Düsseldorf: Rheinbahn-Linien von Zeitumstellung betroffen

Foodies aus Düsseldorf sollten sich diese Neueröffnung nicht entgehen lassen: Ende Oktober eröffnet die Burger-Kette Atawich ihren ersten Standort in der NRW-Landeshauptstadt. Wer schon einmal Urlaub in der Türkei gemacht hat, könnte das Franchise vielleicht schon kennen. So betreibt Atawich, welches seinen Ursprung im Iran hat, dort 30 Filialen.

Auch in Deutschland hat das Unternehmen bereits seine Pforten eröffnet. Seit Januar 2023 befindet sich ein Standort des Burger-Restaurants in Bonn. Kurze Zeit später folgten auch drei weitere Filialen in Köln sowie eine weitere in Leverkusen. Welche Pläne das Unternehmen für Düsseldorf hat und was Hungrige vor Ort erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann und wo eröffnet Atawich seine Filiale in Düsseldorf?

Die Eröffnung der ersten Atawich-Filiale in Düsseldorf ist für den 26. Oktober 2024 geplant. Für den großen Tag hat sich das Team hinter dem Burgerladen etwas besonderes überlegt: So wird die Neueröffnung mit Live-DJ, Hip-Hop-Tanzvorführungen, Bierpong und Preisen vom Glücksrad zelebriert. Los geht es ab 16 Uhr in der Rethelstraße 143 im Stadtteil Düsseltal.

Bei einer neuen Filiale im Düsseldorfer Norden soll es aber nicht bleiben. Wie die „RP“ berichtet, plant die Kette weitere Standorte auch in der Altstadt sowie in Oberkassel zu eröffnen. Wir halten euch darüber selbstverständlich auf dem Laufenden.

Was erwartet mich?

Atawich fokussiert sich bei seinen Kreationen hauptsächlich auf Smash-Burger. Hierbei werden die Patties extra dünn auf dem Grill gebraten, was die Röstaromen und den Geschmack des Fleisches intensivieren soll.

Ein Blick auf die Speisekarte anderer Filialen verrät zudem, dass es die Burger auch in vegetarischen Varianten angeboten werden. So kommt hier garantiert jeder auf den Geschmack. Daneben werden auch Loaded-Fries, beispielsweise mit Bacon-Streifen oder Pilzen, sowie Chicken Wings angeboten.

Verspeist können die Gerichte sowohl im Inneren der Filiale als auch im großen Biergarten. Laut der „RP“ stünden Gästen im 300 Quadratmeter großen Restaurant rund 70 Plätze im Innenbereich sowie 60 im Außenbereich zur Verfügung.

Was kosten Burger, Pommes und Co.?

Was genau Burger, Sides und Getränke in Düsseldorf kosten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. In anderen Atawich-Filialen rangiert ein Smash-Burger, je nach Belag, zwischen 7,90 Euro und 14,90 Euro. Loaded-Fries kosten im Durchschnitt etwa 9,90 Euro.

Weitere Preise folgen!

Atawich in Düsseldorf: Anfahrt, Adresse, Öffnungszeiten

Den neusten Standort von Atawich findet ihr im Herzen von Düsseltal. Ganz in der Nähe des Restaurants befindet sich die S-Bahn Haltestelle Zoo, hier halten unter anderem die S1, S6 und S11 sowie die Straßenbahnlinie 706. Alternativ steht euch auch die Haltestelle Brehmplatz zur Verfügung. Hier halten ebenfalls die Straßenbahnen der Linie 706 sowie mehrere Buslinien.

Wer mit dem Auto anreisen möchte, kann seinen fahrbaren Untersatz im Parkhaus an der Brehmstraße 27 abstellen. Für zwei Stunden sind hier 1,80 Euro fällig. Eine große Übersicht über Parkmöglichkeiten in Düsseldorf geben wir hier.

Adresse: Rethelstraße 143, 40237 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr