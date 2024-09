Virale Dubai-Schokolade lässt Düsseldorf die Supermärkte stürmen

Man fülle eine Tafel Schokolade mit Pistaziencreme und knusprigem arabischen Engelshaar („Künefe“) – und fertig ist ein neuer Food-Hype: Die sogenannte Dubai-Schokolade geht derzeit viral, erreicht auf Tiktok bis zu drei Millionen Aufrufe pro Video. In deutschen Supermärkten ist die Schokolade nun für Preise zwischen 8 und 15 Euro pro Tafel erhältlich – das ist selbst für eine Stadt mit kaufkräftigen Leuten, wie Düsseldorf, ein teures Täfelchen.

Auch David Hegemann, der vier eigene Rewe-Filialen als Franchisenehmer im Raum Düsseldorf betreibt, hat den Trend erspürt. Ihm dürfte demnächst im wahrsten Sinne des Wortes die Bude eingerannt werden.

Warum derzeit alle nach der Dubai-Schokolade verrückt sind

Was macht diese Schokolade so besonders? Sind es die exotischen Zutaten wie Pistazien und knusprigen Teigfäden oder einfach nur das Image und Aussehen? Die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, dass die ursprünglich Dubai-Schokolade durch ihre Mischung aus Pistaziencreme und feinem Engelshaar locken soll. „Dank der riesigen Reichweite auf Plattformen wie Tiktok und Instagram hat sich die Schokolade rasant verbreitet“, heißt es dort weiter.

Es sei trotzdem verrückt, wozu die Leute bereit seien, für etwas zu zahlen, wenn es gerade im Trend ist, findet der selbstständige Kaufmann Hegemann. „Normalerweise verkaufe ich in einem halben Jahr rund 2000 Tafeln einer Sorte Milka-Schokolade.“ Die gleiche Menge hat er nun an Dubai-Schokolade eingekauft. „Vielleicht ist das auch viel zu wenig an Warenmenge, denn ich erhalte schon jetzt Hundert Nachrichten am Tag, dass ich Tafeln zurücklegen soll.“ Denn die Information, dass die Tafel der Marke „Madame Cherie“ ab Mitte September ins Sortiment einziehen wird, hat er am 4. September in die Story seines Instagram-Kanals gepostet. Diese News erreichte seine 50.000 Abonnenten wie ein Lauffeuer. „Womöglich muss ich den Verkauf lenken, wie damals mit dem Toilettenpapier: ‚Nur eine pro Person!'“, spaßt er.

Das kostet die Dubai-Schokolade in Düsseldorf

Wie viel wird die Schokolade im Rewe-Regal kosten? Hegemann verrät uns: „Ich verkaufe die Tafeln für 4,90 Euro. Durch einen Zwischenhändler kann ich sie günstiger einkaufen, verdiene aber pro Tafel nicht viel.“ Seine Einkaufskosten liegen bei 3,90 Euro pro Tafel.

Die Dubai-Schokolade soll dann in all seinen vier Rewe-Märkten platziert werden, dafür sorge er „persönlich“, meint der Geschäftsführer. Hier findet ihr sie – voraussichtlich ab Mitte September:

Gumbertstrasse 125, Düsseldorf

Hessenweg 14, Meerbusch

Reisholzer Straße 13, Düsseldorf

Carlsplatz 18, Düsseldorf

Der Preis ist das eine, der Geschmack das andere: „Ich durfte die Schokolade schon probieren. Sie ist wirklich unglaublich lecker“, verrät Hegemann.

