Wer sich für aktuelle Food-Trends und Neueröffnungen in Düsseldorf interessiert, dem dürfte folgender Spot bereits bekannt sein: Das Soupday auf der Bismarkstraße nahe des Hauptbahnhofs. Während nur wenige Städte in Deutschland von sich behaupten können, ein uighurisches Restaurant zu beherbergen, handelt es sich hierbei bereits um das zweite seiner Art in der NRW-Landeshauptstadt.

Obwohl die zentralasiatische Küche bei uns noch recht unbekannt ist, blieb die Skepsis an den Gerichten des Suppenhauses aus und so kommt es hier vor allem mittags und am Wochenende zu großen Menschenansammlungen. Auch auf Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok werden das Restaurant und seine Suppen in den höchsten Tönen gelobt. Düsseldorf Tonight hat dem Soupday daher einen Besuch abgestattet. Ob der Hype hält, was er verspricht, erfahrt ihr hier.

Soupday in Düsseldorf: Kleines Lokal, großer Andrang

An einem sonnigen Freitagmittag auf der sonst wenig besuchten Bismarkstraße war das Soupday ein echter Hotspot im Viertel: Zahlreiche Leute standen vor den Türen des Lokals Schlange, während es sich andere gerade auf der Außenterrasse bequem machten oder ihre Speisen in To-go-Boxen mit nach Hause nahmen.

Auch hinter dem Tresen im Inneren des Restaurants ging es wuselig zu. Blitzschnell wurden die Bestellungen aufgenommen und von den Köchen zubereitet. Ein wahres Spektakel war es dabei, den Küchenmeistern zuzusehen, wie sie die Nudeln gleichmäßig und mit viel Geduld per Hand aus den Teigballen formten.

Was steht hier auf der Speisekarte?

Die Speisekarte bei Soupday ist relativ überschaubar und fokussiert sich hauptsächlich auf die handgezogenen Nudeln. Diese können entweder als Suppe, wahlweise mit geschmortem Rindfleisch, aber auch als Bandnudel-Gericht mit Chiliöl, Hühnchen- oder Rindfleisch sowie mit Tofu bestellt werden. Daneben werden hier auch gedämpfte Teigtaschen mit Rindfleisch sowie „kleine Köstlichkeiten“ wie Erdnuss- oder Algensalat aufgetischt. Alle Gerichte sind dabei halal.

Da wir wissen wollten, was hinter dem gehypten Süppchen steckt, gab es für uns die „Original Nudelsuppe“ – eine Rindersuppe mit Rettich, Lauchzwiebeln, Koriander und den handgezogenen Nudeln. Serviert wurde das Ganze stilecht im Tonteller mit Holzlöffel und Stäbchen. Kostenpunkt: 12,90 Euro. Zum Vergleich: Eine herkömmliche Ramen-Suppe beim beleibten Restaurant Takumi kostet je nach Variante etwa 11 bis 15 Euro. Die virale Nudelsuppe von Soupday kann in dem Preisrahmen also mithalten.

Lohnt sich der Besuch des Restaurants?

Doch wird die Suppe ihrem Ruf gerecht? Zugegeben: Für rund 13 Euro bekommt man in Düsseldorf zur Mittagszeit teilweise schon etwas mehr für sein Geld geboten, geschmacklich weiß die Nudelsuppe jedoch zu überzeugen: Die Brühe ist schön würzig und wärmt einen besonders an kalten Tagen von innen heraus. Überrascht waren wir vom überaus zarten Rindfleisch. Die Hauptprotagonisten waren aber definitiv die Nudeln, die mit Liebe und per Hand hergestellt wurden.

Wer allerdings kein scharfes Essen mag, dem könnte die Suppe zu pikant sein. Unser Tipp: Greift in diesem Fall zu den milderen Bandnudelgerichten.

Zu munden scheint das Trendfood auch den anderen Gästen des Lokals. So zeigt sich unser Sitznachbar, ein affektionierter Mann Anfang 60 aus den umliegenden Büros, ebenfalls begeistert vom neuen Restaurant. Neben dem Geschmack schätzt er auch das moderne Ambiente: „Es gibt hier viele gute asiatische Läden, der hier ist aber wirklich besonders schön!“.

Soupday in Düsseldorf: Anfahrt, Adresse, Öffnungszeiten

Soupday findet ihr auf der Bismarckstraße in Düsseldorf, unweit von der Japan-Meile. Ganz in der Nähe des Restaurants befindet sich die Haltestelle Oststraße, hier halten die U-Bahnen der Linie U70, U75, U76, U77, U78 und U79. Auch vom Düsseldorfer Hauptbahnhof sind es zu Fuß nur ein paar Minuten bis zum Lokal.

Wer mit dem Auto anreist, kann seinen fahrbaren Untersatz unter anderem im Parkhaus am Hauptbahnhof (Charlottenstraße 62) abstellen. Weitere Parkmöglichkeiten in und um Düsseldorf findet ihr hier.

Übrigens: Wenige von der Location entfernt findet ihr das Schwester-Restaurant „Tengri Tagh Uigur“, welches uigurische Spezialitäten abseits der handgezogenen Nudel serviert.

Adresse: Bismarckstraße 54A, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 15.30 Uhr sowie von 16.30 Uhr bis 22 Uhr