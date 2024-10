Burger gefällig? Dann seid ihr in Düsseldorf genau richtig! Hier kommen nicht nur Fleischliebhaber auf ihre Kosten, sondern auch all diejenigen, die sich vegan, vegetarisch oder halal ernähren. Egal ob in der Innenstadt, oder etwas außerhalb – die besten Burgerläden in Düsseldorf sind überall verteilt. Wir listen euch unsere 9 Geheimtipps auf, die ihr unbedingt kennen solltet!

Arca Alaçatı

Burger-Fans aufgepasst! Arca Alaçatı hat erst kürzlich in Düsseldorf eröffnet, und erfährt schon jetzt einen großen Hype. Egal ob scharf, klassisch oder BBQ-Style – hier kommt jeder auf seine Kosten. Das Besondere an dem Burger-Laden: Hier gibt es Smashed-Burger mit Bao Buns.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von FOodOrAble (@food_o_rable)

Bao wird vor allem in der asiatischen Küche verwendet, und schmeckt etwas süßer als ein normales Brötchen. Arca Alaçatı kommt ursprünglich aber aus der Türkei – genauer gesagt aus Alaçatı. Deshalb sind die Burger in dem Lokal nicht nur richtig lecker, sondern auch halal.

Adresse: Jahnstraße 57 A, 40215 Düsseldorf

Website: arcaalacati.de

Whats Beef

Ihr seid auf der Suche nach einem typischen amerikanischen Burger-Laden? Dann ab nach What’s Beef! Die Einrichtung mit verschiedenen Kunstwerken an den Wänden und der Look der Whats Beef-Crew vermittelt das Gefühl, irgendwo zwischen Brooklyn, Upper East Side und dem Meatpacking District zu sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Whats Beef – #whtsbf (@whatsbeef)

Was das Essen angeht, habt ihr die Qual der Wahl: Von saftigen Burgern über knusprige Pommes bis hin zu leckeren XXL-Milchakes ist alles dabei! Übrigens: Whats Beef gehört zu einem der Düsseldorfer Lokale, wo ihr euren Hund mitnehmen könnt. Eurem kulinarischen Erlebnis in einem der besten Burger-Läden Düsseldorfs steht also nichts im Wege.

Adresse: Immermannstraße 24, 40210 Düsseldorf

Website: whatsbeef.de

Hulala

Der Burger-Laden Hulala am Carlsplatz ist ein echter Hingucker und überzeugt mit einem außergewöhnlichen Design. Erkennen könnt ihr ihn schon aus der Ferne anhand der pastelligen Terracotta- und Apricot-Tönen. Die Farben ziehen sich auch durch die Inneneinrichtung: ob Sitzbänke, Servietten, einem Vintage-Fahrrad mit einem gefüllten Korb aus Trockenblumen oder einem Surfbrett – hier wurde mit Liebe zum Detail eingerichtet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Hulala – Pretty Burger & Drinks (@wearehulala)

Auch das Essen kann sich sehen lassen! Auf der Speisekarte findet ihr „Pretty Burger“, knusprige Snacks, knackige Salate und außergewöhnliche Getränke. Die Besonderheit: Hier ist alles 100 Prozent plant-based, also vegan. Dem Geschmack der Burger tut das jedoch keinen Abbruch, weshalb der Laden auch für Fleisch-Fans geeignet ist, und für uns zu einem der besten Burger-Läden gehört.

Adresse: Carlspl. 24, 40213 Düsseldorf

Website: hulala.org

Bob & Mary

Im Bob & Mary könnt ihr euch gemeinsam mit euren Liebsten eine schöne Zeit machen. Die Lokale am Medienhafen und in der Altstadt bestechen durch eine gemütliche Atmosphäre und ein außergewöhnliches Design. Die Inneneinrichtung spiegelt die Ambivalenz zwischen Bob dem Bären und Mary dem Vögelchen wider. Auch die angebotenen Gerichte überzeugen!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Bob & Mary (@bobundmary)

Die Burger bei „Bob & Mary“ sind mindestens genauso einzigartig wie die Einrichtung, denn hier wird nichts dem Zufall überlassen. So werden die Burgerbuns nach Wünschen des Lokals extra vom Bäcker gebacken. Auch bei der Auswahl der Speisekarte gibt es nichts zu meckern: Das Sortiment von Veggie über Low Carb bis doppeltem Fleisch lässt keine Wünsche offen.

Adresse: Berger Str. 35, 40213 Düsseldorf und Hammer Str. 26, 40219 Düsseldorf

Website: bobmary.de

Lese-Tipp: Burger-Preis-Index 2024: So teuer sind die Burger in Düsseldorf!

Haus der Helden

Das Haus der Helden in Düsseldorf macht seinem Namen alle Ehre und ist ein echter Geheimtipp. Hier essen Gäste neben Film-Superhelden wie „Hulk“, „Spiderman“, „Batman“ und Co. Passend dazu wurden auch die Burger benannt. Auf der Speisekarte findet ihr beispielsweise „Antman“, „Deadpoo“l, „Venom“, „Flash“, „Big Buddy“ oder „Jack Sparrow“. Oft sind die Burger auch optisch an die namensgebenden Charaktere angelehnt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

„Black Panther“ und „Loki“ kommen beispielsweise mit schwarzen Burgerbrötchen daher, während das Burgerbrötchen vom „Thanos“ im satten Rot erstrahlt. Auch der „Hulk“-Burger passt zur Action-Figur: Hungrige bekommen hier satte 500 Gramm Fleisch im Brötchen serviert. Da braucht es zum Verspeisen schon Superkräfte. Die Burger vom Haus der Helden sehen jedoch nicht nur cool aus, sondern können auch geschmacklich überzeugen! Übrigens: Alle Burger sind hier halal.

Adresse: Kölner Str. 220, 40227 Düsseldorf

Website: haus-der-helden.eatbu.com

Traumkuh

Burger in einer ganz besonderen Location essen? Das ist in Düsseldorf bei Traumkuh möglich. Das Lokal hat sich den Spruch „Das Auge isst mit“ zum Motto gemacht, und serviert euch Essen unter Kirschblütenbäumen. Diese sind zwar nicht echt, sehen den Originalen aber zum Verwechseln ähnlich. Auch die restliche Dekoration sorgt für einen asiatischen Flair und ist zugleich sehr modern.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Traumkuh (@traum_kuh)

Das Aushängeschild der Traumkuh sind die Burger. In dem Düsseldorfer Lokal habt ihr die Qual der Wahl, denn hier gibt es zahlreiche Sorten von fleischig bis vegan. Zudem gibt es jeden Monat aufs Neue einen wechselnden „Burger des Monats“. Die Brötchen der Burger sind leicht knusprig, die Patties perfekt durchgebraten und das Grünzeug frisch und knackig.

Adresse: Neustraße 29, 40213 Düsseldorf

Website: traumkuh.de

Space Burger

Einen Ausflug ins All gefällig? Dann ab zu Space Burger! Das selbsternannte intergalaktische Burger-Restaurant bietet eine Location, die euch das Gefühl gibt, im Weltraum zu sein. Zu entdecken gibt es das Dinotopia, die Dark Zone, den Desert Planet, das 8D-Holomax, das Videodrome und vieles mehr. Hier ist alles aufgebaut wie ein Videospiel, indem jeder Bereich einem Level entspricht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von SPACE BURGER (@space_burger)

Zu Essen gibt es leckere, flammende Burger vom Lavasteingrill, welche auch vegan und glutenfrei erhältlich sind. Für Kinder gibt es hier ein extra Kids-Menü und einen Bereich, wo sie spielen können. Der Space Burger ist also ein Lokal für die ganze Familie und all diejenigen, die gerne nochmal in ihre Kindheit zurückversetzt werden würden.

Adresse: Neustraße 41, 40213 Düsseldorf und Pfalzstraße 15, 40477 Düsseldorf

Website: spaceburger.eu

Auch interessant: Vegan essen in Düsseldorf: Das sind die 10 beliebtesten Restaurants und Cafés

Bulle Bistro

Bulle Bistro in Düsseldorf, bietet mit die besten Burger der Stadt an. Das Konzept: Die sogenannten Bulle-Burger bekommt ihr hier durch ein Bäckereifenster zum Mitnehmen. Auf der Speisekarte findet ihr saftige Smash Burger, vegane Burger, Pommes und Side Dishes, also Beilagen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von BULLE BÄCKEREI (@bulle_baeckerei)

Die Brioche-Burger-Buns werden dafür nebenan gebacken und mit frisch gewolftem Bio-Fleisch und Gemüse aus der Region und selbst gemachten Saucen belegt. Auf den Geschmack gekommen? Dann solltet ihr euch beeilen. Denn hier gibt es jeden Tag nur so viele Burger wie der Vorrat reicht, damit keine Lebensmittel verschwendet werden.

Adresse: In mehreren Filialen erhältlich, u.a. Birkenstraße 47a im Hinterhof, 40233 Düsseldorf und Oststraße 113, 40210 Düsseldorf

Don Carne

Ihr habt Lust auf einen der besten Burger Düsseldorfs? Dann macht ihr mit einem Besuch bei Don Carne nichts falsch. Hier erhaltet ihr leckere Burger mit Fleisch in Premiumqualität.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Don Carne (@doncarne_de)

Übrigens: Wer lieber selbst zu Hause Burger machen möchte, kann bei Don Carne die passenden Zutaten kaufen. Erhältlich sind dort verschiedene Pattys wie US Black Agnus Burger-Pattys oder Deutsche Färse Burger-Pattys. Auch Burger-Buns, Speck und Saucen findet ihr im Sortiment. Vielleicht macht ihr also bald selbst einen der besten Burger Düsseldorfs.

Adresse: Carlsplatz Stand D03, 40213 Düsseldorf und Bilker Allee 192, 40215 Düsseldorf

Website: doncarne.de