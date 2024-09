In Düsseldorf gibt es heute die wohl besten Pommes der Welt

Fritten-Freunde sollten sich diesen Termin rot im Kalender markieren: Am Wochenende (28. September) findet im nordfranzösischen Arras die Pommes-WM statt. Teilnehmer aus der ganzen Welt zeigen dann ihr Talent, wenn es darum geht, besonders knusprige und wohlschmeckende Kartoffelstreifen auf den Teller zu bringen. Mit von der Partie ist auch ein Koch einer Düsseldorfer Anlaufstelle für Pommes frites, welche über die Stadtgrenzen hinaus Filialen betreibt. Die Rede ist vom Frittenwerk.

Weltmeisterliche Pommes in Düsseldorf probieren

In der NRW-Landeshauptstadt betreibt die Frittenmanufaktur vier Standorte, unter anderem am Hauptbahnhof und in der Schadowstraße. In letzterer findet anlässlich der Pommes-WM am Mittwoch (25. September) eine ganz besondere Aktion statt. So können hier die offiziellen WM-Fritten vom einzig deutschen Teilnehmer, Thomas Herzlieb, vor Beginn des Wettkampfes in Frankreich probiert werden.

Freuen dürft ihr euch dabei auf eine ganz besondere Kreation. Denn für die Weltmeisterschaft hat sich Herzlieb eine gewagte Kombination überlegt: Knusprige Hausfritten mit geräucherter Mayonnaise, welche mit flambiertem Lauch und krossem Bacon sowie panierten und frittierten Wachteleiern getoppt werden.

Ob und wie diese einzigartige Pommes-Schöpfung schmeckt, könnt ihr am Mittwoch in der Zeit von zehn bis zwölf Uhr in der Filiale an der Schadowstraße 86-88 selbst herausfinden. Dabei solltet ihr jedoch nicht zu lange zögern, so gibt es eine limitierte Besucherzahl und die Bestellungen werden nach dem Prinzip „first come, first serve“ angeboten.