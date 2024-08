"Ross und Reiter": Düsseldorfer Sternekoch eröffnet neue Gastro-Bar

Aus Deutsch und Japanisch mach Spanisch! So in etwa lässt sich das neue Gastro-Konzept von Sashimi- und Matcha-Fan Lukas Jakobi und dem Freund der modernen deutschen Küche Sebastian „Sepp“ Staudinger beschreiben. Ein Koch mit Stern, einer ohne Koch-Ausbildung, der trotzdem vom Guide Michelin empfohlen wird: Da kommt Großes auf die Düsseldorfer Gastro-Welt zu!

„Wir haben uns im Dezember 2023 beim Sipgate Catering kennengelernt“, erzählt Lukas Jakobi uns beim Interview in seinem Sternerestaurant, das eigentlich eine Kneipe sei, wie er selbst sagt. Der 30-Jährige hat mit dem „Zwanzig23“ in Bilk (Brunnenstraße 35) im Oktober 2023 sein erstes eigenes Restaurant eröffnet und fünf Monate später seinen ersten Michelin-Stern erkocht. Dann folgte ein weiterer grüner Stern für Nachhaltigkeit.

Lese-Tipp: Diese Düsseldorfer Restaurants haben einen Michelin-Stern

Auch Sebastian Staudinger (33), studierter BWLer, arbeitet mittlerweile erfolgreich in der Gastronomie. Im Corona-Jahr 2020 eröffnete er sein Restaurant „Staudi’s“ in Derendorf, das im Guide Michelin gelistet wird. Kurz nach ihrem Kennenlernen im Dezember 2023 war den beiden klar: „Wir müssen etwas zusammen machen.“ Denn bei beiden sollte es nicht bei nur einem Lokal bleiben. „Das ist gut, dass wir beide schon ein Restaurant haben. Dann kann man beidseitig mal etwas abschöpfen“, so Jakobi.

Als dann Ende 2023 klar war, dass das Sternelokal „Dr. Kosch“ auf der Roßstraße 39 dichtmacht und auszieht, bemühte man sich um die Anmietung des Ladenlokals – mit Erfolg. Und: Das Konzept fürs „Ross und Reiter“, wie sie ihr gemeinsames „Baby“ getauft haben, ist anders als wir es von den zwei Super-Gourmets gewohnt sind.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von S T A U D I ‚ S (@staudisrestaurant)

Speisekarte und Getränke: Das erwartet euch bei „Ross und Reiter“

Denn es soll keine fusionierte Haute Cuisine auf die Teller der „Ross und Reiter“-Gäste bringen. „Wir machen jetzt alles ein bisschen in Richtung Spanisch“, erklärt das Koch-Duo uns beim Termin. Sebastian Staudinger: „Unser Konzept fokussiert sich auf Shared Plates.“ Heißt im Klartext: Auf der Karte werden kleinere mediterrane Gerichte zum Teilen zu finden sein, die an die spanische Tapas-Kultur erinnern. „Die Gerichte bei uns werden etwas größer sein als man sie von den spanischen Tapas kennt“, ergänzt Jakobi. Zudem sollen nicht nur spanische Klassiker wie Oliven, Boquerones und Manchego auf der Karte zu finden sein, sondern natürlich auch eigene Kreationen der zwei Feinschmecker.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Handwerks Kochshow (@handwerkskochshow)

Dass es den beiden nicht an Kreativität mangelt, bewiesen sie erst gerade beim 12. Düsseldorfer Gourmet Festival. Hier lesen, welche ausgefallenen Speisen sie auf dem Programm hatten.

Lukas Jakobi gewährt uns einen ersten Einblick in die noch nicht bekannte „Ross und Reiter“-Speisekarte: „Das reicht von Burrata mit gegrilltem Pfirsich über Ochsenherztomaten von meinem Bauern des Vertrauens, die wir einfach aufschneiden und marinieren – bis zu meiner eigenen Wagyu-Bratwurst mit Auberginen-Stampf von Sebastian“, sagt er und blickt dabei auf seinen Gastro-Gefährten. „Als Desserts bieten wir unter anderem Matcha-Tiramisu und Cookies-Icecream-Sandwich an.“

Zu trinken gibt es Bier vom Fass – Schlüssel-Alt – und das beliebte spanische Estrella Galicia sowie eine große Auswahl an spanischen Weinen, die pro Glas in 0,15 Liter-Rationen ausgeschenkt werden.

Weiterlesen: Nach „ziemlich harter Kritik“: Gourmet Festival 2024 in Düsseldorf mit zwei gravierenden Änderungen

Interieur und Sitzplätze

Beim Interieur setzen die beiden auf die blau-weißen Fliesen an der Wand, die man etwa aus Portugal kennt. Der Gastraum sei zwischen 80 und 100 Quadratmetern groß und soll rund 60 Sitzplätze an normalen Tischen, Hochtischen und am Tresen bieten. Für geschlossene Gesellschaften gebe es dann auch eine Trennwand, so Jakobi. Und: An sechs nischenartigen hohen Fenstern sollen Stehplätze für Snacks und Drinks entstehen. Sebastian Staudingers Vision: „Das wird perfekt für Gäste, die nur ein paar Sardinen mit Brot essen und ein Glas Wein trinken wollen.“ Von dort aus kann man dann auch wunderbar die Menschen auf der Roßstraße beobachten.

Dazu passend: Düsseldorfer Clubbetreiber eröffnet portugiesisches Café in der Altstadt

Die Geschichte hinter dem Namen

Was hat der ungewöhnliche Name mit dem Gastro-Konzept zu tun? Das erklären uns die Köche mit einem Schmunzeln: „Ja, wir sind auf der Roßstraße. Jedes Ross hat seinen Reiter. Das ist so ein altbackenes Sprichwort. Wir haben jetzt zwar kein altbackenes Konzept, aber doch ein traditionelles, nämlich das der Sharing-Plates. Wir haben einfach gedacht, das passt und dann mit dem Header ‚Gastrobar‘, sodass jeder auch die ungezwungene Art dahinter versteht.“

Preise, Adresse und Öffnungszeiten

Anders als bei „Staudi’s“ oder „Zwanzig23“ soll das „Ross und Reiter“ etwas alltäglicher daher kommen und Speisen und Getränke für jeden Anlass und jeden Geldbeutel anbieten. „Man kann bei uns für 40 Euro gut essen“, kündigt das Gastro-Duo an. Die Preise für Speisen reichen von 5 bis 40 Euro. „Ross und Reiter“ hat vorerst immer freitags bis dienstags geöffnet. Die konkreten Uhrzeiten stehen noch nicht fest.

Adresse: Roßstraße 39, 40476 Düsseldorf

Anfahrt mit der Rheinbahn: Essener Straße

Öffnungszeiten: freitags bis dienstags (Uhrzeiten folgen)

Fotos: So schön war das 12. Gourmet Festival

Wann ist die Eröffnung?

Aktuell seien die Handwerker in den letzten Zügen und die Vorbereitungen in Sachen Arbeitsverteilung laufen auf Hochtouren. Jakobi: „Da ich selber im ‚Zwanzi23‘ kochen muss, wird Sepp die erste Zeit im ‚Ross und Reiter‘ kochen. Wir suchen aber auch noch einen Koch und natürlich gute Kellner.“ Eine Betriebsleiterin sowie eine Sommelierin habe man schon gefunden. Die Eröffnung ist für Anfang oder Mitte Oktober 2024 geplant.

Tonight Düsseldorf wird natürlich dabei sein und euch mit Fotos und weiteren Infos versorgen!

Das „Ross und Reiter“ ist übrigens nicht Lukas Jakobis einziges neues Projekt. Wenn die einstige Skandal-Bar „Dat Loch“ in Oberkassel bald wieder eröffnet, wird er für die Hotel-Bar deftige Jausen-Brettl anfertigen.