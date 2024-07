Düsseldorfer Restaurant Hitchcoq: So schmecken "Chicken and Waffles"!

„Eat more chicken, drink more beer, sip more wine“: Unter diesem Motto verwöhnt das Hitchcoq seit 2018 seine Gäste in Düsseldorf mit dem wohl besten Hähnchen der Stadt. Die exzellenten Gerichte haben nicht nur lokal Kultstatus erreicht, sondern wurden auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und im renommierten Gault Millau 2021 und 2023 empfohlen.

Doch das ist noch nicht alles: Das Hitchcoq in Pempelfort beherbergt wahrscheinlich die kleinste Hausbrauerei der Stadt, die mit ihren einzigartigen Bieren ALTfred und ALMA Hitchcoq überzeugt.

„Chicken and Waffles“: ein besonderer Genuss

Jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr bietet das Hitchcoq eine besondere Delikatesse an: „Chicken and Waffles“. Diese Kombination aus frischen, fluffigen Waffeln und saftigen Hähnchenfiletstreifen wird mit erstklassigem kanadischem Ahornsirup serviert – nur, solange der Vorrat reicht. „Chicken and Waffles“ ist ein beliebtes Gericht in den USA, das durch seine einzigartige Mischung aus süßen und herzhaften Aromen besticht. Die knusprigen Hähnchenstreifen und die weichen, leicht süßen Waffeln harmonieren perfekt miteinander, während der Ahornsirup dem Gericht eine köstliche, süße Note verleiht.

Das Hähnchen wird von Tieren bezogen, die ohne Antibiotika aufgezogen werden und deren Wohl im Fokus steht. Nach einer 24-stündigen Einlegezeit wird das Hähnchen frisch auf Bestellung zubereitet. Außen crunchy, innen zart und saftig – so lautet das Versprechen des Hitchcoq.

Ein Hauch von Sri Lanka in Düsseldorf

Die Besitzer des Hitchcoq haben Wurzeln in Sri Lanka und bringen definitiv eine extra Portion Schärfe in das Konzept. Die Schärfestufen des Hähnchens reichen von eins („mild“) bis fünf („Afterlife“). Diese Vielfalt ermöglicht es den Gästen, ihr persönliches „Schärfelevel“ zu wählen und neue Geschmackserlebnisse zu entdecken.

Exklusive Hausbiere und Naturweine

Neben dem ausgezeichneten Hähnchen bietet das Hitchcoq auch exklusive Biere aus der eigenen Hausbrauerei an. ALTfred, ein Düsseldorfer Altbier, und ALMA Hitchcoq, ein helles Lagerbier, sind ausschließlich frisch vom Fass erhältlich und nur vor Ort im Ausschank zu bekommen. Die Biere sind das Ergebnis einer leidenschaftlichen Braukunst und ergänzen das kulinarische Angebot für uns perfekt. Wer lieber Wein bevorzugt, findet im Sortiment auch edle Naturweine.

Ein wunderschöner Biergarten inmitten der Stadt

Inmitten der trubeligen Oststraße bietet das Hitchcoq eine Ruheoase mit einem wunderschönen Biergarten. Hier können die Gäste in entspannter Atmosphäre die Köstlichkeiten des Hauses genießen und dem Alltag entfliehen. Die Kombination aus erstklassigem Essen, hervorragenden Getränken und einem idyllischen Ambiente macht jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Adresse, Öffnungszeiten und Kontakt

Das Hitchcoq findet ihr im Stadtteil Pempelfort unter der Adresse Nordstraße 30 in 40477 Düsseldorf (Website).

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr

Samstag 14 bis 24 Uhr

Sonntag und Montag: Ruhetag

