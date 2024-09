Düsseldorf: Wo gibt es das beste Mett-Brötchen? Unsere 4 Top-Adressen

Laut Testerin Katarzyna Friebus ist dieses Mett-Brötchen bei der Metzgerei König das beste der Stadt. Fotos: J.Ristau/Tonight.de Uwe König überreicht uns sein Mett-Brötchen. Fotos: J.Ristau/Tonight.de Die Metzgerei König in Oberbilk besticht mit ihrem Retro-Charme. Fotos: J.Ristau/Tonight.de Uli Grefges zeigt uns sein Mett-Brötchen. Fotos: J.Ristau/Tonight.de Katarzyna Friebus freut sich auf den ersten Bissen bei Grefges. Fotos: J.Ristau/Tonight.de Ein deftiges Mett-Brötchen im Uerige in der Düsseldorfer Altstadt. Fotos: J.Ristau/Tonight.de Das Treberbrötchen im Uerige hat eine etwas dunklere Farbe als normale Brötchen. Fotos: J.Ristau/Tonight.de Das Mett-Brötchen im Brötcheneck in Oberbilk war sehr großzügig belegt. Fotos: J.Ristau/Tonight.de Katarzyna Friebus beißt in das üppig beschmierte Mett-Brötchen vom Brötcheneck in Oberbilk. Fotos: J.Ristau/Tonight.de Schon gesehen? Düsseldorf-Nachrichten im Überblick: Wichtige News, spannende Storys und Tipps vom Montag Düsseldorf: Unser Bild des Tages – diese Fotos müsst ihr sehen Kirmes in Düsseldorf 2024: Von Herbstkirmes bis Schützenfest – alle Infos!

Es ist eine rheinische Spezialität, die stark polarisiert: Mett-Brötchen mit Zwiebeln. Die einen nehmen schon beim Geruch die Beine in die Hand, die anderen genießen die mit Zwiebeln getoppte „Bauarbeiter-Marmelade“ bereits zum Frühstück. Apropos: Es sind nicht nur handwerklich begabte Männer, die beim Bäcker oder Metzger gerne zum Mett-Brötchen greifen. Düsseldorf Tonight hat den großen Mett-Brötchen-Test gemacht und erfahren: Unter den Abnehmern sind genau so viele Frauen!

Gemeinsam mit Düsseldorf-Tonight-Redakteurin Katarzyna Friebus (27) haben wir uns an vier verschiedene Mett-Brötchen-Quellen der Stadt heran gewagt. Alle Fotos zum folgenden Ranking findet ihr in der oben verlinkten Bildergalerie. Den großen Mett-Brötchen-Test im Video seht ihr hier!

Brötcheneck in Oberbilk auf Platz 4

Auf Platz 4 in unserem Test landet das Brötcheneck in Oberbilk (Markenstraße 18). Von Nutzern der Plattform „Reddit wurde der kleine Bäckerladen Mett-Fans empfohlen. Das Brötchen an sich ist zwar von guter Qualität und stammt von der Backstube Oehme. Das rohe Fleisch ist allerdings sehr dick aufgetragen und wirkt durch die helle Farbe etwas fettiger. Außerdem ist es Testerin Katarzyna zu scharf und: „Es bleibt zwischen den Zähnen hängen, weil es sehr grob gehackt ist.“

Auch optisch entspricht das Mett-Brötchen einfach nicht so ganz unseren Erwartungen. Wer sein Mett-Brötchen aber großzügig beschmiert, fleischig und sehr würzig zugleich mag, ist hier gut bedient. Denn die Auswahl der richtigen Mett-Quelle ist im wahrsten Sinne des Wortes ja Geschmackssache…

Preis: 1,80 Euro

Uerige in der Altstadt auf Platz 3

Das Mett-Brötchen im Uerige in der Altstadt (Berger Straße 1) macht optisch etwas her: Es ist rötlicher in der Fleisch-Farbgebung, dementsprechend auch weniger fettig, mit sehr vielen Zwiebelwürfeln belegt und mit einem kleinen Petersilien-Zweig dekoriert. Was außerdem auffällt: Das Brötchen ist dunkler als bei herkömmlichen Mett-Brötchen. Der Kellner erklärt: „Das sind die sogenannten Treber-Brötchen. Die werden aus den Resten des Brauprozesses hergestellt.“

Zur Erklärung: Der Treber entsteht bei der Maische, wenn das geschrotete Malz mit Wasser erhitzt wird. Durch das Erhitzen bilden sich feste Bestandteile. Diese festen Bestandteile nennen sich Treber oder auch Biertreber. Geschmacklich schmeckt Testerin Katarzyna das Treberbrötchen gut und auch das Mett – auch, wenn sie es um einige Zwiebelwürfel erleichtert und mit Salz und Pfeffer nachwürzt. Ihre Bewertung: „Es ist das rustikalste von allen, weil es relativ grob ist, viele Zwiebeln drauf sind und sehr fleischig schmeckt. Man schmeckt wenig Gewürze, die vom Fleischgeschmack ablenken.“

Preis: 3,45 Euro pro Brötchenhälfte

Grefges in Flingern auf Platz 2

Diese Mett-Quelle könnte etwas für Feinschmecker sein. Schon als uns Betreiber Uli Grefges (54) das Brötchen schmiert, fällt auf: Sein Mett wirkt deutlich homogener als bei den anderen Anbietern und auch deutlich feiner. Grobe Fettstückchen? Nicht bei der Metzgerei Grefges! „In mein Mett kommt nur Schinkenfleisch, das ist magerer und wird hier ganz fein zerkleinert“, erklärt er uns beim Ortsbesuch in der Birkenstraße 85. Und: Sein Mett besteht aus dem altdeutschen Landschwein aus Schwäbisch Hall. Dies sei eine sehr hochwertige, altdeutsche Rasse, weiß der Metzger in vierter Generation.

Zu dem fein gehackten Schinkenfleisch gibt er eine eigens angefertigte Spezial-Gewürzmischung, deren Zusammensetzung ein Geheimnis bleiben soll. Aber: Unsere Testerin ist sehr zufrieden und verdrückt das ganze Mett-Brötchen um 8 Uhr morgens – Respekt, das muss gute Qualität sein! „Das Brötchen schmeckt hier sehr gut und vom Gewürz her finde ich es auch richtig lecker.“ Einziger Kritikpunkt: „Wenn man Lust auf ein herkömmliches Mett-Brötchen hat, könnte man enttäuscht sein, weil es nicht so klassisch grob gehackt ist.“

Preis: 2,20 Euro (freitags 1,80 Euro)

Mettbrötchen-Test-Gewinner: Metzgerei König in Oberbilk auf Platz 1

„Dass man in Oberbilk gutes Schweinefleisch bekommt, dürfte so manchen überraschen“, witzelt Metzger Uwe König (54) bei unserem Ortsbesuch. Zur Anspielung auf das orientalisch geprägte Viertel ergänzt er in rheinischer Mundart: „Also eins kann isch euch garantieren: Halal is hier jar nix!“

Seine urige Metzgerei besticht mit ihrem unveränderten 50er Jahre-Charme. Eröffnungsjahr war 1954. Seitdem findet man die Metzgerei König auf der Lessingstraße 29. Vor der Tür sind mehrere Tische mit Bänken aufgestellt, auf denen Kunden Kaffee trinken und frühstücken können. Neben Mett bekommt ihr hier natürlich auch andere Wurstwaren. Doch wie schmeckt unserer Testerin nun das beste Mett-Brötchen der Stadt?

„Für mich ist es hier am authentischsten – sowohl optisch als auch vom Geschmack“, stellt sie fest. Tatsächlich kommt das Produkt von seiner Optik wie ein Bilderbuch-Mett-Brötchen daher: schlicht, einfach, grob und mit Zwiebelwürfeln. „Wir verwenden nicht nur Schinken-, sondern auch Bauchfleisch“, erklärt König die Textur seines rötlich-weiß-gemischten Metts. Die Schweine stammen übrigens vom Niederrhein – „genau wie meine Frau“, so der gut gelaunte Metzger in dritter Generation.

Auch der Grad der Würze ist für Testerin Katarzyna Friebus genau richtig. Uwe König lüftet das Geheimnis: „Da ist Kardamom, Pfeffer, Paprika-Gewürz, Muskatblüte und Kochsalz drin.“

1998 hat Uwe König das Geschäft von seinem Vater übernommen – vermutlich als letzte Generation. Denn seine beiden Töchter wollen nicht hinter der Fleischtheke stehen.

Preis: 1,75 Euro

