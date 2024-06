Während Fans das Staffelfinale von „Grill den Henssler“ am Sonntag, 2. Juni, hochfeierten, brodelt die Gerüchteküche rund um den TV-Koch: Gleich fünf Filialen der „GO by Steffen Henssler“-Sushi-Kette mussten Insolvenz anmelden.

Betroffen sind die „GO by Steffen Henssler Delivery & Events GmbH“, die „GO Sushi & Delivery GmbH“ in München, Frankfurt und Düsseldorf sowie die „S&M GO GmbH“. Das berichtet das Portal „Wirtschaftswoche„. Bereits Anfang Mai hatte die „GO Sushi & Delivery Berlin GmbH“ Insolvenz angemeldet.

Restaurant von Steffen Henssler sollte im April 2023 eröffnen

Das Restaurant „GO by Steffen Henssler“ sollte im April 2023 an der Breite Straße in Düsseldorf eröffnen, unweit der Königsallee. TV-Koch-Kollege Björn Freitag betreibt hier beispielsweise sein erfolgreiches Restaurant im Luxushotel Kö59.

Besonders verwunderlich: Derweil wurde die Location zum Kauf auf der Immobilien-Plattform „Immoscout24“ und bei „Kleinanzeigen“ inseriert und gilt als „reserviert“. Die Annoncen stammen vom 22. Mai 2024, gesucht wird außerdem nach einem „Franchise-Partner“ und nach Lieferfahrer für den derzeit stillgelegten GO-Lieferdienst in Düsseldorf. Man könnte mutmaßen, die Insolvenzlage wäre nicht völlig aussichtslos.

Gibt es also ein Henssler-Comeback? Was genau im Düsseldorfer Bistro des Hamburger Sushi-Meisters geplant ist, wie es im Inneren aussieht und was auf der Speisekarte steht, erfahrt ihr hier: TV-Koch Steffen Henssler eröffnet eigenes Bistro in der Düsseldorfer Innenstadt

Hintergründe noch unklar

Der vorläufige Insolvenzverwalter Andreas Kleinschmidt will sich nun einen Überblick verschaffen und die Sanierungsoptionen prüfen. Zu den genauen Gründen der Insolvenz schweigen jedoch sowohl er als auch Steffen Henssler vorerst.

Nicht alle Restaurants von Steffen Henssler sind von der Insolvenz betroffen: Während einige „Happy by Henssler“-Filialen in Bremen, Grömitz und Scharbeutz bereits schließen mussten, trotzen andere dem Schicksal: Das „Ono“, „Ahoi“ und das traditionsreiche „Henssler Henssler“, welches als erstes Restaurant des TV-Kochs gilt, scheinen weiterhin erfolgreich zu sein und sind nicht von der Insolvenz der „GO by Steffen Henssler“-Kette bedroht.

Fans hoffen auf Aufklärung

In seinem Podcast will der TV-Star in den kommenden Tagen Stellung zu den Insolvenzanträgen nehmen und hoffentlich Licht ins Dunkel bringen. Das verkündete sein Geschäftspartner Tobias Bischoff.

Weitere aktuelle News und Infos aus der Gastro-Szene in Düsseldorf findet ihr hier.