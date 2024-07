Wer in Düsseldorf ausgehen möchte, der findet hier zahlreiche Restaurants, die Länderküchen aus aller Welt anbieten. Doch der Genuss kann schnell teuer werden. So sind Preise von über 20 Euro für ein Gericht mit Getränk in vielen Lokalen Standard. Möchte man sich also durch die breite Palette der hiesigen Gastro-Landschaft probieren, wird einem schnell ein großes Loch ins Portemonnaie gerissen.

Abhilfe soll da die App „Neo Taste“ schaffen. Sie verspricht Nutzern, zahlreiche Food-Spots in der NRW-Landeshauptstadt kennenzulernen und dabei Geld zu sparen. Was hinter dem Konzept steckt und ob es sich wirklich lohnt, erfahrt ihr hier.

Was ist „Neo Taste“ und wie funktioniert es?

Hinter „Neo Taste“ steckt das gleichnamige Start-up aus der niedersächsischen Stadt Osnabrück. Die Idee hinter der App: einfach mal was Neues ausprobieren.

Im Prinzip funktioniert „Neo Taste“ ähnlich wie ein Gutscheinbuch. So können Restaurants euch hier zahlreiche Rabatte und Coupons für ihre Speisen anbieten, darunter zum Beispiel Klassiker wie „2 für 1“-Hauptgerichte oder „Dessert aufs Haus zum Hauptgericht“. Die App ist im Google-Playstore sowie Apples App-Store erhältlich und in wenigen Schritten eingerichtet. So müssen sich Nutzer lediglich mit ihrer Handynummer registrieren und können dann bereits auf einen großen Katalog von teilnehmenden Lokalen in ganz Deutschland zurückgreifen. Auch Städten im Ausland sind mit Bord, darunter beispielsweise in Wien oder Den Haag.

„Neo Taste“ in Düsseldorf: Wer macht mit?

In Düsseldorf machen bei „Neo Taste“ 115 Lokale mit, die aktuell insgesamt 228 Deals anbieten. Das mag im ersten Moment nach viel klingen, doch die Angebote doppeln sich – und auch die Auswahl an Restaurants ist dürftig. So lassen sich in der App zwar viele große Ketten wie die L’Osteria, Peter Pane oder Yomaro finden, doch lokale Highlights der Stadt (wie das Quomo im Rheinturm oder Takumi Ramen) eher weniger.

Auch was die kulinarische Vielfalt und Abwechslung angeht, ist bei den teilnehmenden Gastronomen in Düsseldorf noch Luft nach oben. Ein Großteil des Portfolios besteht aus Cafés, Italienern und Burger-Läden. Asiatische und orientalische Restaurants sind dazu im Vergleich eher unterrepräsentiert. Dennoch lassen sich bei Neo Taste auch einige Schätze finden: beispielsweise das russisch-ukrainische Restaurant Jenka (Heresbachstraße 2, 40223 Düsseldorf) oder das feine Sushi-Lokal DEN (Hohenzollernallee 8d, 40235 Düsseldorf).

Wie funktionieren die Gutscheine?

Zusätzlichen Punkteabzug gibt es für die sogenannten „Deals“. Wie bereits erwähnt kommt es häufig vor, dass sich diese zu sehr ähneln – viele fallen zudem sehr mager aus. So bieten einige Restaurants lediglich ein gratis Dessert oder einen Kaffee aufs Haus an. Der Rabatt dürfte in solchen Fällen gerade mal bei einigen wenigen Euros liegen. Wirklich sparen könnt ihr mit solchen Angeboten also kaum.

Zwar gibt es auch lohnenswerte „2 für 1“-Gutscheine, bei welchem zwei Speisen bestellt werden können und die preisgünstigere gratis ist, jedoch lange nicht bei jedem Gastronom.

Weitere Abzüge gibt es für die zeitliche Begrenzung der Deals. Nachdem sie einmal in einem Food-Spot eingelöst wurden, dauert es in der Regel 90 Tage, bis sie in der gleichen Location erneut verwendet werden können. Laut eigener Angabe möchte das Team hinter „Neo Taste“ damit verhindern, dass Gutscheine ständig im selben Restaurant eingelöst werden. Der Fokus soll darauf gelegt werden, dass ihr euch auch mal durch die Speisekarten anderer Gastronom probiert – dennoch sind drei Monate eine lange Wartezeit. Einige Gutscheine können sogar erst nach 180 Tagen, also einen halben Jahr, wieder benutzt werden.

Essen gehen in Düsseldorf: Was kostet „Neo Taste“?

Pro Monat kostet „Neo Taste“ im Standart-Abo 6,99 Euro. Etwas günstiger kommen Foodies mit dem Jahres-Abo weg, für welches jährlich 47.88 Euro fällig sind und euch pro Monat nur noch 3,99 Euro kosten. Daneben gibt es auch noch einen Zwei-Jahres-Vertrag, der den monatlichen Preis auf gerade einmal 2,99 Euro drückt.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Gastro-App einmalig einen Monat kostenlos genutzt werden kann. So können sich Düsseldorfer zunächst selbst ein Bild von der App machen und können dann im Anschluss entscheiden, ob das Konzept zu ihnen passt.

Unser Fazit: Wer besonders viel essen geht und sich nicht unbedingt durch exotische Länderküchen probieren muss, der wird mit „Neo Taste“ sicherlich glücklich. Alle, die sich hingegen erhoffen kräftig mit der App zu sparen und dabei in angesagten Restaurants zu speisen, könnten jedoch enttäuscht sein.