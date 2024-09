Düsseldorf: 5 Restaurants, in denen Hund und Herrchen willkommen sind

Mit Hunden ins Restaurant gehen – das klappt nicht überall. Wo es in Düsseldorf möglich ist, haben wir euch zusammengefasst.

Ob ihr eure Hunde mit ins Restaurant nehmen dürft, legen die jeweiligen Inhaber fest. Entscheiden sie sich dagegen, liegt es in der Regel nicht daran, dass sie die Vierbeiner nicht mögen. Viel mehr wollen sie, dass sich alle Gäste wohlfühlen – auch diejenigen, die Angst vor Hunden haben, oder allergisch auf sie reagieren.

Für Hundebesitzer ist ein Hundeverbot ärgerlich, denn mit ihren flauschigen Begleitern kommen auch sie nicht in das Lokal. Wir haben euch einige Düsseldorfer Restaurants zusammengefasst, wo euer Hund erwünscht ist.

Hundefreundliche Restaurants: Diese Ketten freuen sich über tierische Besucher

Wer mit seinem Hund essen gehen möchte, kann unter anderem diese zehn Restaurantketten ansteuern:

Vapiano

Standorte: Königsallee 60d in 40212 Düsseldorf, Hammer Str. 17 in 40219 Düsseldorf und Kaiserswerther Str. 229 in 40474 Düsseldorf

Öffnungszeiten: variieren je nach Standort

Webseite: vapiano.com

Standorte: Königsallee 60d in 40212 Düsseldorf, Hammer Str. 17 in 40219 Düsseldorf und Kaiserswerther Str. 229 in 40474 Düsseldorf Öffnungszeiten: variieren je nach Standort Webseite: vapiano.com L’Osteria

Standorte: Theodorstraße 194 in 40472 Düsseldorf, Berliner Allee 8 in 40212 Düsseldorf, Jahnstraße 1 in 40215 Düsseldorf und Berger Str. 24, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: variieren je nach Standort

Webseite: losteria.net

Standorte: Theodorstraße 194 in 40472 Düsseldorf, Berliner Allee 8 in 40212 Düsseldorf, Jahnstraße 1 in 40215 Düsseldorf und Berger Str. 24, 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: variieren je nach Standort Webseite: losteria.net Peter Pane

Standort: Flinger Str. 9-11 in 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: So – Do: 12 bis 24 Uhr, Fr und Sa: 12 bis 1 Uhr

Webseite: peterpane.de

Standort: Flinger Str. 9-11 in 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: So – Do: 12 bis 24 Uhr, Fr und Sa: 12 bis 1 Uhr Webseite: peterpane.de Hans im Glück

Standort: Gustaf-Gründgens-Platz 9 in 40211 Düsseldorf und Hammer Str. 38, 40219 Düsseldorf

Öffnungszeiten: variieren je nach Standort

Webseite: hansimglueck-burgergrill.de

Standort: Gustaf-Gründgens-Platz 9 in 40211 Düsseldorf und Hammer Str. 38, 40219 Düsseldorf Öffnungszeiten: variieren je nach Standort Webseite: hansimglueck-burgergrill.de The Ash

Standort: Kaiserswerther Str. 215, 40474 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mo – Do: 11.30 bis 23 Uhr, Fr – Sa: 11.30 bis 0 Uhr, So und Feiertags: 10 bis 22.30 Uhr

Webseite: the-ash.com

Standort: Kaiserswerther Str. 215, 40474 Düsseldorf Öffnungszeiten: Mo – Do: 11.30 bis 23 Uhr, Fr – Sa: 11.30 bis 0 Uhr, So und Feiertags: 10 bis 22.30 Uhr Webseite: the-ash.com bona’me

Standort: Kasernenstraße 39-49, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mo – So: 10 bis 23 Uhr

Webseite: bona-me.de

Standort: Kasernenstraße 39-49, 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: Mo – So: 10 bis 23 Uhr Webseite: bona-me.de Sattgrün

Standorte: Hoffeldstraße 18 in 40235 Düsseldorf und Brückenstraße 12 in 40221 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mo – So: 11.30 bis 22 Uhr

Webseite: sattgruen.de

Standorte: Hoffeldstraße 18 in 40235 Düsseldorf und Brückenstraße 12 in 40221 Düsseldorf Öffnungszeiten: Mo – So: 11.30 bis 22 Uhr Webseite: sattgruen.de Okinii

Standorte: Immermannstraße 35 in 40210 Düsseldorf und Zollhof 10 in 40221 Düsseldorf

Webseite: okinii.de

Standorte: Immermannstraße 35 in 40210 Düsseldorf und Zollhof 10 in 40221 Düsseldorf Webseite: okinii.de Heimwerk

Standorte: Martin-Luther-Platz 22 in 40212 Düsseldorf und Hafenstraße 9 in 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mo – Do: 11.30 Uhr bis 24 Uhr, Fr – Sa: 11.30 Uhr bis 1 Uhr, So: 11.30 Uhr bis 23 Uhr

Webseite: heimwerk-restaurant.de

Standorte: Martin-Luther-Platz 22 in 40212 Düsseldorf und Hafenstraße 9 in 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: Mo – Do: 11.30 Uhr bis 24 Uhr, Fr – Sa: 11.30 Uhr bis 1 Uhr, So: 11.30 Uhr bis 23 Uhr Webseite: heimwerk-restaurant.de Blockhouse

Standort: Kurze Straße 1 in 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: So – Do: 12 Uhr bis 22 Uhr, Fr – Sa: 12 Uhr bis 23 Uhr

Webseite: block-house.de

Neben den bekannten Ketten, gibt es allerdings noch weitere Restaurants in denen Hunde erlaubt sind.

Grafengrün in Grafenberg

Eines der Restaurants ist das Grafengrün. „Hunde sind bei uns sowohl im Innen- als auch im Außenbereich immer herzlich willkommen“, heißt es auf unsere Anfrage. Die einzige Voraussetzung: Sie sollten sich benehmen können. „Am besten ist es also, wenn die Vierbeiner nicht nur bellende, sondern auch besonders liebe Gäste sind“, heißt es weiter. Ist dieses Kriterium erfüllt, steht einem entspannten Essen mit seinem vierpfotigen Freund als Plus Eins nichts mehr im Wege.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von grafengrün. (@grafengruen)

Im Grafengrün könnt ihr sowohl Frühstücken, Mittagessen als auch Abendessen. Das Restaurant erwartet euch mit einer kleinen aber feinen Auswahl an Speisen und Getränken. Die Location liegt am Rande des Grafenberger Waldes, mitten im Grünen und bietet einen Logenplatz auf Galopprennbahn und die Anlagen des Golfclubs Düsseldorf-Grafenberg.

Adresse: Rennbahnstraße 24-26, 40629 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Di – Sa: 10 bis 22 Uhr, So: 10 bis 20 Uhr

Webseite: grafengruen.org

What’s Beef in Little Tokyo

Wer es gerne deftiger mag, kann stattdessen zu What’s Beef in Düsseldorf fahren. Hier könnt ihr eure Hunde ebenfalls problemlos mithin nehmen. „Bei uns ist die ganze Familie willkommen! Kommt also gerne mit eurem Hund vorbei“, heißt es auf der Webseite des Lokals. Vor Ort gibt es eine große Auswahl an Burger, Fries und Shakes.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Whats Beef – #whtsbf (@whatsbeef)

Adresse: Immermannstraße 24, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mo – Sa: 11 bis 23 Uhr, So: 11 bis 22 Uhr

Webseite: whatsbeef.de

Stappen in Oberkassel

Wie die Inhaberin uns auf Anfrage mitteilt, sind im Stappen Hunde erlaubt. Wer mit seinen Vierbeinern zu Besuch kommt, kann sich auf moderne Räumlichkeiten und kulinarische Gerichte gefasst machen. Hier können zudem private Feiern oder Geschäftsessen ausgerichtet werden.

Adresse: Luegallee 50, 40545 Düsseldorf-Oberkassel

Öffnungszeiten: Mo und Mi bis Sa: ab 17 Uhr, So: 12–20 Uhr

Webseite: stappen.de

Lese-Tipp: Frühstück in Düsseldorf: Die besten Cafés für süßes und herzhaftes Brunchen

Der Grieche zum Staufenplatz in Grafenberg

Ihr liebt griechische Gerichte? Dann seid ihr bei Der Grieche zum Staufenplatz genau richtig. Auf Anfrage teilte uns das Restaurant mit, dass die Vierbeiner hier generell erlaubt wären. Hier könnt ihr euch also eine schöne Zeit machen, ohne euren Hund alleine zu Hause zu lassen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Der Grieche zum Staufenplatz (@der.grieche.staufenplatz)

Zu Essen gibt es hier unter anderem griechische Klassiker wie Gyros, Suvlaki, Bifteki sowie eine Vielzahl an Vorspeisen und Nachspeisen.

Adresse: Grafenberger Allee 405, 40235 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Di – So: 12 bis 22.30 Uhr

Webseite: dergriechestaufenplatz.de

Und was kann man im Herbst mit Hund unternehmen? Das sind die schönsten Ausflüge mit Hund in NRW!

Rosies in Stadtmitte

Im Rosies sind Hunde ebenfalls erlaubt. Auf Sitzbänke und Stühle gehören sie jedoch eher nicht. Wenn es doch unbedingt sein muss, dann nur mit einer Decke drunter, heißt es auf unsere Anfrage. Vor Ort könnt ihr quasi von morgens bis abends essen, denn es wird sowohl Frühstück, Lunch als auch Dinner angeboten. Das Angebot reicht von Frühstücksbowls und American Pancakes bis hin zu Burger, Pasta und Salate.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von ROSIE’S DÜSSELDORF 🌹 (@rosiesduesseldorf)

Adresse: Adersstraße 21, 40215 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mo – Do: 10 bis 24 Uhr, Fr und Sa: 10 bis 1 Uhr, So: 10 bis 17 Uhr

Webseite: rosies-duesseldorf.de

Wer also einen Hund besitzt und im Restaurant essen gehen möchte, kann ihn in viele Restaurants mitnehmen. Seid ihr euch bei anderen Lokalen unsicher, könnt ihr sie im Vorfeld kontaktieren und fragen.