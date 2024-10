Was wäre der Herbst nur ohne den Kürbis? Von Hokkaido bis Butternut – das orangene Gemüse kommt in den verschiedensten Sorten daher. Genauso vielseitig sind auch die Möglichkeiten, sie zuzubereiten. Wir stellen sieben Foodspots in Düsseldorf vor, die euch in der aktuellen Saison leckere Kürbis-Spezialitäten auftischen.

Zu schön zum Essen: Pumpkin Spice Törtchen bei Zurheides Patisserie

Ein absolutes Highlight: Passend zur Herbstsaison findet bei der Patisserie von Zurheide niedliche Törtchen in Kürbis-Optik. Verfeinert mit Zimt, Muskat, Orange, Ingwer und Piment erinnern die Gebäckstücke an das Pumpkin-Spice-Gewürz. Wie den Patisserien des Edel-Supermarktes diese Kreation gelungen ist, davon könnt ihr euch den ganzen Oktober über selbst ein Bild machen.

Adresse: Berliner Allee 52, 40212 Düsseldorf

Kürbis im Kaffee: Pumpkin Spice Latte

An kalten und ungemütlichen Herbsttagen machen wir es uns am liebsten in einem Café bequem. Ein Pumpkin Spice Latte darf da selbstverständlich nicht fehlen, schließlich passt er mit seinem würzig süßen Geschmack perfekt in die wechselhafte Jahreszeit. Glücklicherweise gibt es in Düsseldorf gleich mehrere Anlaufstellen, die euch den Seelenwärmer servieren. Unsere fünf liebsten Adressen findet ihr hier.

Frisch aus dem Ofen: Kürbis-Rahmbrot bei Bulle Bistro

In der Gastro-Perle Bulle Bistro könnt ihr euch durch zahlreiche Köstlichkeiten aus der hauseigenen Backstube und Küche schlemmen. Für die Herbstzeit haben sich die Köche des Bistros etwas besonderes überlegt: So bekommt ihr hier ab sofort frisch gebackenes Rahmbrot mit Hafer-Sourcream und Kürbisstreifen. Getoppt wird das Ganze mit Lauchzwiebeln, Chilliflocken und Blütensalz und ist darüber hinaus noch vegan. Wenn das mal keine Argumente für einen Abstecher nach Flingern sind! Weitere Infos zum Lokal, das Kulinarik und Kunst miteinander verbindet, haben wir hier für euch.

Adresse: Birkenstraße 47a, 40233 Düsseldorf

Nur im Herbst: Pumpkin Spice Cheesecake bei Brew Coffee

Im Speciality Coffee Brew in Düsseldorf-Bilk erwartet euch derzeit ein herbstliches Schmankerl in der Kuchentheke: Pumpkin Spice Cheesecake! Diesen genießt ihr hier am besten mit einer Tasse Kaffee, den von der schwarzen Bohne hat Betreiber Peteris Lavskis jede Menge Ahnung, wie er in einem Gespräch mit Tonight verrät. Mehr zum Café und unserem Besuch dort, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Adresse: Aachener Straße 58, 40223 Düsseldorf

Cremige Kürbispasta im dreiRaum Bistro verspeisen

Kürbis und Nudeln passen eurer Meinung nach nicht zusammen? Dann habt ihr die Kürbispasta im dreiRaum Bistro am Lessingplatz noch nicht probiert. Hier erhaltet ihr das neu interpretierte Nudelgericht mit getrockneten Tomaten und würzigem Parmesan, so dass der südländische Touch des Originals nicht verloren geht. Den passenden Wein dazu findet ihr im Lokal ebenfalls.

Adresse: Volksgartenstraße 15, 40227 Düsseldorf

Kürbispizza bei nineOfive genießen

Pizza mit Rucola oder Mozzarella kennt jeder. Wie wäre es da mal mit etwas Ausgefallenerem? In der beliebten Pizzeria nineOfive könnt ihr ab November herbstliche Kürbis-Pizza verspeisen und das in der neapolitanischen Version. Heißt: Der italienische Klassiker aus dem Ofen kommt mit einen äußerst dünnen Boden und knusprigem Rand daher. Lecker!

Adresse: Ackerstraße 181, 40233 Düsseldorf

Deftiges Süppchen bei Josef Dauser schlürfen

Wenn jemand weiß, wie ein Süppchen schmecken muss, dann das Restaurant Dauser. Bereits seit 1947 bietet Familie Dauser echte rheinische Suppen und Eintöpfe an, die man jetzt sogar auch als Konserven kaufen kann. Der perfekte Abstecher also, um sich an kalten Herbsttagen mit einer leckeren Kürbissuppe wieder aufzuwärmen. Über weitere tolle Suppen-Spots in Düsseldorf lest ihr in diesem Artikel.

Adresse: Ulmenstraße 118, 40477 Düsseldorf

