindfleisch, das traditionell auf dem Grill zubereitet wird, trifft auf geschmolzenen Käse, der das Sandwich besonders herzhaft macht.

Das knusprige Brot und das frische, hausgemachte scharfe Kimchi mit der cremigen Miso Mayonnaise runden das Ganze ab und sorgen für ein intensives Geschmackserlebnis. Das Bulgogi Grilled Cheese bekommt ihr für 10 Euro. Ihr könnt das Sandwich auch ohne Kimchi bekommen. Da unsere Devise jedoch „everything is better with Kimchi“ lautete, haben wir noch eine Extraportion geben lassen.

Neben dem besonderen Sandwich bietet Yoon’s Deli auch Kimbap und vegane koreanische Pancakes an. Diese traditionellen Reisrollen und herzhaften Pfannkuchen sind bei den Besuchern so beliebt, dass sie bei unserem Besuch schon schnell ausverkauft waren.

Wo ihr Yoon’s Deli in Düsseldorf besuchen könnt

Appetit bekommen? Dann solltet ihr euch ranhalten: Yoon’s Deli ist den ganzen September über in (und rund um) Düsseldorf unterwegs. Den Auftakt macht am 7. und 8. September der Handwerkermarkt in Ratingen-Lintorf.

Weiter geht es am 15. September: Auf dem nachhaltigen Mobilitätstag der Stadt Düsseldorf auf der Kö wird Yoon’s Deli ebenfalls vertreten sein.

Der Monat endet für Hye-Won und Dirk Weidekamp mit einem besonderen Highlight: Vom 27. bis 29. September findet das Japan Korea Streetfood Festival an der Rheinuferpromenade in Düsseldorf statt. Hier wird das Deli-Team inmitten vieler internationaler Stände authentisches koreanisches Streetfood anbieten und die Vielfalt der koreanischen Küche präsentieren.

