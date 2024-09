Seien es virale Trends wie Pouch Drinks aus Korea, die Dubai Schokolade oder landestypische Produkte wie russische Pelmeni oder griechische Weine – die Nachfrage nach Produkten aus dem Ausland wird in deutschen Supermärkten immer größer.

Glücklicherweise gibt es in Düsseldorf eine Vielzahl an Läden, die sich auf Lebensmittel und Getränke aus aller Welt spezialisiert haben. Hier unsere sieben Lieblings-Adressen in der Landeshauptstadt.

Spezialitäten aus Transsilvanien bei Magazin Romanesc Ardealul

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Facebook-Beiträge immer entsperren

Ist von Transsilvanien die Rede, kommt vielen Menschen meist zunächst die Legende von den Vampir-Fürsten Graf Dracula in den Sinn. Tatsächlich hat die Region in Osteuropa aber auch kulinarisch einziges zu bieten, wie ein Abstecher in das rumänische Geschäft Magazin Romanesc Ardealul zeigt. So erwartet euch hier eine große Auswahl an ländertypischen Snacks und Lebensmitteln wie süße Waffeln, knuspriges Gebäck und herzhafte Cracker, die ihr alle zu relativ günstigen Preisen erhaltet. Feine rumänische Weine bleiben euch hier ebenfalls nicht vorenthalten.

Weiterlesen: Das sind die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2024

Zudem findet ihr im kleinen Lädchen auch noch eine Frischetheke mit traditionellen Wurstsorten aus Rumänien. Neben Düsseldorf betreibt das Familienunternehmen übrigens auch noch Standorte ihres Ladens in Duisburg, Siegen, Köln und Bonn.

Adresse: Färberstraße 104, 40223 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr

Düsseldorfs neuster Asia-Markt: The Gangnam

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Düsseldorf ist für Liebhaber ostasiatischer Köstlichkeiten ein wahres Paradies. Dutzende Restaurants und Cafés in und um das Japan-Viertel Little Tokyo stillen dabei die Gelüste nach Ramen, Sushi, Matcha und Co. Wer von den ostasiatischen Spezialitäten nicht genug bekommen kann oder diese gerne Zuhause zubereitet, kann sich derweil in den zahlreichen Asia-Shops der Landeshauptstadt mit den wichtigsten Zutaten der ostasiatischen Küche eindecken.

Passend dazu: Japanische Restaurants in Düsseldorf: Unsere liebsten Adressen für Ramen, Sushi und Co.

Ganz neu in die Liste dieser reiht sich seit Kurzem der Lebensmittelmarkt The Gangnam. Neben kulinarischen Klassikern aus Japan und Korea, welche von Mochi bis hin zu Tteokbokki reichen, gibt es hier ein weiteres asiatisches Highlight, welches derzeit einen Mega-Hype erlebt. Welches das ist und was euch sonst noch bei The Gangnam erwartet, könnt ihr hier nachlesen.

Adresse: Stresemannstraße 33, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 20 Uhr

Exotische Delikatessen im indischen Supermarkt Kashmir Store

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Facebook-Beiträge immer entsperren

Die Vielfalt der indischen Küche erwartet euch im Kashmir Store in Düsseldorf: In angenehmer Atmosphäre könnt ihr hier fein duftende Reissorten, edle Gewürze, pikante und milde Soßen sowie exotisches Obst und Gemüse wie Kochbananen und Okra nach Lust und Laune einkaufen.

Ebenfalls spannend: Außergewöhnlicher „Supermarkt“ lockt in den Kunstpalast

Als wäre das noch nicht genug, punktet der Supermarkt auch mit Theken, an denen ihr Trockenfrüchte und Nüsse, aber auch orientalische Kuchenspezialitäten erhaltet. In den Kühlregalen warten hingegen unter anderem indische „Ready-to-Eat“-Gerichte auf euch, die ihr Zuhause nur noch warm machen müsst.

Adresse: Bismarckstraße 77, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr

Edle türkische Genüsse bei Cayan Feinkost

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Feinkost Cayan (@feinkostcayan)

Mitten in Oberkassel findet ihr Cayan Feinkost. Im kleinen, aber feinen Laden, der bereits seit 2004 in der Belsenstraße ansässig ist, findet ihr ein großes Sortiment an Cigköften, Baklava, Helva und vielen weitere Spezialitäten der türkischen Küche. Zudem gibt es hier täglich frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Brot und Backwaren sowie leckere orientalische Dips, welche von süß bis hin zu pikant reichen.

Lese-Tipp: Schluss mit Supermarktstress! Rewe in Meerbusch startet „Stille Stunde“

Adresse: Belsenstraße 16, 40545 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr

Die Vielfalt Osteuropas im Warenhaus Continent entdecken

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Facebook-Beiträge immer entsperren

Mehr als nur weiterer internationaler Supermarkt ist das Warenhaus Contient im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf: Auf einer Fläche von über 1200 Quadratmetern findet ihr neben einer riesigen Auswahl an Lebensmitteln aus Osteuropa, welche von verschiedenen Fleisch- und Wurstspezialitäten, bis hin zu frischen Backwaren und Drinks reichen, auch zahlreiche Bücher in russischer Sprache sowie bekannte Souvenirs aus der ehemaligen Sowjetunion wie die berühmte Matrjoschka.

Weiterlesen: In Düsseldorf ausgehen und dabei sparen: Was kann die Gastro-App „Neo Taste“ wirklich?

Daneben könnt ihr euch hier auch noch durch ein großes Sortiment an Bekleidung, Deko-Artikeln, Gemälden und Spielwaren für Kinder stöbern. Das kleine Café im Warenhaus lädt derweil dazu ein, Köstlichkeiten der osteuropäischen Küche wie Chebureki (gebratene Teigtaschen mit Fleischfüllung) und Pelmeni vor Ort auszuprobieren.

Adresse: Münsterstraße 497, 40472 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr

Kurzurlaub in Griechenland bei NIK the Greek

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Feinkost, Spirituosen & Wein aus Griechenland • frischer Fisch (@nikthegreek_de)

Um einen echten Geheimtipp handelt es sich bei diesem internationalen Supermarkt: Etwas versteckt in den Außengrenzen Düsseldorfs befindet sich der Laden NIK the Greek. Wie der Name schön verrät, könnt ihr hier durch eine große Auswahl an griechischen Lebensmittel schlendern.

Ebenfalls spannend: 8 außergewöhnliche Supermärkte in Düsseldorf, die man unbedingt besuchen sollte

Dabei erwarten euch Spezialitäten wie Olivenöl, Honig, Feta-Käse aus dem südeuropäischen Land, genauso wie fruchtige Weiß- und Rotweine, Spirituosen wie Metaxa und Tsipouro sowie eine riesige Auswahl an Ouzo-Sorten. Bei dem Gang durch die Supermarktregale wird sich der ein oder andere gedanklich sicherlich an den letzten Urlaub in Griechenland zurückversetzt fühlen.

Adresse: Heesenstraße 90, 40549 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr

Das Beste aus Lateinamerika bei Mercado Tropical

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mercado Tropical (@mercadotropical)

Wer auf der Suche nach authentischen Produkten aus lateinamerikanischen Ländern wie Brasilien und Argentinien ist, sollte im Mercado Tropical vorbeischauen. Denn dort erwarten euch über 900 Produkte aus dem fernen Kontinent, welche von mexikanischen Salsas und Chipotles, über Rumsorten aus der Dominikanischen Republik, bis hin zu Gewürzpasten aus Peru reichen.

Weiterlesen: „Feierabend-Parken“ in Düsseldorf: Supermarktparkplätze bleiben nachts für Anwohner geöffnet

Für Esoterik-Liebhaber hat der Supermarkt außerdem Palo-Santo (Heiliges Holz) im Angebot. Und auch Fashion-Liebhaber kommen bei Mercado Tropical auf ihre Kosten. So gibt es hier eine große Auswahl der immer aktuellsten Kollektion der beliebten brasilianischen Flip-Flops Havaianas.

Adresse: Münsterstraße 7, 40477 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr