Er ist der absolute Klassiker der deutschen Winterküche: Grünkohl! Serviert mit Kartoffeln und krossem Speck, aber auch ausgefallen mit Rostbratwurst oder Gänsefleisch schmeckt er einfach lecker. In Düsseldorf gibt es zahlreiche Restaurants und Gaststätten, die den deftigen Gaumenschmaus anbieten. Wir stellen euch unsere liebsten Adressen vor.

Frisch und regional: Zwölf Apostel in Unterbilk

Ein echtes Gastro-Urgestein ist das Restaurant Zwölf Apostel im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk: Seit über 20 Jahren servieren Peter Wolf und sein Team im urigen Lokal frische und regionale Speisen. Während der kalten Jahreszeit steht hier selbstverständlich auch Grünkohl auf der Speisekarte. Diesen bekommt ihr wahlweise mit Kartoffelstückchen, Kasseler-Nacken, gebrühten Mettenden oder auch mit Rostbratwurst serviert.

Preis: ab 8,80 Euro

Adresse: Bilker Allee 87, 40217 Düsseldorf

Kontakt & Info: zwoelfapostel.com

„Grünkohl-Party“ im Hoferhof in Unterrath

Ein Beitrag geteilt von Gaststätte Hoferhof (@hoferhof.dus)

Anfang Oktober wurde die Grünkohl-Zeit auch im Hoferhof in Düsseldorf-Unterrath eingeläutet. Das grüne Gemüse bekommt ihr hier von „bürgerlich“ bis zur Variante mit Gänsebrust oder -Keule aufgetischt. Daneben lädt das Lokal am 18. November sowie am 9. Dezember zur „Grünkohl-Party“ ein. Beim „All you can eat“-Buffet könnt ihr euch für nur 5 Euro den Bauch vollschlagen und dabei so viel vom Winterkohl essen, wie ihr wollt. Beilagen wie Mettwurst, Kasseler und Getränke werden separat bezahlt. Eine Reservierung im Vorfeld wird empfohlen.

Preis: ab 10 Euro

Adresse: Unterrather Straße 38, 40468 Düsseldorf

Kontakt & Info: hoferhof.de

Online bestellen bei Dauser

Ein Beitrag geteilt von Gulaschkanone Dauser Düsseldorf (@gulaschkanone.dauser)

Wer von Grünkohl einfach nicht genug kommen kann, aber für den Gaumenschmaus nicht immer in ein Restaurant gehen möchte, kann sich im Online-Shop des Düsseldorfer Familienbetriebs Dauser auch ein Döschen des leckeren Gerichts nach Hause bestellen. Der Eintopf für daheim schmeckt dabei mindestens genauso gut wie in den beiden Lokalen der Traditionsgaststätte.

Preis: 8,70 Euro pro Dose, vor Ort ab 9,20 Euro

Adresse: Ulmenstraße 118, 40476 Düsseldorf und Carlsplatz 4, 40213 Düsseldorf

Kontakt & Info: dauser-online.de

In Hülle und Fülle im Weiß-Blauen-Haus

Ein Beitrag geteilt von Illia Iatsiuta (@illia_iatsiuta)

Besonders große Liebhaber des Winterkohls sollten dem Weiß-Blauen-Haus in Pempelfort einen Besuch abstatten: Denn im Restaurant mit dem typisch bayrischen Anstrich wird der Grünkohl in den verschiedensten Varianten aufgetischt: Wahlweise mit Kartoffeln, rheinischem Hackbraten, feiner Rostbratwurst, Rauchmettwurst, Riesenkrakauer und und und. Da kommt garantiert jeder auf seine Kosten!

Preis: ab 10,90 Euro

Adresse: Nordstraße 115, 40477 Düsseldorf

Kontakt & Info: paulaner-duesseldorf.de

Traditionell im Haus Germania genießen

Auch im Haus Germania in Gerresheim könnt ihr euch an Grünkohl satt essen. Dieser wird im urigen Lokal ganz traditionell mit Butterschmalz, Senf und Kartoffeln zubereitet und anschließend mit Mettwurst und Kassler (auf Wunsch auch mit beidem) serviert. Einfach, aber lecker!

Preis: ab 13,90 Euro

Adresse: Von-Gahlen-Straße 1A, 40625 Düsseldorf

Kontakt & Info: haus-germania.de

Grünkohl mal anders im Füchschen Brauhaus

Ein Beitrag geteilt von Brauerei „Im Füchschen" (@fuechschen_alt)

Zugegeben: Das Füchschen in der Düsseldorfer Altstadt ist eher für sein Altbier, als für seine Speisekarte bekannt. Grünkohl-Freunde sollten der Brauerei dennoch eine Chance geben. So wird der Winter-Klassiker hier unter anderem raffiniert mit Gänsefleisch aufgetischt. Wer es weniger ausgefallen mag, kann aber auch zur allbekannten Variante mit Kasseler oder Mettwurst greifen.

Preis: ab 15,90 Euro

Adresse: Ratinger Straße 28, 40213 Düsseldorf

Kontakt & Info: fuechschen.de

In schicker Atmosphäre bei Himmel & Ähd verspeisen

Ein Beitrag geteilt von Himmel und Ähd Düsseldorf (@himmelaehd)

Das Himmel & Ähd auf der Nordstraße ist die Anlaufstelle Nummer Eins, wenn es um Spezialitäten aus dem Rheinland geht. In den Herbst- und Wintermonaten dürfen hier Günkohl-Gerichte selbstverständlich nicht auf der Speisekarte fehlen. Ihr bekommt ihn dabei entweder „bürgerlich“, mit Mettwurst oder mit Kasseler-Nacken in der gewohnt schicken Atmosphäre des Restaurants serviert.

Preis: ab 10,90 Euro

Adresse: Nordstrasse 53, 40477Düsseldorf

Kontakt & Info: himmel-aehd.de