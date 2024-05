Ya Salam in Düsseldorf: Hier bekommt ihr Shawarma für 1 Cent

Foodies aus Düsseldorf aufgepasst! Nachdem Anfang Februar eine Filiale von Ya Salam in Köln eröffnet hat, folgt nun ein weiterer Standort in der NRW-Landeshauptstadt. Das Restaurant hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Shawarma in Deutschland beliebter zu machen. Denn während sich der Döner schon seit Jahren auf Erfolgskurs befindet, ist der mit Fleisch gefüllte Teigfladen aus der arabischen Küche hierzulande vielen noch unbekannt.

„Wir möchten frischen Wind in die Shawarma-Welt bringen“, erklärt Inhaber Parham Pooramin, der bereits das Café Buur Konzept verantwortet. Ähnlich wie bei Ya Salam startete auch die Geschichte des beliebten Food-Spots zunächst in der Domstadt und expandierte dann in die NRW-Landeshauptstadt. Die Kölner Filiale von Ya Salam haben wir bereits genauer unter die Lupe genommen. Wie uns der Besuch dort gefallen hat, könnt ihr hier nachlesen.

Bei der Wahl, Düsseldorf als zweiten Standort zu nehmen, wurde jedoch nicht dem Zufall überlassen: „Ich habe mich für Düsseldorf entschieden, da wir dort mit anderen Läden bereits gut vertreten sind. Es ist unser vierter Laden in Düsseldorf,“ verrät Parham Pooramin. „Die Lage in der Düsseldorfer Innenstadt ist darüber hinaus sehr gut, eine optimale Bedingung,“ erklärt er weiter.

Das Konzept hinter Ya Salam

In Düsseldorfs neustem Hotspot erwarten euch Shawarma, die mit gegrillten Hähnchenbrust-Filets vom Spieß und hausgemachten Saucen serviert werden. Daneben soll es auch eine große Auswahl an Bowls wie der Pommes-, Hummus- und der Falafel-Bowl geben. Vom Konzept her wird der neue Standort in Düsseldorf das gleiche Angebot wie in Köln bieten. Dabei achte Ya Salam darauf, nur frische Zutate und hausgemachtes Brot für seine Speisen zu verwenden.

Wie auch in der Domstadt setzt die Kette an seinem neuen Standort in Düsseldorfer auf das bewährte Take-Away-Prinzip, welches auf großes Interesse in Sachen Zusammenarbeit stoße. „Wir haben viele Franchise-Anfragen, möchten es jedoch langsam angehen und wie bei Café Buur bereits erfolgreich umgesetzt, erstmal alles alleine machen. So können wir sicherstellen, dass die Qualität stimmt und beibehalten wird“, so der Inhaber.

Großes Special zur Neueröffnung in Düsseldorf

Die Expansion in die NRW-Landeshauptstadt sei für das Schnellrestaurant nur der Anfang. So seien laut Poorhain weitere Standorte geplant. Derzeit fokussiert man sich jedoch auf die große Neueröffnung in Düsseldorf.

Und für diese wurde sich eine ganz besondere Aktion überlegt: So erhaltet ihr den Shawarma am Eröffnungsdatum am Samstag, den 8. Juni, für gerade mal 1 Cent! Das Angebot gilt an dem Tag von 12 bis 18 Uhr. Die neue Filiale von Ya Salam findet ihr in der Hunsrückenstraße 50 in der Altstadt.