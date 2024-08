Loco Chicken in Düsseldorf: Große Neueröffnung mit Rapper Luciano

Lange Schlangen bildeten sich am Wochenende nicht nur in Little Tokyo, wo die beliebte Bubble-Tea-Kette The Alley ihre Pforten öffnete, sondern auch in der Düsseldorfer Altstadt. Denn hier eröffnete nach langem Warten endlich der neue Fastfood-Spot Loco Chicken.

Aushängeschild des Hähnchen-Restaurants ist der Berliner Rapper Luciano, der bei der großen Neueröffnung am Samstag (17. August) selbstverständlich nicht fehlen durfte. Tausende Fans des Musikers wollten sich den hohen Besuch nicht entgehen lassen und standen teilweise schon seit den frühen Morgenstunden Schlange vor dem neuen Foodspot am Bolker Stern. Neben dem Rapper waren auch einige bekannte Influencer vor Ort, darunter Streamer Trymacs (bürgerlich: Maximilian Alexander Curt Stemmler), YouTuber How To Be Human (Nici Stemmler) und Videoproduzent Aditotoro.

Loco Chicken eröffnet am Bolker Stern: Das erwartet euch

Angeboten werden euch bei Loco Chicken von Hähnchen-Wings über BBQ-Waffels bis Burger und Pommes alles, was das Fastfood-Herz begehrt. Bestellt wird hier, wie in vielen anderen Fastfood-Lokalen mittlerweile auch, am Terminal. Die Filet Box mit sechs Hähnchenteilen gibt es für 8,95 Euro, den ikonischen Wings Bucket (zehn Stück) gibt’s hingegen für 15,95 Euro. Weitere Preise folgen!

Nach Berlin handelt es sich um die zweite Filialeröffnung von Loco Chicken. Bislang ist das Konzept, hinter dem das Unternehmen Lanch steckt, als virtuelle Fastfood-Kette erfolgreich. Weitere Stores sollen laut einer veröffentlichten Franchise-Broschüre in ganz Deutschland folgen, in NRW werden unter anderem Düsseldorf, Köln, Bochum, Dortmund, Duisburg und Essen genannt.

Tastyy Eröffnung geplatzt: Unternehmen hat Insolvenz angemeldet

Am Standort von Loco Chicken sollte zunächst eigentlich eine neue Fastfood-Kette mit dem Namen Tastyy eröffnen. Viele Monaten prangerten Plakate die Neueröffnung der Döner-Kette an. Das Opening war zunächst im Frühjahr, dann im Sommer 2023 geplant. Doch daraus wird auch ein Jahr später nichts. Der Grund: Das Unternehmen hatte Insolvenz angemeldet. „Leider sind vertraglich zugesagte Gelder eines Investors zur Deckung der Liquidität noch nicht gekommen, so dass das Unternehmen den Schritt gehen musste, eine Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zu beantragen“, erklärte Schepers im Mai 2024 in einer Mitteilung.

Das Amtsgericht Münster hat dem Antrag von Tastyy auf vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung stattgegeben. Das Unternehmen wollte den Betrieb nach kurzer Unterbrechung fortsetzen und hoffte, Investoren oder Käufer für das Geschäft und das Konzept zu finden. Geschäftsführer Schepers zeigte sich optimistisch, doch Loco Chicken war am Ende schneller.

Standort am alten McDonald’s in Düsseldorf

Der Standort an der Neustrasse 16 ist kein Unbekannter: Näher gesagt handelt es sich um einer der Spots, der in der Altstadt für viele als Treffpunkt für ihre Shopping- oder Kneipentour gilt. Ganze 40 Jahre lang war der Bolker Stern das Zuhause einer McDonald’s-Filiale.