Freunde der deftigen Küche lieben mexikanische Restaurants für ihre gehaltvollen Speisen: Pikant gefüllte Burritos, käsige Enchiladas und am besten noch eine Nacho-Platte mit Guacamole als Vorspeise. In Düsseldorf begeistert ein neues Restaurant jetzt mit mexikanischer Küche ohne die altbekannten Klassiker – und ist nach nur wenigen Wochen dem Guide Michelin aufgefallen. Der renommierte Gastronomieführer empfiehlt das „Celia“ in Unterbilk und lobt das Lokal für seine authentische mexikanische Küche – gerade, weil die Speisekarte ohne Burritos und Co. auskommt.

Celia in Düsseldorf kommt ohne Burritos und Enchiladas aus

„Burrito, Enchilada, Quesadilla und Co. gehören nicht zur traditionellen mexikanischen Küche“, erklärt uns Halbmexikaner Rene Brauchle, der das Restaurant mit seiner Frau Florentina Assis im Juni 2024 eröffnet hat. „In mexikanischen Restaurants werden diese Speisen, die wir hier als mexikanisch assoziieren so gar nicht angeboten“, erklärt der 35-Jährige weiter. Seine Frau ergänzt: „Natürlich sind Burritos und Co. auch mexikanisch. Aber das ist eher Streetfood und kommt in Restaurants nicht auf die Speisekarte.“

Die Eltern einer zweijährigen Tochter spezialisieren sich im Celia auf gehobenere und traditionelle mexikanische Küche – und schließen damit eine Marktlücke in der Düsseldorfer Gastro-Welt. „Am meisten verkauft sich die Cochinita“, verrät Brauchle – ein 24 Stunden gekochter Iberico-Schweinenacken in Orangenmarinade.

Im Celia kommen mexikanische Traditionsgerichte auf den Tisch

Ein weiterer Dauerbrenner auf der Karte: das Balbacoa. Das mexikanische Traditionsgericht hat eine besondere Bedeutung für Rene Brauchle, der das Restaurant in Düsseldorf-Unterbilk übrigens nach seiner mexikanischen Großmutter Celia benannt hat. „Balbacoa gab es auf der Hochzeit meiner Eltern und bei anderen Familienfesten.“

Es handelt sich um eine Art Pulled Meat, im Fall des Celias um ein ein Short Rib vom Rind, das 24 Stunden eingekocht wird. Aber auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten. So gibt es neben der Mole de Pollo (Festtagsgericht mit Hähnchen) auch eine Blumenkohl Mole bestehend aus einem frittierten Blumenkohl in einer Mole serviert mit einer separaten Reissuppe. „Die Mole ist eine mexikanische Sauce, die aus rund 30 einzelnen Zutaten hergestellt wird. Für Fleischgerichte wird sie auf der Basis von Hähnchenbrühe gekocht, für vegetarische Kreationen auf Tomatenbasis“, erklärt uns Ernährungswissenschaftlerin und Mit-Inhaberin des Celia Florentina Assis.

„Del Comal“: Das steckt hinter der lateinamerikanischen Ton-Feuerschale

Was lateinamerikanische Gäste im Celia immer besonderes freue, sei das Angebot aus dem Comal („Del Comal“) auf der Speisekarte. „Das ist eine Feuerschale aus Ton, in der wir Tortillas backen“, erklärt Brauchle. Diese traditionelle Zubereitungsart werde von den meisten mexikanischen Restaurants in Deutschland nicht mehr genutzt. „Es wird behauptet, die Deutschen würden nur Weizenmehltortillas essen, aber das stimmt nicht. Bei uns lieben sie die authentischen Maismehltortillas.“

Apropros: Die Tortillas, eine Art mexikanische Wraps, können auf Wunsch als Beilage bestellt werden. Beim Sonntags-Brunch im Celia werden die mit Bohnen und Rührei oder Huhn serviert. Dazu gibt es Obst mit Granola, Kaffee, Tee, Wasser und Tetela mit Käse. Bei der Tetela handelt es sich um eine mit Bohnen oder Käse befüllte Maisteigtasche, die mit der exquisiten roten Mole Oaxaca Style gereicht wird. Brunchen könnt ihr im Celia immer sonntags von 11 bis 15 Uhr für 29,90 Euro pro Person (Kinder bis 12 Jahre zahlen 12,90 Euro).

Ceviche und Margaritas lassen Latino-Herzen höher schlagen

Und: Auch für Fischesser könnte das Celia die richtige Adresse sein. „Wir haben jeden Tag einen neuen Fisch des Tages“, betont das Ehepaar. Der Fisch kommt beispielsweise in Form des klassisch lateinamerikanischen Cevices (Kaltgericht aus rohem Fisch) daher oder aber gekocht und püriert auf einem knusprigen Taco.

Zu einem echt mexikanischen Dinner dürfen natürlich auch die passenden Drinks nicht fehlen. So bekommt ihr hier neben Corona und Estrella, deutschen und portugiesischen Weinen natürlich auch die Cocktail-Klassiker aus Mexiko: Margarita, Mezcalita und weitere Kreationen des Hauses.

Liebevolle Desserts, die auch noch instagrammable sind

„Es ist uns wichtig, dass die Gäste das Essen mit einer tollen und besonderen Nachspeise abschließen“, erklärt Chefkoch und Eigentümer Rene Brauchle. Um die Desserts kümmert sich seine Frau Florentina, die einen Online-Kurs zur Konditorin bei einer spanischen Kochschule absolviert hat. So bekommt ihr hier auch etwas Instagram-Taugliches als Nachtisch geboten – etwa einen zarten Brownie mit einem Maiskolben aus Vanilleeis oben drauf. Dekoriert wird dieser Eyecatcher unter den Desserts mit Popcorn. „Wir arbeiten bei den Desserts viel mit Popcorn, weil es das Thema Mais wieder aufgreift, was wiederum typisch lateinamerikanisch ist“, erklärt die Chilenin.

Atmosphäre und Ambiente

Rene Brauchle und seine Frau Florentina Assis haben das 90 Quadratmeter große Lokal ein halbes Jahr lang nach ihren eigenen Vorstellungen renoviert. Das Ambiente besticht durch warme Farbtöne in Orange und Terrakotta. Gäste nehmen auf orangenen Samtstühlen und vor korkigen Wänden platz. Der Raum mit 28 Sitzplätzen erstrahlt in einem warmen Licht und wirkt durch vereinzelte mexikanische Deklarationen wie Wandteller und Bilder gemütlich, einladend und edel zugleich.

Celia in Düsseldorf: Wie sind die Preise?

Für ein Fine-Dining-Lokal sind die Preise im Celia äußerst fair. So bekommt ihr hier eine Auster aus Oléron (französische Insel in Europa) mit oder ohne Sauce für 7 Euro, eine Tostada mit Wagyu-Arrachera auf einem Avocado-Bett mit Chipotle-Mayo für 8,50 Euro und ein Cevice für 23 Euro.

Den Verkaufsschlager Cochinita (Iberico-Schweinenacken) gibt es für 33 Euro und das Festtagsessen Barbacoa für 36 Euro. Die aufwändigen und liebevoll gestalteten Desserts liegen zwischen 9 und 12 Euro und die Cocktails zwischen 9,50 und 14 Euro. Ein Bier (0,2 l) gibt es ab 3,50 Euro und ein Glas Wein (0,1l) ab 6 Euro. Eine Flasche Wein bekommt ihr im Celia schon ab 28 Euro.

Celia in Düsseldorf: Anfahrt und Adresse

Das Celia befindet sich in der Gladbacher Straße 15 in 40219 Düsseldorf. Mit den Linien 706 und 709 der Rheinbahn erreicht ihr das Celia am besten über die Haltestelle „Bilker Kirche“. Über einen Parkplatz verfügt das Restaurant nicht. Die Parksituation in der Umgebung ist eher angespannt. Daher empfiehlt sich eine Anreise mit dem ÖPNV, Taxi, Uber, Fahrrad oder zu Fuß.

Celia in Düsseldorf: Öffnungszeiten*

Montag: geschlossen

Dienstag: geschlossen

Mittwoch: 18-21 Uhr

Donnerstag: 12-14.30 Uhr, 18-21 Uhr

Freitag: 12-14.30 Uhr, 18-21 Uhr

Samstag: 12-14.30 Uhr, 18-21 Uhr

Sonntag: 11-15 Uhr

*Gäste können länger als 21 Uhr im Lokal verweilen und Getränke bestellen. Lediglich die Küche schließt um 21 Uhr.

