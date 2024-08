Neuer Iced-Coffee-Trend erobert Düsseldorf: Hier bekommt ihr ihn

Wer in den sozialen Medien unterwegs ist und sich für Trends aus dem asiatischen Raum interessiert, dürfte den Hype um koreanische Pouch Drinks aus dem Eisbecher bereits kennen. Hierbei handelt es sich um in Beutel verpackte Getränke, welche zusammen mit einem Becher Eiswürfel meist in kleineren Läden, sogenannten Convinience-Stores, gekauft werden und vor allem im Sommer oder an heißen Tagen eine willkommene Erfrischung sind. Was in ostasiatischen Ländern schon seit Jahren bekannt ist, erobert nun allmählich auch Deutschland. Das Prinzip dahinter ist schließlich sehr simpel.

Das muss sich auch der asiatische Supermarkt Dae-Yang in Düsseldorf gedacht haben, welcher das gehypte Konzept seit neustem in seinem Laden mitten auf der Immermannstraße in Little Tokyo anbietet. Auch wir wollten das Getränk genauer unter die Lupe nehmen und haben dem Store daher einen Besuch abgestattet. Wie uns die Pouch Drinks geschmeckt haben und ob sie überzeugen konnten, erfahrt ihr hier.

Pouch Drinks und Eisbecher schnell ausverkauft

Dass die Pouch Drinks dank Instagram und TikTok derzeit ziemlich beleibt sind, erfuhren wir schnell am eigenen Leibe. So waren an einem warmen Sommertag beim unserem ersten Besuch im Supermarkt alle Getränkepackungen ausverkauft. Auf Nachfrage erklärte man uns, dass es eine Woche später Nachschub geben sollte. Beim nächsten Versuch fehlten dann die Becher mit den Eiswürfeln in der Kühltheke vor dem Laden. So ein Pech aber auch! Doch zum Glück wurden ein paar Sekunden später neue Behälter aufgefüllt, dem Trend-Test stand jetzt nichts mehr entgegen.

Die Pouches, also Getränkepackungen, zum Eisbecher findet ihr direkt am Eingang des Asia-Marktes. Hierbei stehen euch neben den Kaffeesorten Black Americano und Vanilla Flavor Americano auch fruchtige Geschmäcker wie grüner Apfel und Mango zur Verfügung, sodass auch Nicht-Kaffeeliebhaber in den Genuss der kühlen Erfrischung kommen können. Kostenpunkt pro Päckchen: 1,80 Euro.

Zusammen mit dem Becher Eis beläuft sich der Trend auf 3,30 Euro. Im Vergleich zu anderen Hypegetränken wie Bubble Tea, Matcha Latte oder einem Iced Coffee von großen Ketten-Cafés, kommt ihr hier also noch relativ preiswert weg. Um uns durch das Angebot durchzuprobieren, schnappten wir uns die beiden Americanos sowie eine Packung mit Apfelgeschmack.

So haben und die Trendgetränke geschmeckt

Daraufhin hieß es Deckel ab, Tütchen aufreißen, Inhalt einschenken, gut umrühren und einen großen Schluck aus dem Strohhalm nehmen. Zuerst probierten wir die beiden Kaffeesorten. Diese konnten uns geschmacklich sehr überzeugen. So schmeckte der Black Americano weder zu bitter, noch in Kombination mit den Eiswürfeln zu wässrig, was ihn zu einer tollen Erfrischung für all diejenigen macht, welche sich für Cold Brew Coffees begeistern können. Wer reinem Kaffeegeschmack eher weniger etwas abgewinnen kann, greift lieber zum Vanilla Flavor Americano. Zwar ist auch hier ein ausgeprägter Kaffeegeschmack vorhanden, jedoch wird dieser von Vanille und einer leichten Süße begleitet – lecker!

Eher weniger überzeugen konnte uns leider der Pouch Drink mit Apfelgeschmack. Die süße Pinguinverpackung hält, was sie verspricht: Ein wirklich sehr süßes Apfelgetränk – Zuckerschock garantiert!

Unser Fazit: Insgesamt hat uns der Getränke-Hype aus Ostasien überzeugt! Verhältnismäßig günstig gibt es hier leckeren Iced Americano To Go, der sich vor der Konkurrenz nicht verstecken braucht. Schleckermäuler können sich mit den Pouch Drinks eine wohltuende Erfrischung gönnen. Und auch für alle, die einmal authentisches Convenience-Store-Feeling á la 7-Eleven, wie es in Japan oder Korea bekannt ist, vor Ort erleben möchten, sind im asiatischen Supermarkt Dae-Yang richtig.

Adresse: Immermannstraße, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr