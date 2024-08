Für immer mehr Menschen spielt eine ausgewogene Ernährung eine wichtige Rolle. Doch gerade in den Sommermonaten ist es oft nicht leicht, nur gesund zu essen, schließlich wollen wir uns an warmen Tagen mit erfrischenden Drinks und einem leckeren Eis belohnen.

Abhilfe bei diesem Dilemma könnte nun ein Gang zu Yomaro schaffen. Die Düsseldorfer Frozen-Yogurt-Verkäufer haben derzeit zusammen mit der Supplement-Marke More Nutrition eine besondere Kooperation gestartet. Diese verspricht kalten Genuss mit jede Mengen Proteinen und zuckerfreien Alternativen. Was hinter der Aktion steckt und ob diese außergewöhnliche Kombination schmeckt, haben wir für euch getestet.

Yomaro kooperiert mit More Nutrition: Das erwartet euch

Während der Kooperation können Fitnessbewusste Frozen Yogurt mit den zuckerfreien und proteinreichen Toppings der Supplement-Marke bestellen. Zur Auswahl stehen euch dabei Crispy Choco Balls, Protein Cerals sowie Chunky Cookies in den Geschmacksrichtungen Chocolate Peanut Caramel und Coconut. Ob ihr euch dabei für eine More-Nutrition-Zutat, zwei oder gleich alle vier entscheidet, ist dabei euch selbst überlassen. So könnt ihr den gefrorenen Joghurt auch zusammen mit den Toppings aus dem Standard Sortiment von Yomaro wie frischen Früchten, Keksen oder Kuchenstücken bestellen.

Weiterlesen: Neuer Iced-Coffee-Trend erobert Düsseldorf: Hier bekommt ihr die Pouch Drinks

Das gleiche gilt auch für die Shakes der Eisdiele, die ihr hier im Gegensatz zum Frozen Yogurt mit einem Scoop Eiweißpulver für die extra Portion Proteine erhaltet. Dabei könnt ihr zwischen Schokolade, Vanille oder in einer neutralen Variante wählen.

Beachtet bei eurer Zusammenstellung jedoch, dass die Standart Toppings ohne extra Proteine und mit zusätzlichem Zucker daherkommen. Auch beim Frozen Yogurt handelt es sich um den üblichen gefrorenen Joghurt, der auch für die Eisbecher außerhalb der Kooperation benutzt wird. Möchtet ihr also unnötige Kalorien sparen, bleibt ihr am besten bei den More-Toppings.

So haben uns Protein-Eis und Fitness-Shake geschmeckt

Unsere Wahl fiel bei den Toppings des Frozen Yogurt selbstverständlich auf die Fitnessvarianten Crispy Choco Balls, Protein Cerals sowie die Chunky Cookies mit Chocolate Peanut Caramel Geschmack. Eine spezielle More Nutrition Soße für den krönenden Abschluss fehlte leider, weswegen wir uns für Honig entschieden.

Leider entwickelte sich das ganze dadurch zu einer doch eher klebrigen Angelegenheit, was das Eis letzten Endes schwer zu essen machte. Punktabzug gab es auch für die Crisply Choco Balls, welche sich geschmacklich nicht von herkömmlichen Schokoladenperlen unterschieden. Die Protein Cerals konnten dafür umso mehr mit einem angenehmen Zimtgeschmack punkten.

Überhaupt nicht überzeugen konnten uns die Chunkie Cookies. Diese hinterließen beim Kauen einen seltsam künstlichen Geschmack. Die Toppings waren auch etwas zu wenig für die Portion Eis, sodass am Ende nur noch Frozen Yogurt übrig blieb – schade!

Passen dazu: Von Düsseldorf nach Asien: Frozen Yogurt von Yomaro gibt es jetzt auch in Malaysia

Beim Shake tobten wir uns bei den Zutaten etwas mehr aus bestellten ihn mit Erdbeeren, Oreo-Stückchen, Chunky Cookies mit Kokos-Geschmack sowie einem Scoop des Vanilla-Protein-Pulvers. Wirklich beeindrucken konnte uns der bunt zusammengestellte Drink allerdings nicht. Besonders störend empfanden wir seinen sehr süßen und künstlichen Eigengeschmack, der vermutlich aufgrund des Protein-Pulvers zustande kam. Vom Oreo- und Erdbeergeschmack fehlte hingegen jede Spur. Einziger Pluspunkt: Die schöne cremige Konsistenz des Shakes, welche ihn angenehm zu trinken machte.

Insgesamt konnte uns die neue Kooperation mit More Nutrition eher weniger überzeugen. Leider schmeckten uns die Toppings und das Protein-Pulver am Ende einfach zu künstlich. Wer jedoch am Geschmack von Protein-Pulvern und zuckerfreien Fitnesssnacks nichts auszusetzen hat, der kann sich bei Yomaro eine relativ gesunde und eiweißreiche Abkühlung für den Sommer abholen. So kommen auf einen Shake rund 25 Gramm Proteinpulver und somit jede Menge Nährstoffe. Wer beim Frozen Yogurt außerdem auf mächtige Toppings und Soßen verzichtet, kann tatsächlich ein vergleichsweise kalorienarmes Eis genießen.

Yomaro am Carlsplatz in Düsseldorf: Anfahrt, Adresse und weitere Infos

Die Kooperation mit More Nutrition findet in Düsseldorf nur in der Yomaro-Filiale am Carlsplatz statt. Noch bis zum 31. August habt ihr die Möglichkeit, selbst auf den Geschmack zu kommen. Dabei soll die Aktion bisher auch gut angenommen worden sein, wie man uns auf Anfrage mitteilte.

Lese-Tipp: Zweite Filiale in Derendorf: Das erwartet euch in der Kugel Eismanufaktur

Neben Düsseldorf findet die Kooperation noch in folgenden NRW-Städten statt:

Bielefeld

Bonn

Hamm

Duisburg

Köln

Krefeld

Meerbusch

Adresse: Carlsplatz 6b, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 12 bis 20 Uhr, sonntags ab 13 Uhr