Let’s schlürf! In der kalten Jahreszeit wärmt die Suppe bestens und schmeckt dazu auch noch köstlich. Wir stellen euch unsere Top zehn Suppen-Restaurants in Düsseldorf vor: Von Ramen bis Hausmannskost – hier ist wohl für jeden etwas dabei!

Die Suppe als Sattmacher in der Alten Metzgerei

Hier wird wohl jeder Suppenfan glücklich: Auf der Wochenkarte finden die Gäste zum Beispiel Griechische Bohnencremesuppe, Tomatensuppe oder Kokos-Linsensuppe. Gegessen wird auf Hochstühlen an langen Holztischen. Wenn die Mittagspause mal wieder viel zu schnell um geht, gibt’s die Speisen auf Wunsch auch zum Mitnehmen. Einfach, bodenständig, lecker.

Adresse: Alte Metzgerei, Hoffeldstraße 48, 40235 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 15 Uhr, samstags und sonntags geschlossen.

Website

Suppen im japanischen Viertel bei Naniwa

Hier wird geschlürft, was das Zeug hält. Seit fast drei Jahrzehnten gibt es das kleine Ramen-Restaurant mitten im japanischen Viertel an der Oststraße. Und es scheint fast so, als hätten die Leute lange darauf gewartet – im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht selten bildet sich vor der Eingangstür eine lange Warteschlange. Doch es lohnt sich!

Angeboten werden vor allem intensive und aromatische Soja- und Miso-Ramen mit diversen Einlagen. Aber auch einige japanische Reisgerichte und kleine Vorspeisen wie Edamame oder Kimchi sind auf der Karte zu finden.

Adresse: Naniwa, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 21.30 Uhr, montags und donnerstags geschlossen.

Website

Ramen und Co. bei Takumi in Düsseldorf

Takumi dürfte Düsseldorfs bekanntester Ramen-Laden sein. Kein Wunder, dass die Menschen auch hier selbst an einem gewöhnlichen Nachmittag durch die Woche meterweit Schlange stehen, um einen Platz im kleinen Restaurant an der Immermannstraße zu ergattern. Bei Takumi kommen nur „echte“ japanische Ramen aus Sapporo in die Schüssel. Besonders beliebt soll wohl die Gemüse-Potage Ramen sein. Yummy!

Adresse: Takumi, Immermannstraße 28, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 21.30 Uhr

Website

Löffelbar in Pempelfort

Die Mahlzeit zum Löffeln gibt es auch in der Löffelbar an der Tußmannstraße. Auf der Karte stehen zum Beispiel Käse-Lauchcreme-Suppe, ein klassischer Linseneintopf, Asiatische Nudelsuppe oder eine herbstliche Hokkaido-Suppe. Immer lecker, immer gut!

Adresse: Löffelbar, Tußmannstraße 3, 40477 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 23 Uhr, Freitag von 10 bis 0 Uhr, Samstag von 9 bis 0 Uhr und Sonntag von 9 bis 22 Uhr.

Website

Herzhafte Suppen bei Josef Dauser in Derendorf

Wenn einer Suppen und Eintöpfe kann, dann das Restaurant Dauser. Bereits seit 1947 bietet Familie Dauser echte rheinische Suppen und Eintöpfe an, die man jetzt sogar auch als Konserven kaufen kann. Das Angebot wechselt täglich. Unsere Empfehlung: Probiert unbedingt den Klassiker des Hauses „Äzesupp vom Dauser’s Jupp“!

Adresse: Ulmenstraße 118, 40477 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 17 Uhr.

Website

Modernes bei Wilma Wunder in der Innenstadt

Shopping-Pause gefällig? Direkt in der Innenstadt findet ihr Wilmas Wunder, unweit der Schadowstraße. Ob „Hühnersuppe für die Seele“ oder „Suppenkasper“: An einem kalten Herbsttag gibt es doch nichts Schöneres, als sich in Wilmas Wohnzimmer mit wärmenden Eintöpfen aufzuwärmen. Probiert unbedingt den Herbst-Eintopf „Kohldampf“!

Adresse: Wilma Wunder, Martin-Luther-Platz 27, 40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 24 Uhr.

Website

Feine Suppen im Muggel in Oberkassel

Auch im Muggel an der Dominikanerstraße darf die Suppe auf der Speisekarte natürlich nicht fehlen. Ob die beliebte Fischsuppe mit Greyerzer oder eine orientalische Linsensuppe – hier wird jeder fündig. Unser Tipp: Nachdem ihr eure Teller geleert habt, befindet sich im Keller der Gastronomie das Souterrain, eines der Düsseldorfer Filmkunstkinos. Unbedingt reinschauen!

Adresse: Muggel, Dominikanerstraße 4, 40545 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 1 Uhr, Freitag von 8.30 bis 2 Uhr, Samstag von 9 Uhr bis 2 Uhr, Sonntag von 9 bis 1 Uhr.

Website

Rusitkales in der Galerie Burghof in Kaiserswerth

Rustikale Küche in uriger Atmosphäre, genau darauf dürfen sich die Gäste in der Galerie Burghof in Kaiserswerth im Norden der Stadt freuen. Besonders beliebt ist die heiße Gulaschsuppe. Dazu gibt es eine Scheibe Graubrot oder ein Brötchen. Und nicht zuletzt ist es die tolle Lage direkt am Rhein und neben der alten Kaiserpfalz, die Gäste schon seit langem zu schätzen wissen.

Adresse: Galerie Burghof Kaiserswerth, Burgallee 1, 40489 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 16 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 23 Uhr, Sonntag von 12 bis 22 Uhr.

Website

Asiatische Suppen bei Phox in der City

Pho und Vietnam gehören zusammen wie Italien und Pizza oder Frankreich und Crêpes. Die traditionelle Suppe aus Vietnam wird mit frischen Kräutern wie Koriander und Minze verfeinert. Hinzu kommen wenige Spritzer Limettensaft. Und fertig ist das vietnamesische Nationalgericht.

Adresse: Phox, Stresemannstraße 32, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 15 und von 18 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 15 Uhr und 17 bis 22 Uhr, sonntags von 13 bis 21 Uhr.

Website

Vietnamesische Suppen bei Chi Bay in Bilk

Auch im Chi Bay an der Oberbilker Allee landet die beliebte Pho in den Suppenschüsseln. Die Gäste dürfen sich auf eine kräftige Rindfleischbrühe mit feiner Zimt-Ingwernote, Reisbandnudeln, Rindfleisch, Sprossen und frische Kräuter freuen. Perfekt für kalte Herbst- und Wintertage! Die Suppen werden übrigens auf Wunsch auch bis zu euch nach Hause geliefert.

Adresse: Chi Bay, Oberbilker Allee 176, 40227 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Wiedereröffnung geplant am 31. Oktober 2024.

Website

