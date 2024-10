Anlaufstellen für Burger gibt es in Düsseldorf viele. In Sachen Ambiente und Speisekarte stellt das Haus der Helden seine Konkurrenten jedoch deutlich in den Schatten: Denn hier speist ihr zusammen mit Spider Man, Batman, Deadpool, Bud Spencer und weiteren kultigen Charakteren der Comic- und Filmwelt.

Düsseldorf Tonight hat der außergewöhnlichen Location einen Besuch abgestattet und sich einmal quer durch die Speisekarte geschlemmt. Was euch vor Ort erwartet und ob Burger, Fritten und Co. schmecken, erfahrt ihr hier.

Haus der Helden: Superhelden so weit das Auge reicht

Von Außen macht das Haus der Helden einen relativ unscheinbaren Eindruck, welcher sich jedoch schnell wieder legt: Wer einmal die Türschwelle übertreten hat, wird hier von einer riesigen Sammlung beliebter Marvel- und DC-Charakteren, die von zahlreichen Actionfiguren bis hin zur Iron-Man-Maske und dem Schild von Captain America reicht, in Empfang genommen. Sogar ein von der Decke herabhängender Spider-Man ist uns nicht entgangen. Da kommen nicht nur Fans der Comics und Filme nicht mehr aus dem Staunen heraus.

Das Highlight der Sammlung ist jedoch definitiv die lebensgroße Batman-Figur. Über 10.000 Euro soll sie Restaurantbetreiber Yilmaz Aksoy gekostet haben, wie er im Gespräch mit Tonight verrät. Die Figuren finde er dabei „hier und da“, so der gelernte Schreinermeister: „Auf Börsen, bei Sammlungsauflösungen, die Leute kommen auch auf mich zu.“ Vor allem bei Kindern sei die Einrichtung sehr beliebt, so Aksoy. Familien mit Kindern würden daher die Hauptkundschaft seines Ladens ausmachen.

Die Leidenschaft zum Beruf gemacht

Knapp 15 Jahren ist es mittlerweile her, dass der Gastronom mit türkischen Wurzeln das Restaurant im Herzen von Oberbilk eröffnete. Die Idee, der Location einen Superhelden-Touch zu verleihen, hatte der 50-Jährige allerdings erst um 2016 rum, als es finanziell schlecht um das Lokal stand. Da er mit Kampfsport-Starts wie Jet Lee aufgewachsen war und zudem großer Fan von Marvel und DC ist, kam ihm der Gedanke, das Innenleben seines Restaurants ganz nach seinen Idolen auszurichten und so neuen Schwung in den Laden zu bringen. Mit Erfolg: Rund 10.000 Burger verkaufe Aksoy laut eigenen Angaben im Monat. Unterstützung im Restaurantbetrieb erhält er dabei von seiner Schwester sowie seinem Bruder.

Zum Durchbruch verhalf ihm aber auch mit Sicherheit die raffinierte Speisekarte, welche ebenfalls ganz im Sinne der Superhelden steht: So tragen die Burger hier Namen wie „Deadpool“, „Venom“, „Flash“, „Big Buddy“ oder „Jack Sparrow“ und sind oft auch optisch an die namensgebenden Charaktere angelehnt: Der „Black Panther“ und der „Loki“ kommen beispielsweise mit schwarzen Burgerbrötchen daher, während der Bun vom „Thanos“ im satten Rot erstrahlt. Seinem Namen alle Ehre macht auch der „Hulk“. Hungrige bekommen hier satte 500 Gramm Fleisch im Brötchen serviert. Da braucht es zum Verspeisen schon Superkräfte.

So haben uns Burger, Fries, Chicken und Co. geschmeckt

Selbstverständlich durfte ein Geschmackstest nicht fehlen. In puncto Burger gab es für uns den „Thor“, ein Long-Chicken-Burger, sowie den XXL-Koloss „Hulk“. Beide konnten uns mehr als überzeugen: Das Hähnchen vom „Thor“ war wunderbar zart und die Panade schön kross. Auch das Brötchen war super fluffig. Der „Hulk“ blieb sich treu und war ein richtiges Monster: An Fleisch und Zwiebeln wurde hier definitiv nicht gegeizt. Auch der Bacon war schön krass angebraten. So muss es sein!

Zu den Burgern gab es frittierte Süßkartoffeln. Anders als oft üblich wurden diese hier allerdings nicht in Form von Pommes, sondern als dünne Streifen serviert, was sie mega knusprig machte. Zum Dippen gab es selbstgemachten Avocadostampf und Knoblauchcreme, bei welcher nicht an der Zehe gespart wurde.

Neben Burgern gibt es im Haus der Helden noch weitere Gerichte, unter anderem Loaded Fries, die als „Boxen“ auf der Karte zu finden sind. Hier probierten wir die „Schnitzel-Box“, welche gleichzeitig auch der Bestseller des Restaurants ist. „Die Leute bleiben eben bei dem, was sie kennen“, scherzt Aksoy. Das Schnitzel bestand dabei aus Hähnchen, da alle Gerichte im Haus der Helden halal sind. Schweinefleisch, aber auch alkoholische Getränke stehen hier daher nicht auf der Speisekarte. Dem Geschmack der „Box“ tat das jedoch keinen Abbruch. Das Hähnchen war erneut schön knusprig und wurde mit einer pikanten Mayonnaise gereicht, die perfekt zu Fleisch und Pommes passte. Zart und saftig waren auch die Chicken-Wings mit BBQ-Glasur.

Das kosten die Gerichte bei Haus der Helden

Preislich fangen die Burger bei 6 Euro an und variieren je nach Größe und Belag. So sind für Burger-Giganten wie dem „Hulk“ oder „Batman“ mit extra viel Fleisch 14 Euro fällig. Hungrig geht nach diesen aber garantiert keiner nach Hause.

Die „Boxen“, wahlweise mit Chicken, Falafel, Schnitzel oder Currywurst, werden für 10 Euro angeboten. Drums starten ebenfalls ab 10 Euro, genauso wie die Wings. Noch mehr Chicken gibt es mit Nuggets (ab 5 Euro) den Fried-Chicken-Buckets (ab 8 Euro) sowie Hähnchen voll Grill (ab 5 Euro). Wer nur eine Kleinigkeit essen möchte, kann sich an einfachen Hamburgern (1,50 Euro) oder Pommes (3 bis 5 Euro) stärken. Für Vegetarier gibt es Falafelburger (3 Euro).

Bis Ende des Jahres soll es im Familienbetrieb auch Rippchen aus dem Smoker geben, so Aksoy. Daneben plant der Gastronom im hinteren Teil des Restaurants eine kleine Bäckerei zu eröffnen, in der hauseigenen Churros, aber auch Kreationen von und mit der aktuell sehr beliebten Dubai-Schokolade hergestellt werden. Wir haben die Trend-Schoki bereits probiert. Ob sie uns überzeugen konnte und wo ihr sie erhaltet, erfahrt ihr hier.

Haus der Helden in Düsseldorf: Anfahrt, Adresse, Öffnungszeiten

Das Haus der Helden findet ihr in Düsseldorf-Oberbilk. Ganz in der Nähe des Restaurants befindet sich die Haltestelle Oberbilker Markt. Hier halten unter anderem die U-Bahnen der Linie U76 und U79 sowie die Straßenbahnlinie 706.

Wer mit dem Auto anreist, kann seinen fahrbaren Untersatz im Parkhaus des Landgerichts abstellen. Zwei Stunden kosten hier 5 Euro. Bargeld nicht vergessen: Der Parkscheinautomat akzeptiert keine Kartenzahlung! Eine große Übersicht an Parkmöglichkeiten in Düsseldorf findet ihr in diesem Artikel.

Adresse: Kölner Str. 220, 40227 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 22 Uhr