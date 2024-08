Wowcrab eröffnet in Düsseldorf und serviert Meeresfrüchte aus der Tüte

Das Gastro-Karussell in Düsseldorf gibt weiter Vollgas: Wo kürzlich noch das griechische Restaurant Efsin war, entsteht nun die erste Wowcrab-Filiale in ganz Deutschland. Wir verraten wann es los geht und was euch vor Ort erwartet.

Dabei muss man sich selbst als eingefleischter Seafood-Fan erstmal auf das eigenwillige Konzept der Niederländer einlassen: Hummer, Krabben, Muscheln und Co. kommen hier frisch gekocht in die Tüte – und diese kippt ihr dann einfach auf dem Tisch vor euch, um die gewaltige Meeresfrüchte-Schlachtplatte zusammen mit diversen Saucen zu verzehren. Damit ihr danach nicht ausseht wie Spongebob Schlabberkopf, gibt es Schürzen und Handschuhe dazu – so bleiben die Klamotten sauber.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Wowcrab: Seafood-Boil-Kette kommt ursprünglich aus den Niederlanden

Feinschmecker verdrehen die Augen – der Rest vom Internet feiert das „Seafood Boil“ aus der Tüte und sorgt für ausdauern-andauernden Hype um das Gericht. Auf der Homepage von Wowcrab erklären die Macher: „Wir glauben, dass der Verzehr von Meeresfrüchten auf diese Weise, im Vergleich zur traditionellen Methode, viel mehr Spaß macht und aufregender ist – ein wahres Fest, das mit Freunden und Familie geteilt werden sollte.“

Mit diesem Gedanken wurde das Konzept der Meeresfrüchte-Bar Ende 2021 beschlossen – wenig später öffnete der erste Flagship-Store im lauschigen Rotterdam (Oude Haven, Google Maps). Weitere Restaurants haben es sich am Rotterdamer Marktplatz, in Amsterdam und Den Haag bequem gemacht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Wowcrab_de (@wowcrab_de)

Wann öffnet Wowcrab in Düsseldorf?

Wann genau das Restaurant in Düsseldorf eröffnen wird, steht leider noch nicht fest – im Fenster der Filiale verweist bereits eine Werbeanzeige auf die baldige Eröffnung. Auch auf der deutschen Insta-Seite vom Wowrab häufen sich die neugierigen Anfragen der heißhungrigen Seafood-Fans: „“Waaaaaaaann?! Ich will reservieren!“ und „Warum dauert das so lang!“ sind nur eine Auswahl der langen Kommentarspalten.

Immerhin gibt es seit einigen Tagen die Ankündigung, dass es Rabatte am Eröffnungstag geben soll (gepostet Anfang August 2024). Allzu lange kann es also nicht mehr dauern!

Atemlos auf der Ratinger: Schlager Café kommt ins ehemalige Schlösser Quartier

Wowcrab in Düsseldorf: Was steht auf der Karte und wie teuer wird der Spaß?

So viel vorab: Günstig wird der Seafood-Spaß im Wowcrab nicht! Bereits die erste und günstigste Kombination aus 3 Meeresfrüchten nach Wahl mit Mais, Kartoffeln und Hühnchenwurst (halal) kostet euch in der Filiale in Rotterdam 62 Euro, bedient aber immerhin auch zwei Personen. Weitere Kombos gibt es für 90 Euro, 105 Euro, 128 Euro und das Rundum-Glücklich-Programm für stolze 258 Euro (für vier Personen). Vergleichspreise der Filiale in Düsseldorf fehlen zu diesem Zeitpunkt noch.

Als „Starters“ stehen unter anderem Algensalat, frittierte Sushi-Rollen mit Shrimps, Krabbensuppe und eher simple Gerichte wie „Wings ’n Chips“ und „Shrimp ’n Chips“ auf der Karte. Außerdem bietet euch Wowcrab kühle Cocktails und Getränke, die zusammen mit dem Essen genossen werden können. An den Wochenenden gibt es Live-Musik oder DJ-Sets im Laden.

Das sind die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2024: Diese Restaurants, Cafés und Geschäfte machen auf!

Seafood-Boils gibt es übrigens schon viel länger, als man zuerst denken man: Die Cajun-Küche stammt ursprünglich aus Frankreich, wo Siedler das Konzept im 18. Jahrhundert nach Nordamerika brachten und weiterentwickelten. Während der französischen Kolonialisierung in Asien entwickelte sich ein neuer französisch-asiatischer Stil.

Als in den siebziger Jahren eine Welle asiatischer Migranten in die USA kam, brachten sie die neue französisch-asiatische Fusion zurück nach Nordamerika. Beide Stile, der westliche und der östliche Cajun-Stil, verschmolzen erneut zu der Version, die wir heute kennen: der französische Cajun-Stil mit einem asiatischen Twist, serviert mit Mais, Wurst und Kartoffeln.

Infos und Daten zu Wowcrab in Düsseldorf